Crimen y Justicia

Quién es la ex policía que fue detenida tras protagonizar un choque fatal y ocultar un arma dentro de un patrullero

Nicole Verón, ex oficial de la Policía de la Ciudad, fue echada de la fuerza el año pasado, tras producir y compartir contenido erótico para sus redes sociales. Este miércoles, fue demorada en plena autopista Riccheri

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El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo

Este miércoles, la autopista Riccheri fue escenario de un trágico accidente vial en el que murió un conductor y que, además, tuvo entre los involucrados a Nicole Gabriela Verón, la ex oficial de la Policía de la Ciudad que a fines del año pasado fue desplazada de la fuerza por producir y compartir contenido erótico en plataformas digitales. Producto de este siniestro, y luego de intentar ocultar un arma de fuego dentro de un patrullero, la joven fue demorada y se le abrió una causa por portación ilegal de arma de guerra.

Verón, de 25 años, con domicilio registrado en la localidad de Tristán Suárez, partido bonaerense de Ezeiza, es madre de una hija, a quien mantiene sola. Según contó ella misma en una entrevista televisiva que concedió a Telefé Noticias a fines de noviembre pasado, el sueldo que percibía como oficial de la Policía de la Ciudad no le alcanzaba para llegar a fin de mes, razón por la cual se decidió a compartir contenido erótico en redes sociales.

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Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, puntualizó.

Díptico: Izquierda, una mujer con uniforme de policía (polo vino y gorra) posa; derecha, una mano enguantada sostiene una pistola rosa desarmada y municiones
Nicole Verón (25) quedó detenida por portación ilegal de arma de guerra.

Durante el mismo reportaje, explicó que en ese entonces ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó, además que sufría de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.

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“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.

Sus registros crediticios, según pudo comprobar Infobae, indican que desde abril de 2019 Verón es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Plan Progresar.

Actualmente, la expolicía se encuentra en el nivel 3 de la Central de Deudores del Banco Central, categoría que la posiciona en una situación con problemas y de riesgo medio.

Antes de desempeñarse como oficial de la Policía de la Ciudad, Verón fue empleada de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, la empresa de CABA que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión y el control de la operación del servicio.

También registra trabajos anteriores en otros organismos del ámbito del Estado, como AUSA Autopistas Urbanas, el CEAMSE y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A..

Suspendieron a una Policía de la Ciudad por subir videos hot con el uniforme a sus redes sociales

Tras ser suspendida de sus funciones, Nicole, quien llevaba tres años y medio en la fuerza, fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”, afirmó.

Sin embargo, menos de un mes después las autoridades de la Policía de la Ciudad definieron su desplazamiento de la fuerza. “La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”, decía un fragmento de la resolución emitida el último 16 de diciembre por el gobierno porteño.

Tragedia, drogas y armas en la autopista Riccheri

Nicole Gabriela Verón (25) volvió a ser noticia este miércoles, cuando fue detenida este sobre la autopista Riccheri, a la altura del partido bonaerense de Ezeiza, tras verse involucrada en un trágico accidente vial. En ese contexto, personal policial demoró a la sospechosa luego de detectar que había ocultado un arma de fuego en el asiento de un patrullero de la Policía Federal Argentina (PFA). Luego, quedó en libertad.

Fuentes policiales precisaron a este medio que el siniestro que protagonizó Verón ocurrió a la altura del kilómetro 23,6 de la autopista Riccheri, en sentido a la localidad de Ezeiza. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión en cadena en la que se vieron involucrados tres vehículos.

Como resultado del violento impacto, el conductor de una camioneta Ford Ecosport, identificado formalmente como Hugo Javier López, de 48 años, salió despedido del habitáculo del conductor y cayó sobre el parquizado. Murió en el acto.

Vista trasera de una SUV Ford EcoSport negra chocada contra el tronco de un árbol, con el tubo de escape desprendido y un policía de pie en el fondo
Así quedó la Ford EcoSport de la víctima fatal.

Los otros dos vehículos involucrados fueron un BMW negro con detalles en color fucsia y un Toyota Etios blanco. La conductora del primer auto, identificada como Eugenia Janice Sochas (21), al igual que sus acompañantes, M. I. S. (17) y la ya mencionada Verón, resultaron ilesas. Del mismo modo, W. T. (48), quien manejaba el segundo rodado, tampoco sufrió heridas de gravedad.

La situación vial tomó un giro drástico durante las tareas de asistencia y preservación del lugar. Aprovechando el despliegue de las fuerzas de seguridad en la escena del siniestro, Verón subió a un patrullero afectado a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro de la PFA y ocultó en el asiento trasero una pistola Bersa BPP calibre 9 mm Parabellum, provista con su cargador colocado y ocho proyectiles intactos.

Vista nocturna de un agente de policía junto a varias personas y un coche, con una mujer de cabello oscuro destacada en un círculo rojo
Verón intentó ocultar un arma de fuego en un patrullero de la PFA y terminó detenida.

Fuentes del caso consultadas este jueves por Infobae precisaron que Sochas, la conductora del BMW en el que también viajaba Verón, tenía en su poder la documentación del arma de fuego hallada en el móvil policial, lo cual se encuentra en plena investigación.

Luego, al realizar una inspección ocular sobre el interior del BMW en el que movilizaban la expolicía y sus dos amigas, los efectivos policiales hallaron estupefacientes junto con diversos elementos de fraccionamiento, lo que levantó sospechas sobre actividades ligadas al narcomenudeo. Ante este escenario, el perímetro quedó preservado a la espera de los peritos.

La investigación es encabezada por el fiscal Carlos Hassan, titular de la UFI N° 2 Decentralizada de Ezeiza, quien imputó a Verón por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, pero la dejó en libertad. Asimismo, inició actuaciones paralelas bajo la carátula averiguación de ilícito, en relación a la droga y los elementos de corte hallados en el BMW que ocupaba Verón.

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