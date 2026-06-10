Crimen y Justicia

Rastrillaron más de 45 hectáreas en el marco del operativo por la desaparición de Axel González en Chaco

El joven de 21 años fue visto por última vez el 17 de mayo. El caso contaba con siete detenidos, pero cuatro de ellos fueron liberados por falta de pruebas

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El joven de 21 lleva casi un mes desaparecido
El joven de 21 lleva casi un mes desaparecido

A casi un mes de la desaparición de Axel González (21) en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, este martes las autoridades realizaron un gran rastrillaje terrestre y fluvial en varios sectores de la ciudad. Los trabajos se realizaron en un territorio de 45 hectáreas en zonas del barrio Takay, en dirección a Puerto Tirol, y el río Negro.

Como parte del operativo, participó el personal de diversas divisiones especiales, perros adiestrados, drones y embarcaciones. Según trascendió, el uso de los drones fue utilizado para poder ampliar la búsqueda en las áreas de mayor acceso y con abundante presencia de vegetación.

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Respecto a las tareas desplegadas en el río Negro, los agentes de la División Salvamento y Rescate de los Bomberos Metropolitanos recorrieron desde el barrio Puerto Vicentini hacia el norte. En total, se calcula que rastrillaron unos 3.500 metros hasta el Puente Bergagno.

En simultáneo, este martes, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, informó que el Equipo Fiscal Especial (EFE) le había ordenado a la Dirección de Investigaciones no continuar participando de las tareas investigativas. Sin embargo, se trataría de una medida que no abarca a los rastrillajes.

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Varios equipos continuaron con los rastrillajes para dar con el paradero de Axel (Gentileza: Diario Chaco)
Varios equipos continuaron con los rastrillajes para dar con el paradero de Axel (Gentileza: Diario Chaco)

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, Romero aseveró que la instrucción era “clara, contundente y precisa” sobre el apartamiento de la fuerza policial provincial en la investigación judicial. Por este motivo, anticipó la posibilidad de que la tarea quedara en manos de una fuerza federal.

Por otro lado, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial, notificó al titular de la Unidad Penal 7 (U7), Ricardo Vargas, sobre el traslado de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González. La decisión fue comunicada tras la resolución del EFE, que dictó la prisión preventiva para Ramón “Cuno” Gómez, Leonardo Silva y Antonio Iñiguez.

Según se informó, Gómez enfrenta cargos por amenazas simples, mientras que Silva e Iñiguez están imputados por encubrimiento. La medida responde a la intervención de las fuerzas federales en la causa y marcará un cambio en la custodia de los detenidos. El lunes le habían dictado la prisión preventiva.

En paralelo, recuperaron la libertad Lorena Gómez (ex pareja de Axel González), Sergio “Cunito” Gómez (ex cuñado), Ariel Lázaro y Agustín Pucheta, todos vinculados en calidad de sospechosos, pero sin acusaciones formales que justificaran su detención continuada.

La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)
La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)

Por otro lado, confirmaron que la apertura de los teléfonos celulares de los policías asignados a la Comisaría Segunda de Fontana, quienes prestaban servicio el día de la desaparición de González, será realizada por la Gendarmería Nacional. Este procedimiento busca esclarecer posibles vínculos o irregularidades en el accionar policial durante la jornada en que se registró la ausencia del joven.

De esta manera, la intervención de la Gendarmería Nacional en la apertura de los dispositivos electrónicos de los agentes policiales constituirá un paso relevante en la investigación, dado que podría aportar información clave sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Axel González. La instrucción fue adoptada tras la transferencia formal de la causa a la órbita federal, con el objetivo de profundizar las actuaciones y garantizar la transparencia en el proceso.

Según la información obtenida por Diario Norte, la tarea de abrir los dispositivos comenzará este miércoles a la mañana. Desde que fueron incautados, estos se encuentran almacenados en la Jefatura de la Región VIII de Resistencia, mientras que el resto de los dispositivos electrónicos serán analizados el jueves 11 de junio por el Escuadrón N° 15 “Bajo Paraguay”, que posee su sede en Formosa.

Asimismo, indicaron que las autoridades están concentradas en analizar los desplazamientos y las coordenadas geográficas vinculadas con los celulares de los oficiales. Una de las zonas de mayor interés sería un sector ubicado en Fontana, ya que se sospecha que habría existido una intensa circulación de patrulleros. Por medio de la reconstrucción de los movimientos, se podría determinar o descartar la hipótesis.

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