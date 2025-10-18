Crimen y Justicia

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

El regenteo del narcomenudeo que antes manejaban tres históricos laderos del jefe narco Ariel Máximo “Guille” Cantero tiene nuevo encargado. Quién es el preso que quedó al mando del negocio

Por Agustín Lago

La pureza de la cocaína que vendía la banda narco Los Monos

Un preso, sindicado como presunta tercera línea de Los Monos, fue imputado esta semana en Rosario como el nuevo encargado del regenteo del negocio narco en parte de la ciudad, y principalmente en Villa Gobernador Gálvez. Se trata de Jonatan Emiliano “Jano” Fernández, quien, desde el pabellón 5 de la cárcel de Piñero, quedó al mando del comercio minorista de droga por delegación de tres históricos laderos del jefe narco Ariel Máximo “Guille” Cantero, según la acusación que llevaron adelante los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi.

Según explicaron los integrantes del Ministerio Público de la Acusación ante el juez Aldo Bilbao Benítez, Fernández está preso luego de haber sido imputado en 2023 como presunto organizador de la banda liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, causa por la que podría ser condenado antes de fin de año a través de un juicio abreviado.

La audiencia, que comenzó el lunes, pasó a varios cuartos intermedios. Continuó el miércoles, siguió el jueves y este viernes terminaron de exponer las partes, por lo que la próxima semana se conocerá la resolución del juez. La extensión se debió a una cuestión lógica: son 33 los imputados, con “Jano” a la cabeza.

Los fiscales señalaron que Fernández “fue designado” por parte de presos de Los Monos que están alojados en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, como son los casos de Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos Damián “Toro” Escobar y Cristian “Pupito” Avalle -históricos laderos del líder de la banda- y “Guille” Cantero. Todos también conocidos, entre otras cosas, por haber formado parte de los enormes dibujos de aquella bandera que se desplegó en el estadio de Newell’s durante el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez frente a Lionel Messi y Claudio Tapia.

Un ladrillo de droga de la banda Los Monos de Rosario

Vinardi, Escobar y Avalle acumulan condenas por homicidio, asociación ilícita, balaceras y narcotráfico. Los tres además siempre estuvieron apuntados por liderar la barra brava de Newell’s con gente de Villa Gobernador Gálvez y parte de la zona sur de Rosario.

El motivo del cambio de mando de Los Monos se debió, según dijeron los fiscales, al aislamiento y endurecimiento del régimen de comunicaciones y visitas que tuvieron “Pollo”, “Toro” y “Pupito” en Ezeiza y Marcos Paz.

“Fernández, desde su lugar de alojamiento (Piñero), tuvo un rol de mayor protagonismo mediante el uso indebido de celulares y contactos personales de sus visitas para el gerenciamiento de esta organización”, ponderaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

La cocaína que comercializa la estructura investigada lleva el logo de un delfín, un sello ya visto en distintos operativos en distintos puntos del país.

El sello de la estructura
En una parte de la audiencia, los fiscales reprodujeron varios videos que muestran el volumen de dinero que mueve el narcomenudeo. Si bien en las filmaciones se ven fajos de billetes, los investigadores ponderaron un millonario caudal de dinero que reciben los dealers vía transferencia bancaria o por billeteras virtuales.

Uno de los videos exhibidos ante el juez encabeza esta nota y muestra a un vendedor de cocaína haciendo una prueba de pureza de la droga ante la queja que habían recibido de varios clientes.

“Jano” había sido uno de los integrantes de Los Monos que en octubre de 2023 quedaron expuestos en escuchas telefónicas junto con “Pupito” Avalle intentando gestionar encuentros con precandidatos a jefe comunal en distintas localidades santafesinas y con gremialistas para extorsionarlos para que le cedan actividades.

Según indicó Avalle a Fernández en una conversación telefónica, a los dirigentes políticos no les pedían plata. “Les decimos: ‘Queremos simplemente que nos des los servicios que vos tenés ahí para cortar el pasto, cosas. Las cooperativas’. Y si hay un sindicato, queremos estar adentro”.

Los fajos de plata de
En el legajo también consta que a distintos gremios los extorsionaron –incluso intimidaron mediante balaceras y notas– para exigirles que les cedan el negocio de las viandas de los afiliados.

De los 33 imputados en esta maratónica audiencia también están cinco compañeros del pabellón 5 de Fernández: Milton Joel “Oreja” Rivero, Cristian David Ayala, Marcos Daniel Vera, Yair Agustín Vera y Miqueas Fernando Gómez, todos relacionados con Los Monos.

En el caso de Ayala, está preso por haber sido quien trasladó la bandera de la barra de Newell’s que se mostró en el homenaje de “La Fiera” Rodríguez. En tanto, Rivero recibió una pena a perpetua por haber matado a Osvaldo “Popito” Zalazar, un interno que estaba sindicado por el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero.

Los hermanos Marcos y Yair Vera, a su vez, fueron condenados como miembros de la organización encabezada por Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador histórico de Los Monos.

A los acusados se sumó Gladys Retamozo, madre de “Pupito” Avalle, que estaba en la cárcel por asociación ilícita. Morena Avalle, hermana del recluso, ya había sido llevada a audiencia, donde le atribuyeron formar parte de la estructura.

Los investigadores ponderaron un millonario
El listado de imputados se completó con Alejandro Daniel “Zapa” o “Zapatito” Vallejos –presunto líder de la barra brava de Newell’s–, José María “Yiyo” Medrano –presunto jefe de la barra de Coronel Aguirre, un club de Villa Gobernador Gálvez–, Rubén Ricardo Rodríguez, Damián Nicolás Escobar, Marianela Pedraza, Alejandra Elizabeth Vera, Érica Vanina Márquez y Norma Itatí Arocha.

Los siguen Leonardo Javier “Mosca” Di Renzo, Rubén “Ponja” González, Hugo “Tiburón” Oscariz, Nicolás Nahuel Orellano, Luis Marcelo Castro, Daniel Brito “Dominicano” De León, Mirco Joaquín Gruning, Luis Alberto Flores, Lucas “Cepe” Fita Alustriza, Carolina Eliana Marín Rojas, Karen Berlari, Yamila Velázquez, Marcia “Chami” Ortigoza, Eliana Muñóz, Milagros Evelyn Romero y Agustín Gonzalo “Jamaica” García.

A otras dos personas, Stéfano Horacio López y Antoine Arabian, se les atribuyó haber vendido dólares blue a la presunta banda de “Jano” Fernández para que puedan comprar cocaína con la divisa.

Para la investigación, debajo de Fernández se situó su mano derecha, Rubén Rodríguez, quien administra la droga y lleva la contabilidad al punto de ser a quien le mandan todas las transferencias de dinero.

La próxima semana, el juez Bilbao Benítez dará a conocer si hace lugar a las calificaciones legales escogidas por el Ministerio Público de la Acusación y a los pedidos de prisión preventiva.

