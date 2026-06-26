El día después del terremoto: Venezuela busca a sus desaparecidos entre los escombros y la incertidumbre

Vista de los restos de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

La familia de Crescencio Marotta ha recorrido hospitales, refugios y edificios colapsados sin encontrar una respuesta. Su nombre es uno de los casi 500 reportes de personas desaparecidas o incomunicadas registrados tras el terremoto que sacudió Venezuela.

Las primeras 24 horas después del doble terremoto que sacudió Venezuela han estado marcadas por la incertidumbre y una búsqueda contrarreloj de sobrevivientes. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, poco después de las 18.00 (hora local), y se convirtieron en la peor catástrofe sísmica de la historia moderna del país. Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y otras localidades del centro-norte venezolano.

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Según el balance oficial ofrecido por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, la tragedia deja hasta el momento 235 fallecidos, 4.300 heridos y 157 personas desaparecidas. Y en el boletín pasado se informaron más de 200 personas atrapadas bajo los escombros, 250 edificios destruidos y 2.927 familias sin hogar.

People search for the name of victims of the twin earthquake admitted at the Domingo Luciani hospital, in Caracas, on June 25, 2026. The death toll from twin quakes, measured at magnitudes 7.2 and 7.5, has risen to at least 188, with more than 1,520 others injured, top lawmaker Jorge Rodriguez reported, while residents continue searching for missing relatives. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Sin embargo, organizaciones ciudadanas advierten que el número de personas cuyo paradero se desconoce podría ser mayor. El Buscador de personas desaparecidas, localizadas y atendidas tras el terremoto, impulsado por la Red de Periodistas Venezolanas, ha recibido cerca de 500 reportes de personas desaparecidas o incomunicadas desde el inicio de la emergencia.

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“Surge como una respuesta urgente frente a la emergencia. Cuando pasan estas cosas vemos cómo el sistema de salud colapsa, los bomberos trabajan en las peores condiciones y Protección Civil no se da abasto. En un país donde el acceso a la información es cada vez más difícil, contar con información confirmada y oportuna puede ayudar muchísimo a las familias”, explicó Valeria Pedicini, periodista e impulsora de la iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de venezolanos recorren hospitales, refugios temporales y centros de atención en busca de noticias de sus familiares. Otros revisan listados de pacientes o publicaciones en redes sociales, mientras las fallas en los servicios de telefonía e internet dificultan el intercambio de información.

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La Guaira, el epicentro de la tragedia

Una mujer observa cómo se busca a posibles víctimas entre los escombros de los edificios derrumbados, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, en Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

La situación más crítica se vive en La Guaira, la ciudad costera que concentra buena parte de los daños provocados por los terremotos. Allí, decenas de edificios colapsaron y los equipos de rescate continúan buscando a cientos de personas entre los escombros.

Los registros de la Red de Periodistas Venezolanas indican que más de 400 de los reportes de personas desaparecidas o incomunicadas corresponden a esta zona del país, convertida en el principal foco de las operaciones de búsqueda.

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Entre esos casos estuvo el de Camila Márquez, quien permaneció casi 24 horas sin comunicarse con su familia después del terremoto. Sus allegados difundieron su fotografía en redes sociales hasta que, cerca de las 17.00 (hora local), su hermana Sophia confirmó que había sido localizada con vida.

Imágenes de la búsqueda de desaparecidos en La Guaira.

La incertidumbre continúa para otras familias. Crescencio Marotta y Gladys Ríos permanecen desaparecidos desde el colapso del edificio Solymar, en el sector Los Corales de La Guaira. En ese mismo inmueble también es buscado Sebastián Valencia. Sus familiares, dentro y fuera de Venezuela, mantienen una intensa campaña para difundir sus fotografías y obtener cualquier información sobre su paradero.

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“Mis primos y mi hermano están allá tratando de levantar los escombros. En realidad, es la propia comunidad la que está intentando sacar a las personas. Hemos publicado en las redes sociales y también en el portal para desaparecidos”, relató Bárbara Mendoza, sobrina del matrimonio desaparecido.

A medida que pasan las horas, la esperanza de encontrar sobrevivientes convive con la angustia de cientos de familias que siguen sin respuestas. En una emergencia donde las comunicaciones son limitadas y la información circula con dificultad, cada reporte, cada fotografía compartida y cada nombre confirmado representan una posibilidad de reencontrarse.

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A más de 24 horas de la tragedia, la búsqueda continúa.