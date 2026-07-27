Crimen y Justicia
GoogleAgregar Infobae en Google

Neuquén: tenía pedido de captura por provocar un incendio, fue a visitar a su pareja a la comisaría y terminó detenida

La sospechosa era buscada por incendiar la vivienda que había ocupado ilegalmente y provocar la destrucción de otras cinco casas. El operativo que permitió localizarla

Una mujer de espaldas, esposada, entre dos policías de uniforme azul con leyenda 'Superintendencia de Investigaciones Policía' frente a un edificio con carteles policiales
La joven era buscada desde el 20 de abril
Guardar

La Policía de Neuquén detuvo a una mujer de 20 años que tenía pedido de captura por haber provocado un incendio que destruyó cinco viviendas. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que lograron la captura de la sospechosa cuando fue a visitar a su novio, alojado en una comisaría de la capital neuquina.

Todo comenzó el 20 de abril, cuando la joven fue notificada de que debía abandonar un domicilio ubicado en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, que había ocupado de manera ilegal.

PUBLICIDAD

“Antes de retirarse, lo prendió fuego”, detalló a este medio el jefe del Departamento Delitos Económicos, el comisario inspector César Juárez. Según explicó, las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron otras cinco viviendas ubicadas a pocos metros.

En un video que se viralizó en redes sociales quedó registrado el feroz incendio. A pesar del trabajo de los bomberos, una familia integrada por dos adultos y dos menores perdió la totalidad de sus bienes. Medios locales indicaron que cuatro personas recibieron asistencia médica por inhalación de humo, aunque no se registraron víctimas fatales.

PUBLICIDAD

El momento en el que la sospechosa inició el incendio en Neuquén

Tras el episodio, la joven se dio a la fuga. Ante esa situación, la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén y libró una orden de captura.

A partir de diversas tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, se estableció que la sospechosa solía concurrir a las inmediaciones de la Comisaría 19ª.

Con esa información, los investigadores montaron un operativo de vigilancia y lograron localizarla cuando salía de la dependencia, adonde había ido a visitar a su pareja. En ese momento fue detenida en cumplimiento de la orden judicial vigente.

“El operativo se hizo de manera discreta y fuera de la dependencia, teniendo en cuenta el horario de visita de los internos y con el fin de evitar problemas”, señaló el comisario Juárez.

Luego de su aprehensión, fue trasladada al Departamento Delitos Económicos, donde se realizaron las diligencias de rigor y se la notificó formalmente de su detención por su presunta participación en los delitos de usurpación y estrago.

Neuquen detenida
La mujer fue detenida a la salida de la Comisaría 19ª

Algo similar ocurrió el año en el partido bonaerense de Berisso, donde una mujer de 44 años fue detenida tras acudir a la Comisaría 3ª para visitar a su pareja, quien había sido arrestado minutos antes en un operativo policial. La sospechosa llegó a la seccional a bordo de una motocicleta Zanella 110cc negra, sin patente, sin casco y con evidentes signos de deterioro. Las irregularidades llamaron la atención de los efectivos, que decidieron identificar tanto a la conductora como al vehículo.

Durante la inspección comprobaron que la numeración del motor presentaba signos de haber sido limada y remarcada, una maniobra habitual para ocultar el origen de vehículos robados. Ante esa situación, la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, ordenó su aprehensión por infracción al artículo 289 del Código Penal, referido a la supresión o alteración de la numeración registral. La moto fue secuestrada y la mujer quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación de encubrimiento.

Temas Relacionados

NeuquénIncendioComisaríaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mal ahí Pichilo”: la despedida tumbera al ladrón que murió tras un enfrentamiento con un policía de la Ciudad de Buenos Aires

Benjamín Lautaro Moralez murió tras intentar robarle la moto a un efectivo de la fuerza porteña. Su cómplice continúa prófugo

“Mal ahí Pichilo”: la despedida tumbera al ladrón que murió tras un enfrentamiento con un policía de la Ciudad de Buenos Aires

Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Lucía Sosa (44) fue arrestada este lunes por orden de la Justicia. Está acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Conocían hombres en boliches, los drogaban y los desvalijaban: cayó otra banda de “viudas negras”

La investigación comenzó tras la denuncia efectuada a comienzos de junio por un hecho ocurrido en Palermo. Tras varios allanamientos en Villa Zavaleta y Castelar, la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres y una adolescente

Conocían hombres en boliches, los drogaban y los desvalijaban: cayó otra banda de “viudas negras”

El video que dos ex policías usaban para reclutar mercenarios argentinos para la guerra de Ucrania

Griselda Ortiz, ex agente de la Bonaerense, se negó a declarar ante el juez Luis Armella, acusada de trata de personas. Su pareja, el fisicoculturista Jorge Agote, alias “Trembo”, huyó a Brasil. La red de Telegram que los expuso

El video que dos ex policías usaban para reclutar mercenarios argentinos para la guerra de Ucrania

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Luciano Spena, que no había podido testificar antes porque estaba en el Mundial, prestó declaración este lunes y explicó a los jueces por qué nunca pudo atender al Diez

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

DEPORTES

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

Tuvo polio, le dijeron que no volvería a caminar, pero se convirtió en campeona olímpica: la historia de Wilma Rudolph

Por qué Colapinto aún no se tomó vacaciones en la F1: la señal sobre su posible continuidad con Alpine en 2027

“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

TELESHOW

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

INFOBAE AMÉRICA

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

El Salvador: El 73% de los cuadros de neumonía requirió atención hospitalaria afectando principalmente a los niños

Familias regresan a casa tras las inundaciones, pero Costa Rica sigue bajo alerta por nuevas lluvias

Ministerio de Agricultura dominicano activa plan nacional contra la chinche de la espiga en el arroz

Honduras: Sequía obliga al Gobierno a reforzar inversiones para rescatar el agro ante pérdidas de cultivos