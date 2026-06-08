Crimen y Justicia

Atraparon a la salida de un boliche de CABA a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El integrante de la barra brava de Rosario Central fue capturado cuando salía de un local bailable en el barrio porteño de Monserrat. El video de su arresto

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Capturaron a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue arrestado este lunes cuando salía de un boliche ubicado en el barrio porteño de San Telmo. El sospechoso era buscado a pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que lo investiga por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y una organización ilegal aliada a Los Menores, la banda que asumió el control de la tribuna Canalla tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, Acosta fue detenido alrededor de las 7:30 en la intersección de las calles Perú y Venezuela, a la salida del boliche “Museum”, donde el sospechoso había pasado la noche.

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En el marco de la investigación ordenada por la PROCUNAR, encabezada por personal de la CIOPE (Central de Inteligencia de Operaciones Especiales) de Santa Fe y de la SIDE -que por segunda vez participó en la detención de un sospechoso en territorio santafesino-, los detectives obtuvieron información que ubicaba a Acosta en dicho local bailable. Así, agentes del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal se presentaron en el lugar y capturaron a Acosta cuando salía a la calle.

El video que encabeza esta nota muestra que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, por lo cual debió ser reducido por efectivos de la CIOPE y de la PFA. Luego, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la PFA, desde donde más tarde será derivado a un centro de detención en Santa Fe.

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Captura
Andrés "Plin" Acosta.

La medida fue adoptada ante el requerimiento del fiscal Patricio Saludutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que vincula a Acosta con la barra brava del Club Atlético Rosario Central y con una organización delictiva asociada a la banda denominada “Los Menores”, la cual habría asumido el control de la tribuna tras el doble homicidio de “Pillín” Bracamonte y “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024.

Asimismo, el sospechoso estaría vinculado a una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de la ciudad de Rosario. En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025, en el marco de una causa por asociación ilícita que investiga diversos ataques contra establecimientos educativos y una dependencia policial, hechos que estarían relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

Con motivo de este prontuario, Acosta integraba el listado de las diez personas prófugas más buscadas por el Gobierno de Santa Fe, que había dispuesto una recompensa de 25 millones de pesos.

La orden de detención vigente contra “Plin” Acosta databa del pasado 12 de junio, tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

La figura de Acosta emergió con fuerza durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte
Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte

El líder de esta facción, Matías Gazzani, permanece prófugo desde hace más de un año y medio y encabeza la lista de los más buscados en Santa Fe.

El último domicilio registrado de “Plin” Acosta se encuentra en Empalme Graneros, un sector donde la banda de Riquelme consolidó su influencia pese a que su líder estaba encarcelado. En esa zona, la organización que tomó el control de la tribuna canalla expandió su dominio en el narcomenudeo y reclutó vendedores de drogas en barrios como 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

Francisco "Fran" Riquelme
La banda de “Fran” Riquelme comenzó a operar en marzo de 2021

La Operación M4 en Rosario situó a Acosta en el centro de la atención judicial tras el hallazgo de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el 10 de junio en el macrocentro de la ciudad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por su parte, llevó a cabo 15 allanamientos ese mismo día, logrando la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas y otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

Uno de los domicilios señalados por la Fiscalía, un departamento en Rodríguez al 1000, resultó ser la residencia temporal de Acosta. Allí se incautaron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrarlo en el lugar al momento del allanamiento.

Captura
La Operación M4 en Rosario situó a Acosta en el centro de la atención judicial (PSA)

El operativo, que también incluyó intervenciones en Empalme Graneros y Ludueña, concluyó con el secuestro de más de 14 millones de pesos, 33 proyectiles de distintos calibres, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.

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