Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: quiénes declaran este martes

Tras una semana marcada principalmente por la dura declaración de Jana Maradona, el juicio por la muerte del astro del fútbol continúa con más testigos propuestos por la acusación.
Uno será Pablo Rubino, el médico neurocirujano que operó a Diego del hematoma subdural de la cabeza en noviembre de 2020. Esa cirugía luego se la adjudicó públicamente el imputado Leopoldo Luque.
También declarará el exdirector de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, quien estuvo en el sanatorio de Zona Norte mientras se definía la externación de Maradona, y Marcela Waisman, la psiquiatra a quien la imputada Agustina Cosachov llamó para hacerle consultas por la salud de Maradona.
Arrancó la audiencia con el testimonio de Pablo Rubino
Quiénes son los testigos de este martes
Para este martes fue citado a declarar Pablo Rubino, el neurocirujano que operó a Maradona del hematoma subdural de la cabeza en noviembre de 2020. Fue en la Clínica Olivos, donde luego el Diez quedó internado unos días para recuperarse de la operación hasta que se definió donde iba a continuar su rehabilitación fuera del sanatorio.
También hablará ante los jueces Pablo Dimitroff, exdirector del hospital de Zona Norte, quien estuvo presente en las reuniones con la familia del Diez mientras se evaluaban las dos opciones para su alta: un centro especializado o una internación domiciliaria. La prepaga propuso la primera opción, pero finalmente los familiares de Diego, junto a Luque y Cosachov, elijieron la segunda.
Por último, declarará la psiquiatra Marcela Waisaman, quien fue consultada en varias oportunidades por la imputada Agustina Cosachov acerca del tratamiento de Maradona.
En este nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado Francisco Oneto logró un rol protagónico. Esto se debe a tres razones principales. La primera y más sencilla es porque es nuevo, ya que se incorporó a la causa recién tras la nulidad del primer debate oral. La segunda porque defiende al principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque. Y la tercera por su manera insistente y asfixiante de interrogar a los testigos convocados.