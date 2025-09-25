El jefe de la barra de Rosario Central, vinculado a la banda narco de Los Menores, continuará preso

Laucha, nuevo líder de la barra de Central

El jefe de la barrabrava de Rosario Central e integrante de la banda narco de Los Menores, Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido desde el pasado 13 de agosto, continuará tras las rejas luego de que el juez provincial Fernando Sosa resolviera mantenerlo bajo prisión preventiva por el plazo máximo, tras considerar las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyeron testimonios de identidad reservada y fotografías que lo vinculan con diferentes figuras delictivas.

La investigación, liderada por los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, ubicó a Ghiselli como pieza clave en la estructura criminal que, tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y su colaborador Andrés Attardo, logró tomar el control del paravalanchas Canalla.

Los fiscales sostuvieron que Ghiselli actuaba como “organizador” y respondía directamente a los intereses de Matías Gazzani, actualmente prófugo y señalado como cabecilla de Los Menores.

“Es una persona de confianza (…) que rinde cuentas y toma decisiones conjuntamente con miembros de la banda relacionadas con el funcionamiento de la barra brava del club. Con el fin de ocupar ese espacio de poder, Ghiselli administra los recursos provenientes de los negocios lícitos e ilícitos de la barra brava en beneficio de la asociación ilícita, dando lugar a algunos miembros que se identifican como la ‘banda de los Menores’. Dispone quiénes son las personas que ocupan los lugares de decisión y desplaza de esos espacios a aquellas personas rivales”, expresaron los fiscales, según informó Rosario3.

La defensa de Ghiselli cuestionó con dureza la calidad de las pruebas, especialmente la validez de los testimonios reservados y el extenso lapso entre la detención y la resolución judicial.

No obstante, el juez Sosa valoró como relevante el testimonio de una fuente anónima, a pesar de los reparos de la defensa, que alegó que provenía de personas vinculadas al delito.

“Al Laucha lo pone Matías Gazzani como jefe de la barra, él no tenía ningún tipo de legitimación como para ser el jefe. Por eso, cuando lo apadrina Matías lo empiezan a respetar, pero lo que se decía y se supo siempre es que el Laucha vendía droga”, indicó el informante.

Matías Ignacio Gazzani está apuntado por el crimen al ex líder de la barra de Rosario Central

El operativo que culminó con la detención de Ghiselli se realizó el 13 de agosto en un departamento de Salta al 2400. En ese procedimiento, la Policía Federal Argentina incautó, a pedido de los fiscales, una camioneta VW Amarok, dos millones de pesos, tres teléfonos móviles y una notebook.

El referente de la barra escuchó los cargos en su contra recién el 1 de septiembre, aunque la audiencia imputativa se extendió hasta el miércoles en que se dictó la prisión preventiva.

El vehículo hallado en el procedimiento

Junto a Ghiselli, comparecieron ante el juez otros 9 presuntos integrantes de la banda surgida en el barrio 7 de Septiembre, entre ellos Ezequiel “Menor” Dilascio, de 20 años, señalado como homicida.

También quedaron detenidos Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón y Matías Guerra (ambos considerados organizadores), así como los supuestos miembros Dylan “Sarampa” Bartozzeti, Diego “Ceja” Aguirre, Kevin “Hueso” De Los Santos, Mirko “Yedro” Benítez, Lucas Medina y Germán Hermosín.

El único imputado que no fue considerado parte del grupo criminal fue Cristian Emanuel S..

Lautaro Ghiselli fue detenido en Rosario en el marco de 17 allanamientos simultáneos realizados por fuerzas federales y provinciales

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyeron fotografías extraídas de redes sociales y otras tomadas de incógnito en la tribuna, donde se observa a Ghiselli junto a los prófugos Alan “Pollo” Insaurralde y Andrés “Plin” Acosta. Este último es considerado parte de la estructura criminal del narco Francisco Riquelme, aliado de Gazzani.

En un allanamiento realizado el 10 de junio en el departamento de Riquelme en Rodríguez al 1000, la Policía de Seguridad Aeroportuaria incautó 13 millones de pesos, 3.000 dólares y tres fusiles de asalto M4.

Otra imagen que resultó incriminatoria para Ghiselli, según la valoración del juez, fue tomada en las inmediaciones del Gigante de Arroyito en 2022, donde aparece junto a Dilascio, a quien se le atribuyen crímenes cometidos en nombre de Los Menores.