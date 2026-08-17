Desde el 24 de agosto el Ministerio de Salud de Panamá aplicará el anticuerpo monoclonal

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) amenaza la salud de los niños recién nacidos y lactantes.| Andina

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La distribución del anticuerpo monoclonal destinado a la protección de recién nacidos y lactantes frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) comenzará en las próximas jornadas en todo el país.

El Ministerio de Salud ha planificado el inicio de la aplicación para el lunes 24 de agosto, priorizando sectores como las comarcas indígenas y la provincia del Darién, donde se concentra un mayor número de casos de enfermedades respiratorias asociadas al VRS.

La llegada de las dosis permitirá que las 15 regiones de salud cuenten con el medicamento en los próximos días, indicó la entidad estatal.

Añadió que el objetivo es cubrir a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna materna durante el embarazo, ampliando así la protección en áreas identificadas como de alto riesgo.

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Este proceso forma parte de una estrategia sanitaria que arrancó en 2025 con la introducción de la vacuna para embarazadas, como explicó el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang.

El Ministerio de Salud realiza la capacitación del personal para la implementación del anticuerpo monoclonal. (Minsa)

Ahora, la implementación del anticuerpo monoclonal representa un avance adicional en la reducción del riesgo de hospitalizaciones y complicaciones graves por VRS en la primera infancia.

La capacitación del personal médico fue esencial antes de iniciar la distribución y aplicación del medicamento.

Más de 100 profesionales participaron en las formaciones organizadas por la Dirección General de Salud Pública para garantizar que la aplicación sea segura y oportuna en los sectores priorizados.

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El anticuerpo monoclonal se administra en una sola dosis intramuscular y se diferencia de la vacuna tradicional, ya que está dirigido específicamente a recién nacidos y lactantes. Mientras tanto, la vacuna materna está destinada a mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, y a personas mayores de 60 años.

El Ministerio de Salud ha invertido $3,5 millones en la adquisición de este medicamento biotecnológico, que requiere estrictos protocolos de conservación y cadena de frío para mantener su eficacia hasta su aplicación en los distintos puntos del país, según detalló Eric Conte, director de Medicamento e Insumos.

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Un profesional de la salud con guantes aplica una vacuna a un bebé recién nacido en una cuna térmica dentro de una sala neonatal, mientras la madre observa en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia contempla aumentar la cobertura en regiones donde prevalecen los casos de bronquiolitis y otras complicaciones respiratorias graves en menores de un año.

El jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio, Edgardo Ureña, resaltó que la combinación de la vacunación materna y la aplicación del anticuerpo monoclonal tiene como meta disminuir el número de hospitalizaciones y proteger de manera efectiva a la población infantil más vulnerable.

De este modo, la llegada y aplicación del anticuerpo monoclonal se convierte en una herramienta clave para enfrentar el impacto del VRS en las áreas más afectadas del país, asegurando un refuerzo inmediato de la inmunidad en recién nacidos y lactantes que no pudieron beneficiarse de la inmunización durante la gestación.

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La infección por VRS causa una carga sustancial de infecciones graves de las vías respiratorias inferiores en todos los países y representa aproximadamente el 30% de las hospitalizaciones por estas infecciones.

No obstante, se estima que cerca del 97% de la mortalidad relacionada se produce en países de ingresos bajos y medios, con unas 101,400 muertes anuales en niños menores de 5 años. También es una causa importante de morbilidad y mortalidad en adultos mayores, describe la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna contra el VRS se aplica principalmente a las personas mayores de 60 años y a las mujeres embarazadas, entre las semanas 30 y 36 de gestación, para proteger a los bebés. EFE/ Bienvenido Velasco

El VRS en Panamá, “es el virus más importante en incidencia en población infantil en relación con otros virus respiratorios”, indica el Minsa.

El Dr. Xavier Sáez Llorens, médico pediatra y científico, citado por la Web de la Salud, ha explicado que “la profilaxis con el anticuerpo monoclonal es fundamental para los bebés que no estén protegidos por vacunación materna debido a realidades como la cobertura de vacunación en embarazadas, madres con comorbilidades que afectan la tasa de transferencia de anticuerpos al infante (anormalidades placentarias, toxoplasmosis, sífilis, malaria, malnutrición…) o con inmunodeficiencias que no generan respuesta inmune óptima”.

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