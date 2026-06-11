Tragedia en La Plata: una adolescente denunció un abuso sexual y se quitó la vida

Patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionads durante un operativo. (Imagen de archivo estebanecheverria.gob.ar)

Una gran conmoción golpea por estas horas a la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el partido de La Plata, tras la muerte de Z.Q., una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de denunciar que fue víctima de un abuso sexual.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la joven fue encontrada muerta en su domicilio. Apenas ocurrió el hallazgo, la primera hipótesis de los investigadores es que todo apuntaba a un suicidio, aunque se esperaban los resultados definitivos de la autopsia y las declaraciones testimoniales para esclarecer el caso.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, finalmente se estableció que la menor se quitó la vida. Otro dato que reforzó la teoría del caso es que en la casa no se encontraron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor.

Qué dijo la madre de la adolescente de 15 años

Medios locales indicaron que el hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la víctima, quien había denunciado previamente un delito contra la integridad sexual. En ese sentido, trascendió que la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”.

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Respecto a la denuncia por abuso sexual, el caso se maneja con total hermetismo, debido a que se trata de una menor de edad. En ese sentido, las fuentes se abstuvieron de brindar detalles.

La joven asistía a la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 22, ubicada en 520 y 138 bis, que suspendió las clases y decretó una jornada de duelo institucional. Las autoridades educativas emitieron un comunicado público para expresar condolencias a la familia y acompañar a la comunidad educativa.

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“Con profundo dolor acompañamos a la familia de la estudiante Z.Q.. La escuela permanecerá cerrada mañana por duelo”, indicaron desde la institución.

La investigación judicial por la muerte de la adolescente quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Patricio Barraza.

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