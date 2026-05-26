Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: quiénes declaran este martes

Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Tras una semana marcada principalmente por la dura declaración de Jana Maradona, el juicio por la muerte del astro del fútbol continúa con más testigos propuestos por la acusación.

Uno será Pablo Rubino, el médico neurocirujano que operó a Diego del hematoma subdural de la cabeza en noviembre de 2020. Esa cirugía luego se la adjudicó públicamente el imputado Leopoldo Luque.

También declarará el exdirector de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, quien estuvo en el sanatorio de Zona Norte mientras se definía la externación de Maradona, y Marcela Waisman, la psiquiatra a quien la imputada Agustina Cosachov llamó para hacerle consultas por la salud de Maradona.