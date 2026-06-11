Crimen y Justicia

Video: trasladaron a Santa Fe a Andrés “Plin” Acosta bajo un fuerte operativo de seguridad

El presunto integrante de la barra brava de Rosario Central fue detenido este lunes a la salida de un boliche en el barrio porteño de San Telmo. Sobre él pesaba una recompensa de $25 millones

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Megaoperativo para trasladar "Plin" Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Tres días después de que agentes de la Policía Federal Argentina lo capturaran a la salida de un boliche en el barrio porteño de San Telmo, Andrés Raúl “Plin” Acosta (27) fue trasladado este jueves a Santa Fe en medio de un importante operativo de seguridad. El sospechoso figuraba entre los diez prófugos más buscados de la provincia y sobre él pesaba una recompensa de 25 millones de pesos.

Acosta es investigado por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y con una organización criminal asociada a Los Menores, la banda señalada por la Justicia como heredera del control de la tribuna canalla tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, fue detenido cerca de las 7.30 del lunes pasado en la esquina de Perú y Venezuela, cuando salía del boliche Museum, donde había pasado la noche.

La captura fue el resultado de una investigación impulsada por la PROCUNAR y coordinada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE) de Santa Fe, con apoyo de la SIDE. Tras obtener información que ubicaba al sospechoso en el local bailable, efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal montaron un operativo y concretaron el arresto.

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Capturaron a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El video que encabeza esta nota muestra que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, por lo cual debió ser reducido por efectivos de la CIOPE y de la PFA. Luego, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la fuerza federal.

Finalmente, este jueves, debido a la peligrosidad atribuida al detenido, la Policía Federal implementó un importante operativo de seguridad, con la participación de grupos especiales, para colaborar con el traslado a cargo de la Policía de Santa Fe.

Megaoperativo para trasladar "Plin" Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe capturas
Andrés "Plin" Acosta fue trasladado este jueves a la provincia de Santa Fe

La investigación

La detención de Acosta se concretó tras el requerimiento del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que vincula a Acosta con la barra brava del Club Atlético Rosario Central y con una organización delictiva asociada a la banda denominada “Los Menores”, la cual habría asumido el control de la tribuna tras el doble homicidio de “Pillín” Bracamonte y “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024.

Asimismo, los investigadores lo vinculan con una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de Rosario. En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025 en una causa por asociación ilícita que investiga diversos ataques contra escuelas y una dependencia policial, hechos que estarían relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

En ese expediente, el fiscal Patricio Saldutti también solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

Captura
Andrés "Plin" Acosta

Por esa investigación, Acosta integraba el listado de los diez prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe, que había dispuesto una millonaria recompensa para obtener información sobre su paradero.

La orden de detención vigente contra “Plin” Acosta databa del pasado 12 de junio, tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

El nombre de Acosta cobró relevancia pública durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte
Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte

“(Acosta) Es una persona que está siendo investigada por la Fiscalía y que aparece relacionada con la banda de Fran Riquelme. El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego. Según la investigación, existen elementos que vinculan directamente esas armas con Acosta”, señaló Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, tras la detención del sospechoso.

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