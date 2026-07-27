Neuquén: tenía pedido de captura por provocar un incendio, fue a visitar a su pareja a la comisaría y terminó detenida

La joven era buscada desde el 20 de abril

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La Policía de Neuquén detuvo a una mujer de 20 años que tenía pedido de captura por haber provocado un incendio que destruyó cinco viviendas. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que lograron la captura de la sospechosa cuando fue a visitar a su novio, alojado en una comisaría de la capital neuquina.

Todo comenzó el 20 de abril, cuando la joven fue notificada de que debía abandonar un domicilio ubicado en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, que había ocupado de manera ilegal.

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“Antes de retirarse, lo prendió fuego”, detalló a este medio el jefe del Departamento Delitos Económicos, el comisario inspector César Juárez. Según explicó, las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron otras cinco viviendas ubicadas a pocos metros.

En un video que se viralizó en redes sociales quedó registrado el feroz incendio. A pesar del trabajo de los bomberos, una familia integrada por dos adultos y dos menores perdió la totalidad de sus bienes. Medios locales indicaron que cuatro personas recibieron asistencia médica por inhalación de humo, aunque no se registraron víctimas fatales.

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El momento en el que la sospechosa inició el incendio en Neuquén

Tras el episodio, la joven se dio a la fuga. Ante esa situación, la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén y libró una orden de captura.

A partir de diversas tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, se estableció que la sospechosa solía concurrir a las inmediaciones de la Comisaría 19ª.

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Con esa información, los investigadores montaron un operativo de vigilancia y lograron localizarla cuando salía de la dependencia, adonde había ido a visitar a su pareja. En ese momento fue detenida en cumplimiento de la orden judicial vigente.

“El operativo se hizo de manera discreta y fuera de la dependencia, teniendo en cuenta el horario de visita de los internos y con el fin de evitar problemas”, señaló el comisario Juárez.

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Luego de su aprehensión, fue trasladada al Departamento Delitos Económicos, donde se realizaron las diligencias de rigor y se la notificó formalmente de su detención por su presunta participación en los delitos de usurpación y estrago.

La mujer fue detenida a la salida de la Comisaría 19ª

Algo similar ocurrió el año en el partido bonaerense de Berisso, donde una mujer de 44 años fue detenida tras acudir a la Comisaría 3ª para visitar a su pareja, quien había sido arrestado minutos antes en un operativo policial. La sospechosa llegó a la seccional a bordo de una motocicleta Zanella 110cc negra, sin patente, sin casco y con evidentes signos de deterioro. Las irregularidades llamaron la atención de los efectivos, que decidieron identificar tanto a la conductora como al vehículo.

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Durante la inspección comprobaron que la numeración del motor presentaba signos de haber sido limada y remarcada, una maniobra habitual para ocultar el origen de vehículos robados. Ante esa situación, la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, ordenó su aprehensión por infracción al artículo 289 del Código Penal, referido a la supresión o alteración de la numeración registral. La moto fue secuestrada y la mujer quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación de encubrimiento.