Choque y muerte: qué se sabe de la misteriosa mujer que manejaba el BMW de la ex policía que hacía contenido hot

Sochas y Verón con pelucas de colores sobre el lujoso coche

Nicole Verón, más conocida como “la policía hot”, no estaba sola en el BMW que protagonizó el triple choque en el que murió un hombre de 48 años en el kilómetro 23, sentido a Ezeiza. La ex efectivo de la Policía de la Ciudad viajaba en el vehículo con una joven que también realiza contenido erótico en redes y OnlyFans.

Aunque su actividad es evidente, está inscripta en ARCA como monotribuista en el rubro Servicios de centros de estética, spa y similares (Incluye baños turcos, saunas, solarios, centros de masajes y adelgazamiento, etc.).

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La mujer y la 'polihot', es investigada por su presunta implicación en un trágico accidente automovilístico mortal al volante de un BMW.

Se trata de Eugenia Janice Sochas, de 21 años. Usa su segundo nombre y es muy cercana a Verón. “Mi hermana”, la denomina en una de sus historias destacadas en Instagram. Su amistad, incluso, quedó plasmada en un tatuaje que ambas comparten, al igual que varias publicaciones posando dentro y fuera del vehículo involucrado en el accidente.

El arma de fuego de color rosa con su cargador y varias municiones, perteneciente a la mujer que manejaba el BMW.

“Hoy tengo el privilegio de tener salud que es algo que no tenía, tengo el privilegio de abastecer todos mis deseos y disfrutrarlo con las persona que quiero”, escribió en una historia junto a un emoji de corazón, en una imagen junto al BMW y su mascota. En otra foto, se la ve exhibiendo dólares junto al volante.

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Precisamente, ella manejaba en el momento del choque entre ese vehículo, un Toyota Etios y la Ford Escord en la que viajaba Hugo Javier López, quien salido despedido y fue hallado sin signos vitales en el parquizado.

La acompañante de Verón ostentaba dinero dentro del BMW

Cuando llegaron dos policías de la Federal al lugar, sucedió algo curioso: Verón tomó un arma del interior del BMW y, a la vista de todos, la dejó dentro del móvil Ford Focus en el que habían llegado los agentes de la DOUF San Isidro.

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Por ese movimiento, la “policía hot” fue imputada por tenencia de arma de guerra. Sin embargo, las fuentes del caso indicaron que la pistola Bersa BPP rosa, calibre 9 mm Parabellum, con cargador colocado y ocho proyectiles, es propiedad de Sochas. Incluso, indicaron, tiene los papeles y habilitación para la tenencia. La secuestraron.

Nicole Verón y Sochas posan con el BMW que protagonizó el accidente

Por otro lado, al requisar el auto, los policías encontraron un picador de marihuana y los restos de un cigarrillo que sería de misma sustancia. Verón enfrenta también una averiguación de ilícito por ese hallazgo. La UFI N°2 de Ezeiza comenzó actuaciones por “homicidio culposo”.

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Otro detalle: de acuerdo a las fuentes, en el auto que manejaba Sochas también iba su hermana de 17 años, menor de edad.