Crimen y Justicia

Una jubilada invirtió en una supuesta financiera y la estafaron por más de $13 millones

Los estafadores la incentivaron a hacer diferentes inversiones en supuestos mercados de petróleo, gas y oro. Incluso, sacó un préstamo para poder acceder a una presunta categoría de élite

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Manos de una mujer anciana sujetan un teléfono inteligente que muestra en pantalla una transferencia digital de trece millones de pesos argentinos.
La estafa virtual habría sido por más de 13 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

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Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

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Pila de diez lingotes de oro brillantes y pulidos, con grabados de peso y pureza, colocados sobre una superficie oscura y reflectante.
Uno de los estafadores le había prometido ingresar en un supuesto mercado del oro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información obtenida por el medio platense 0221, para ese punto la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

Estafa a jubilado de 81 años en La Plata: le vaciaron las cuentas tras un llamado falso

Un nuevo episodio de estafa virtual se registró en la ciudad de La Plata, cuando un jubilado de 81 años denunció haber perdido más de un millón de pesos tras ser víctima de un engaño telefónico en el barrio La Loma. Según lo informado, la maniobra comenzó con una llamada que simulaba provenir del área de atención al cliente de una aseguradora reconocida.

Durante el contacto, el interlocutor solicitó datos personales y bancarios, bajo el argumento de actualizar la información de la cuenta. El hombre, convencido de que la comunicación era legítima, proporcionó los datos requeridos.

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Apenas notó los movimientos en su cuenta, la víctima tuvo que darlas de baja (Imagen ilustrativa Infobae)

Poco después, la víctima advirtió movimientos irregulares en sus cuentas. Primero notó una transferencia por más de un millón de pesos, luego otra por $100.000 y operaciones digitales que nunca había autorizado.

De la misma manera, la víctima recibió un correo electrónico confirmando la aprobación de un préstamo online que no había solicitado. De acuerdo con la denuncia, el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana y fue realizado por una persona que mostró un alto conocimiento del sistema bancario, lo que facilitó la maniobra fraudulenta.

Al detectar la situación, el jubilado procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas, aunque ya se habían concretado las principales transacciones. El monto sustraído representa una suma significativa para cualquier jubilado.

La denuncia fue radicada ante la Justicia, que inició una investigación para determinar la modalidad del fraude. Además, se solicitó el análisis de los registros bancarios y las pericias técnicas buscarán identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se realizaron las operaciones fraudulentas, así como el destino final de los fondos.

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