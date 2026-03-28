Crimen y Justicia

Una joven de 23 años fue detenida en Corrientes con casi 90 kilos de cocaína escondidos en su auto

La mujer, de nacionalidad uruguaya, viajaba junto a una menor de edad. Transportaba la droga escondida en un doble fondo del piso del vehículo

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La Fiscalía Federal de Paso de los Libres ordenó la detención de la imputada y dejó la droga y el vehículo bajo custodia judicial (Gendarmería)
La Fiscalía Federal de Paso de los Libres ordenó la detención de la imputada y dejó la droga y el vehículo bajo custodia judicial (Gendarmería)

Una joven de 23 años de nacionalidad uruguaya fue detenida en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 480, en la provincia de Corrientes, cuando conducía un automóvil en el que transportaba 88 kilogramos de cocaína ocultos en el doble fondo del vehículo.

El operativo, realizado por personal de la Sección Seguridad Vial Paso de los Libres del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional, se llevó a cabo cerca de la localidad de Bonpland, tras detectar anomalías durante un control vehicular.

La mujer viajaba junto a una menor de edad desde Puerto Iguazú, Misiones, con destino a la República Oriental del Uruguay, de acuerdo con la información del medio local APF Digital.

La detención sorprendió a los uniformados al descubrir que el coche estaba ocupado por la mujer y una menor de edad, quienes se desplazaban con aparente normalidad. La rutina cambió durante el control vehicular cuando, tras la intervención de ARCA, el rodado fue sometido a un escaneo en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR). Las imágenes revelaron variaciones en la densidad del piso y la existencia de cuerpos extraños, lo que motivó el traslado del vehículo a la sede de la Unidad para un examen más profundo.

El operativo, realizado por personal de la Sección Seguridad Vial Paso de los Libres del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional (Gendarmería)
El operativo, realizado por personal de la Sección Seguridad Vial Paso de los Libres del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional (Gendarmería)

Con la autorización de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, los agentes procedieron a una inspección exhaustiva. En presencia de testigos, levantaron la alfombra situada debajo del asiento y, utilizando herramientas, abrieron una tapa metálica que daba acceso a un doble fondo, indicó El Litoral.

Allí, se encontraron 93 paquetes rectangulares que, tras aplicarse la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína. Los paquetes extraídos totalizaban 88 kilogramos.

La Fiscalía ordenó la detención de la mujer, mientras que la niña fue entregada a un familiar directo. Tanto la droga incautada como el vehículo quedaron bajo custodia judicial.

La investigación se mantiene activa respecto al origen y destino de la cocaína y los posibles vínculos de la detenida dentro de la estructura delictiva.

Dejaron dos mochilas con más de 25 kilos de cocaína y escaparon

Los agentes de Unidades Especiales descubrieron la droga en una zona de monte tras la huida de dos sospechosos que abandonaron los equipajes
Los agentes de Unidades Especiales descubrieron la droga en una zona de monte tras la huida de dos sospechosos que abandonaron los equipajes

En otro caso informado ayer, más de 25 kilos de cocaína quedaron bajo custodia de la Policía de Tucumán tras un operativo realizado en las inmediaciones del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en la frontera entre Tucumán y Salta, como parte del denominado Operativo Lapacho.

Agentes de la Dirección General de Unidades Especiales detectaron la droga en una zona de monte ubicada al este de la base operativa, después de que dos sujetos abandonaran una mochila y un bolso entre la vegetación antes de escapar del lugar.

Según los datos aportados por la Policía de Tucumán, al revisar ambos equipajes, los agentes descubrieron 25 paquetes de cocaína cuyo peso total superaba los 25 kilos.

El comisario general Fabio Ferreyra estuvo al frente de la intervención y destacó: “Le dimos un gran golpe al narcotráfico en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde realizamos un procedimiento en una zona de monte, hacia el este de la base operativa. Allí, dos personas que circulaban por la vegetación arrojaron una mochila y un bolso antes de darse a la fuga”.

Posteriormente, el Juzgado Federal dispuso la toma de fotografías del material incautado y su traslado al destacamento policial, donde la Dirección General de Drogas Peligrosas se encargó de las pruebas de campo para analizar la pureza y otras particularidades de la sustancia recuperada.

El despliegue coordinado de la Policía de Tucumán junto a la justicia federal se enmarca en una estrategia de control fronterizo destinada a impedir el ingreso de estupefacientes en la provincia.

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