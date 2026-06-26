Desarticularon “La banda de Aldo”, una de las principales organizaciones narco del conurbano

Entre los aprehendidos y detenidos hay ciudadanos peruanos (Foto: Policía bonaerense)

Un mega operativo, llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, permitió desarticular en el conurbano bonaerense a una organización narcocriminal liderada por ciudadanos peruanos.

Se trata de “La banda de Aldo”, dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se realizaron 43 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora.

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De los procedimientos realizados, 23 tuvieron lugar en el asentamiento Puerta de Hierro, donde la organización concentraba su red de puntos de venta. Además, hubo 16 detenidos y aprehendidos, demolieron 13 búnkeres y secuestraron droga, armas, vehículos, dinero en efectivo y equipamiento para el procesamiento de sustancias. La acción contó con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón.

La mayoría de los allanamientos se realizaron en "Puerta de Hierro" (Foto: Policía bonaerense)

Los detenidos, de nacionalidad peruana, fueron identificados como C.A.N.S. (38), E.A.C.J. (27) y B.S.V.P. (35). En cuanto a los argentinos, figuran J.H.V. y M.B.A., ambos de 21 años; J.M.G. (20); P.R.B. (34); G.D.J. (29); M.B.M.M. y G.E.C., los dos de 27; A.A.C. (22); J.N.M. (32); S.M.K. (33); J.F. (31) y J.R.D. (56).

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También realizaron procedimiento en La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora.

Entre los aprehendidos había jóvenes de 18 años hasta los 60.

Los allanamientos

Entre la droga secuestrada se contabilizaron 1.476,68 gramos de cocaína fraccionados en 1.401 dosis y en presentaciones sueltas, 4.360,47 gramos de marihuana en distintas formas y 25,6 gramos de tussi distribuidos en 15 envoltorios. A eso se sumaron 281 gramos de sustancia de corte, 27 bolsas de ziploc para fraccionamiento y 4 cucharas con vestigios de sustancia.

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Secuestraron vehículos, dinero y máquinas para producir droga (Foto: Policía bonaerense)

En materia de armas y municiones, se secuestraron 5 armas de fuego: un revólver calibre 22, un pistolón doble caño calibre 14.5, una pistola Bersa TPR 380, otro revólver calibre 22 con marca y serie suprimidas y una pistola sin identificación posible. También se incautaron 35 municiones de distintos calibres, entre ellos 380, 14.5, 9 mm y 22.

El secuestro de bienes incluyó además 4 motovehículos —una Honda Wave con pedido de secuestro activo por robo, una Motomel 110 cc, una Honda XR 250 y una Honda XR 150L—, 35 teléfonos celulares, 3 handies con base de carga, 7 balanzas de precisión, una prensa hidráulica con su estructura, 4 planchuelas de hierro, un horno eléctrico, un secarropa con vestigios de sustancia polvorienta, 2 botellas con líquido tipo solvente y $778.150 en pesos argentinos, mientras que en otro de los puntos encontraron cerca de 1 millon de pesos.

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La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado (Foto: Policía bonaerense)

La investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, permitió identificar la estructura completa de la banda, que incluía responsables, coordinadores logísticos, distribuidores y vendedores. La causa continúa abierta para determinar la totalidad de las responsabilidades penales.

Entre los aprehendidos hay 15 personas cuyas edades van desde los 18 hasta los 60 años (Foto: Policía bonaerense)

Otro golpe a la droga

Un operativo antidrogas de la Policía Bonaerense desmanteló a “Los Paisas“, una banda narco con estructura militarizada que operaba en predios del sur del conurbano bonaerense. Los allanamientos se ejecutaron en Campo La Vasca y El Basural, ubicados en El Pato (partido de Berazategui) e Ingeniero Allan (Florencio Varela), y arrojaron siete detenidos y un voluminoso secuestro de droga y armas.

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La organización desplegaba cada noche, desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, un esquema de seguridad con roles asignados: soldados encargados del relevamiento del predio, el control de acceso de compradores, la vigilancia perimetral y la comunicación por handy. En el núcleo de la operación actuaban los líderes, dos hombres de nacionalidad paraguaya apodados “KP” o “El Patrón”, que alternaban semanalmente entre funciones de recaudador y custodio armado.

Entre lo secuestrado se contabilizaron 1.495 dosis de pasta base con un peso total de 126,01 gramos, siete armas de fuego —entre ellas una ametralladora Halcón ML63—, siete equipos de radiocomunicación handy, municiones, cargadores y teléfonos celulares. Los siete detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 20 de Berazategui.

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