Crimen y Justicia

Detuvieron en Chaco a una joven acusada de estafar a jubilados con préstamos bancarios

El operativo permitió la detención de una joven en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo, que habría gestionado créditos a nombre de jubilados sin sus consentimientos

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Tres personas vistas de espalda: un hombre con gorra y dos mujeres, una de ellas con chaqueta de la Policía del Chaco. Están de pie sobre un suelo de baldosas
La imagen muestra a una joven detenida por efectivos de la Policía del Chaco, en el marco de una investigación por estafa a jubilados (Diario Chaco)

Una joven de 23 años, requerida por la Justicia de Corrientes, fue detenida este jueves por la tarde en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo. La aprehensión se produjo tras una investigación que la vincula con una serie de estafas a jubilados mediante la gestión fraudulenta de préstamos bancarios. Ahora, será trasladada a Corrientes para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes.

Los agentes lograron localizar a la sospechosa en un domicilio de la calle Hipólito González, donde finalmente se produjo la detención.

Tras su detención, la joven fue notificada de su aprehensión y quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría de Concepción Bermejo. Desde allí, las autoridades de Corrientes gestionan los trámites judiciales para su traslado a la provincia donde se radica la causa.

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La causa está caratulada como “Supuesta Estafa” y es investigada por el Juzgado de Garantías de Corrientes.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, la investigación se inició a partir de un pedido de colaboración enviado por la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes. Este organismo aportó los datos necesarios para orientar la búsqueda en territorio chaqueño, lo que permitió la localización y posterior detención de la joven.

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Según la investigación, la acusada obtenía información personal de personas mayores, especialmente jubilados, para gestionar créditos en distintas entidades bancarias sin el consentimiento de las víctimas. Estas operaciones fraudulentas fueron detectadas en la provincia de Corrientes y dieron origen a la causa judicial que culminó con su captura.

La investigación permitió identificar una serie de movimientos bancarios irregulares asociados a los datos de varias víctimas. Tras un análisis de estas operaciones, los investigadores lograron rastrear el origen de los pedidos de crédito y vincularlos con la ahora detenida.

La investigación se mantiene abierta y el traslado de la acusada a Corrientes se efectuará en las próximas horas, según se informó.

Vehículos policiales y agentes de la Policía del Chaco en un camino de tierra. Se observan personas, casas bajas y árboles en un área residencial
La imagen muestra el operativo de la Policía del Chaco para la detención de un joven en Concepción Bermejo, relacionado con una estafa a jubilados (Diario Chaco)

Horas atrás, una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Para ese punto, la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

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