Salta: condenaron a un ex policía que definía quién transportaba cocaína mediante el juego de “piedra, papel o tijera”

Un efectivo de Gendarmería descubrió los paquetes de cocaína en el tanque de combustible del automóvil (Foto/Gendarmería Nacional)

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Lejos quedaron los días de Edgar Nicolás Aquino al servicio de la Policía de la Provincia de Chaco. De 35 años y recibido como técnico superior en Seguridad Pública, fue echado de la fuerza tras ser condenado, en octubre de 2024, a cuatro años y cinco meses de prisión por homicidio culposo. La sentencia se dictó luego de que un hombre muriera mientras se encontraba detenido y era trasladado en la ciudad de Resistencia, un episodio ocurrido el 25 de diciembre de 2015.

Tras dejar el uniforme, Aquino se dedicó a la actividad comercial en los rubros de productos de peluquería, cosmética, perfumería y electrodomésticos. En ese ámbito conoció a Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero, quienes también trabajaban como comerciantes. La relación entre ellos derivó en la integración de una organización dedicada al transporte de cocaína, por la que Aquino recibió en los últimos días una nueva condena a siete años de prisión en Salta.

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El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo encontró culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. El fallo fue dictado el miércoles pasado por los jueces Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, con la intervención de la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana de la Unidad Fiscal Salta.

La investigación determinó que, en marzo de 2025, la organización trasladó casi 20 kilos de cocaína desde Tartagal hacia la provincia de Chaco. Y una conversación extraída de uno de los teléfonos celulares secuestrados reveló el método elegido por los integrantes para definir quién asumiría el rol de transportista: “Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, escribió Aquino a uno de sus cómplices durante la planificación del viaje.

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En total se incautaron 29 paquetes de cocaína ocultos en el tanque de combustible, con un peso total de 19 kilos con 998 gramos y una pureza del 72 por ciento

Todo comenzó el 14 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un Toyota Corolla en la ruta provincial N°35, a la altura de Joaquín V. González, en el sur salteño. El vehículo era conducido por Rojas, con Caballero como acompañante. Un fuerte olor a combustible y tornillos removidos motivaron una requisa exhaustiva, que derivó en el hallazgo de 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible.

La sustancia pesaba 19 kilos con 998 gramos, tenía una pureza del 72 por ciento y una capacidad de producción de 145.319 dosis, según informó la fiscalía. Ambos sospechosos fueron detenidos y se les secuestraron cuatro celulares.

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Aquino, por su parte, cayó siete meses después, a mediados de octubre, cuando se descubriera su participación en la maniobra. Durante el debate, la fiscalía presentó las pruebas en su contra, entre ellas comunicaciones extraídas de los teléfonos de Rojas y Caballero que mostraban una intensa actividad con Aquino.

Según el expediente, el ex policía proporcionó a Caballero el contacto de Rojas y coordinó detalles del itinerario, otros traslados previos, rutas de tráfico y controles policiales.

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La fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana

El 7 de marzo de 2025, le envió a Caballero el mensaje: “Preparate, mañana viajás”. Tres días después, transmitió una orden similar al otro cómplice.

“¿Cuál es tu idea, cuándo salimos, con quién voy a ir yo?”, le preguntó Caballero. La respuesta fue que viajaría con “Icardi”, apodo de Rojas. Fue en medio de ese intercambio que surgió la mención al “piedra, papel o tijera”.

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El Ministerio Público Fiscal, a través de su sitio fiscales.gob.ar, explicó que los tres se alojaron en un hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo, aunque en habitaciones separadas. Luego de obtener la droga y acondicionarla, planificaron el viaje de regreso.

Rojas y Caballero partieron juntos en el Toyota Corolla que transportaba la droga, mientras Aquino circuló en su propio vehículo, cumpliendo el rol de coche puntero. Los dos vehículos recorrieron el mismo itinerario, que incluyó las localidades de Pichanal, General Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González, donde Rojas y Caballero fueron demorados en el control y posteriormente arrestados.

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El ex policía continuó el recorrido y, al advertir las demoras, realizó diez llamadas sin obtener respuesta.

Quizás intentando aprovechar que su celular no pudo ser peritado, Aquino trató de despegarse del delito. Dijo que solo había solicitado a sus conocidos que le trajeran mercadería desde Bolivia.

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Sin embargo, además de las comunicaciones que surgieron de los aparatos de Rojas y Caballero, el tribunal también consideró documentación sobre pagos realizados por Aquino a los coimputados, informes de geolocalización, registros de viajes previos y antecedentes de una infracción de tránsito en Talapampa.

Así, los jueces descartaron los planteos de la defensa y hallaron culpable al técnico en Seguridad.