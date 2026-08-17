Asfura anuncia inversiones para modernizar Puerto Cortés y conectar las rutas comerciales de Honduras

El Gobierno impulsa un corredor logístico que conecte el Atlántico con el Pacífico a través de Honduras

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó proyectos de infraestructura con los que su administración busca mejorar el movimiento de mercancías, modernizar las operaciones de Puerto Cortés y aprovechar la posición geográfica del país para fortalecer sus conexiones comerciales.

Durante su intervención, el mandatario puso énfasis en la necesidad de reducir los obstáculos que afectan el ingreso y la salida de mercancías por Puerto Cortés, además de mejorar las conexiones terrestres en el Valle de Sula.

Asfura sostuvo que las inversiones forman parte de una estrategia para impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones para las empresas nacionales y extranjeras.

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Uno de los principales anuncios fue la incorporación de nuevos equipos de inspección mediante rayos X en Puerto Cortés, tecnología que, según explicó el presidente, permitirá revisar un mayor volumen de unidades y fortalecer los controles sobre las mercancías.

El mandatario afirmó que los nuevos sistemas de inspección tendrán capacidad para procesar hasta 100 unidades por hora, lo que permitiría incrementar la velocidad con la que son revisados los vehículos y contenedores que ingresan o salen de las instalaciones portuarias.

Asfura señaló que se trata de equipos de última generación y que su implementación permitirá a las autoridades obtener información más precisa sobre los productos que Honduras importa y exporta.

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“Vamos a resolver el problema de acceso y salida de Puerto Cortés”, afirmó el gobernante al referirse a los problemas relacionados con la circulación y los tiempos de operación en la zona portuaria. De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo, la modernización de los sistemas de inspección busca mejorar los controles sin trasladar mayores costos a las operaciones.

Mejoras en tiempo

La intención es que una revisión más rápida de las unidades contribuya a disminuir los tiempos de espera y facilite el flujo de mercancías, un factor clave para la competitividad de las empresas que dependen del transporte marítimo.

Puerto Cortés tiene una importancia estratégica para Honduras debido al volumen de carga que moviliza y a su conexión con las principales zonas productivas e industriales del país.

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El corredor logístico nacional que impulsa Honduras propone conectar el Atlántico con el Pacífico e incorporar a Henecán a una red de comercio entre los dos océanos.

Otro de los proyectos destacados por Asfura es el libramiento de San Pedro Sula, una obra concebida para facilitar el desplazamiento del transporte pesado y otros vehículos sin necesidad de atravesar sectores urbanos con altos niveles de congestión.

La reducción del tráfico de carga dentro de San Pedro Sula podría generar efectos en los tiempos de traslado y en los costos asociados al transporte de mercancías, especialmente para las empresas que utilizan las rutas que conectan el área industrial con Puerto Cortés.

El Gobierno también vincula estas inversiones con la necesidad de mejorar la infraestructura de la zona norte, donde convergen actividades industriales, agrícolas, comerciales y logísticas.

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Asfura destacó la importancia de desarrollar infraestructura que permita proteger tanto a las comunidades como a las actividades productivas de una de las zonas económicamente más importantes del país.

“Vamos a seguir invirtiendo mucho más en esta zona, en este valle de Sula, en este departamento de Cortés altamente productivo y de mucho trabajo”, manifestó.

Para el Gobierno, mejorar las condiciones de esta región constituye una parte importante de la estrategia para garantizar la continuidad de las actividades económicas y del transporte de mercancías.

La propuesta busca aprovechar la ubicación geográfica de Honduras para establecer una conexión terrestre y logística más eficiente entre las rutas comerciales de ambos océanos.

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“Vamos a unir los dos océanos, vamos a dar esa conectividad que tanto se necesita”, afirmó el presidente.

Mercado competitivo

La iniciativa pretende convertir la ubicación de Honduras en una ventaja para el comercio regional, facilitando el traslado de mercancías entre los dos litorales y generando condiciones para atraer nuevas inversiones.

El Gobierno considera que una infraestructura logística más integrada podría ampliar las oportunidades de Honduras dentro del comercio centroamericano y fortalecer su capacidad para competir por inversiones relacionadas con transporte, almacenamiento, distribución y servicios.

Asfura también advirtió sobre la necesidad de avanzar con rapidez en estos proyectos debido a la competencia que existe entre los países de Centroamérica para desarrollar infraestructura capaz de atraer operaciones comerciales.

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El mandatario planteó que Honduras debe aprovechar su posición geográfica antes de que otros países de la región consoliden ventajas adicionales en materia logística.

El Gobierno de Honduras vinculó las obras en la zona norte con una estrategia para reducir costos logísticos y fortalecer la infraestructura productiva e industrial.

La construcción de conexiones eficientes entre puertos, carreteras, zonas industriales y centros de distribución se ha convertido en un factor cada vez más relevante para las empresas que buscan reducir costos y tiempos en sus cadenas de suministro.

El Gobierno pretende que la modernización de Puerto Cortés y la conexión con el Pacífico formen parte de una estrategia nacional, en lugar de funcionar como proyectos aislados.

Durante su intervención, el presidente también respondió a las críticas sobre las inversiones y la relación del Gobierno con el sector privado.

Asfura aseguró que su administración no mantiene preferencias hacia determinadas empresas o empresarios y afirmó que los proyectos deben desarrollarse bajo condiciones de igualdad.