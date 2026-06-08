La “polihot” busca demostrar que no intentó descartar el arma que llevaba en el BMW: cómo lo hará

Nicole Verón (izq.) junto a Janine Sochas

Días atrás, Nicole Verón, ex agente de la Policía de la Ciudad que fue desplazada por grabar videos para OnlyFans, protagonizó un accidente de tránsito en el Km 23,6 de la Autopista Ricchieri, en Ezeiza, en la que murió un hombre y en el que resultó imputada por tenencia ilegal de arma de guerra, a raíz de una maniobra que está bajo investigación y que tiene versiones muy diferentes.

El arma en cuestión es una pistola Bersa BPP calibre 9 mm Parabellum de color rosa, que es propiedad de Eugenia Janice Sochas, amiga y compañera de trabajo de Verón. La joven de 21 años, que tiene habilitación para la tenencia, iba al volante del BMW que participó en el siniestro.

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La trama tiene a más protagonistas: un agente de la DUOF San Isidro de la PFA que llegó en un patrullero a la escena y su compañero, identificados como H.M.M y C.S.F, oficial ayudante y cabo, respectivamente. Ambos custodiaban un haras de la fuerza de seguridad, en el km 24 de la traza, cercano al sitio del accidente. Fuentes del caso, indicaron que se dirigieron al lugar al notar el episodio para prestar ayuda.

Una pistola con empuñadura rosa fue incautada en el lugar del accidente de tránsito donde estuvo involucrada Nicole Verón en Ezeiza, Argentina.

De acuerdo uno de los relatos que giran en torno al caso “todos vieron” cuando Verón entregó la pistola a uno de ellos. Otra variante, que figura en el primer parte, que la mujer se metió dentro del móvil y la dejó en el asiento.

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La versión de Verón habla de un escenario diferente. De acuerdo a sus abogados, Andrés Rabinovich y Leonardo Martínez Herrero, ex subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la provincia de Buenos Aires y actual asesor del bloque de diputados de Unión por la Patria, uno de los federales le pidió el arma y, ante la insistencia, Verón se la entregó por la ventanilla del vehículo, cuando aún no había descendido del mismo.

Para probarlo, los penalistas pedirán dos medidas. En primer lugar, pedirán las imágenes de las cámaras de seguridad de la autopista que habrían captado el momento.

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Nicole Verón

Al mismo tiempo, solicitarán el testimonio de la hermana de Sochas, una adolescente de 17 años que viajaba en el asiento trasero del vehículo de alta gama.

Por último, los abogados pedirán la restitución del arma y del coche de lujo, aún bajo custodia judicial.

Ahora bien, ¿por qué Sochas llevaba un arma? Según contaron desde su entorno, denunció a su ex novio por violencia de género. La joven lo acusó de golpearla y amenazarla. Aunque la Justicia le otorgó una restricción de acercamiento y un botón antipánico tras dos, no se siente segura. La causa tramita en la UFI N° 2 de Esteban Echeverría.

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En cuanto a la imputación por homicidio culposo, los abogados sostienen que Sochas no tuvo responsabilidad en el accidente en el que estuvieron involucrados un Toyota Etios y la camioneta Ford Escort en la que viajaba Hugo Javier López, de 48 años, quien salió despedido y fue hallado sin signos vitales en el parquizado.

Verón y Sochas junto al BMW que participó del accidente

Según los abogados, López “venía a alta velocidad y haciendo zig zag. Tocó al BMW de Sochas y al Etios y perdió el control”, remarcaron. En este punto también apelarán al testimonio de la menor que viajaba con las dos amigas.

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