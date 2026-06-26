El Salvador firma acuerdo internacional para potenciar la inteligencia artificial y la innovación con Pax Silica

El Salvador se sumó al Pax Silica, la iniciativa de Estados Unidos para fortalecer la industria de semiconductores y el desarrollo de Inteligencia Artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador oficializó este martes su adhesión formal a Pax Silica, la iniciativa encabezada por Estados Unidos para fortalecer la industria de semiconductores y promover el desarrollo tecnológico centrado en la Inteligencia Artificial (IA).

El acuerdo fue sellado en Washington con la firma de la Declaración Conjunta sobre la Oportunidad de la IA, suscrita por 35 países y centrada en crear cadenas de suministro seguras, impulsar la innovación y movilizar inversiones en infraestructura tecnológica.

El acto reunió a representantes de los 35 países firmantes, entre ellos Costa Rica, y contó con la participación de la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga. La diplomática expresó que El Salvador “hace historia con una sólida alianza en el ecosistema de la IA” y destacó que la declaración fortalece la cooperación internacional para garantizar cadenas de suministro seguras y fomentar el crecimiento de las tecnologías del futuro.

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La iniciativa Pax Silica, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, busca asegurar el suministro de tecnología estratégica para la IA, así como consolidar una red internacional de producción de semiconductores capaz de responder a la demanda creciente y a las exigencias de seguridad de los países participantes.

La embajadora Milena Mayorga y el subsecretario de Estado Jacob S. Helberg destacaron la entrada de El Salvador a Pax Silica. (Cortesía: Milena Mayorga)

Estados Unidos impulsa la colaboración global para el desarrollo tecnológico

En sus canales oficiales, el subsecretario de Estado Jacob S. Helberg remarcó la importancia de la colaboración internacional para construir capacidad tecnológica y adelantó que el futuro de la Inteligencia Artificial “no estará determinado por quién regule primero, sino por quién construya primero y desarrolle la mayor capacidad. Más energía. Más capacidad de procesamiento. Más chips. Más talento. Más desarrolladores”.

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El funcionario estadounidense destacó que la firma de la declaración marca un compromiso con la movilización del sector privado, el impulso de la infraestructura y la creación de un entorno donde la innovación y la inversión privada sean bienvenidas. Señaló también que el objetivo es que la cooperación internacional permita acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, formar profesionales calificados y fortalecer la posición de los países firmantes en la economía digital global.

El presidente Nayib Bukele fue mencionado por Helberg como “un modelo de políticas a favor del crecimiento y la innovación en el hemisferio occidental”, y calificó a El Salvador como “un valioso amigo de los Estados Unidos”.

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Jacob S. Helberg sostuvo en Washington que la competencia en inteligencia artificial depende de más energía, capacidad de procesamiento, chips, talento y desarrolladores. (Cortesía: Subsecretario de Estado Jacob S. Helberg)

Los firmantes aspiran a construir una infraestructura robusta en semiconductores, atraer inversiones y desarrollar capacidades en inteligencia artificial que beneficien a sus economías y sociedades.

Con la incorporación de El Salvador y Costa Rica, Centroamérica adquiere un papel relevante en la red internacional que busca liderar el desarrollo de semiconductores y plataformas de inteligencia artificial. La expectativa es que la cooperación en el marco de Pax Silica favorezca la transferencia de conocimientos, el acceso a tecnología avanzada y el fortalecimiento de la seguridad tecnológica en la región.

La declaración conjunta establece que el desarrollo de la Inteligencia Artificial y los semiconductores debe estar acompañado por marcos regulatorios que incentiven la inversión privada, garanticen la seguridad y promuevan el emprendimiento y la creación de talento. El objetivo es que estos avances impacten positivamente en la vida de los ciudadanos y refuercen el estado de derecho en los países firmantes.

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