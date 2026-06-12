Imputaron a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género contra su expareja: será indagado en agosto

Néstor Ortigoza

La fiscalía de Ezeiza imputó este viernes a Néstor Ortigoza por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia de su ex pareja Lucila Cassiau en 2024. El futbolista deberá presentarse a indagatoria el 5 de agosto a las 10:00, en la sede fiscal.

En la resolución, a la que accedió Infobae, la fiscal María Lorena González aseguró haber encontrado “motivos bastantes para sospechar" que el dirigente de San Lorenzo “ha participado en la comisión de los hechos” relatados por la mujer, quien dijo haber sufrido violencia verbal y física durante el tiempo que vivieron juntos.

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Entre las pruebas más relevantes de la causa hay registros fílmicos de distintas agresiones, fotos y un informe psicológico que constataron la veracidad de la denuncia de la víctima.

En el expediente, la fiscal además determinó que los hechos habrían ocurrido en “un contexto de convivencia o contacto cercano”, por lo que decidió agravar la acusación. En este sentido, alegó que Cassiau no solo sufrió heridas físicas de menor gravedad, sino que consideró probada la existencia también de “un marco de violencia” en general.

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