Crimen y Justicia

Capturaron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe tras un vuelo narco con 400 kilos de cocaína

Brian Bilbao, considerado jefe de una organización transnacional, fue detenido por Gendarmería tras el aterrizaje de una avioneta con droga entre Exaltación de la Cruz y Pergamino, en Buenos Aires. Su hermano fue arrestado en septiembre, en Rosario

Guardar
Brian Bilbao
Brian Bilbao

El rosarino Brian Walter Bilbao, de 47 años, considerado jefe de una organización transnacional que trae cocaína desde Bolivia, fue capturado por Gendarmería en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo de la Sección de Investigaciones Antidrogas de la fuerza de seguridad se realizó bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias. De acuerdo a las fuentes, los agentes siguieron un vuelo que, suponían, estaba cargado con cocaína.

Luego, siguieron la camioneta que salió de la zona donde había bajado la aeronave y allí dieron con Bilbao, también conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”. Lo arrestaron en una camioneta en la que trasladaba unos 400 kilos de cocaína.

Brian Bilbao detenido por Gendarmería
Brian Bilbao detenido por Gendarmería

Por Bilbao, el gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención. Por ese motivo, su nombre figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia.

Su hermano, Waldo Bilbao, fue detenido a mediados de septiembre pasado en un departamento de barrio Martín, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, cuando la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales lo hallaron en la propiedad de su pareja, que estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos, estaban prófugos desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó adelante el operativo “Cosecha blanca”, donde hubo más de una decena de arrestos. Por pedido de los fiscales de la PROCUNAR, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros había ordenado las capturas.

Brian Bilbao comenzó a estar en el radar de las autoridades de Rosario en agosto de 2020, pero recién en octubre de 2023 pudieron dar un golpe certero a su organización en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero.

A finales de enero pasado, dejaron su nombre en notas que fueron arrojadas en ataques a tiros contra tres comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Los locales que fueron objeto de los atentados nada tenían que ver con el prófugo, según las primeras averiguaciones.

Brian Walter Bilbao, otro de
Brian Walter Bilbao, otro de los buscados por formar parte de una banda narco

Para los investigadores, el mensaje fue más que claro: un interlocutor buscó “quemarlo” en la calle al brindar su nombre después de esas balaceras.

Cosecha blanca

Bajo el nombre en clave Cosecha Blanca, Gendarmería secuestró tres aviones utilizados presuntamente para el tráfico de cocaína desde la Amazonia boliviana. Dos de estas aeronaves, modelos Beechcraft Baron, se encontraron en un aeródromo privado en cercanías de Campo Timbó, en la localidad de Oliveros, mientras que un Cessna 210 fue hallado en un hangar en la comuna de Carrizales, con daños en el tren de aterrizaje y la hélice.

Según la investigación, estas aeronaves realizaban vuelos a baja altura para evitar ser detectadas por los radares del norte del país, un método comúnmente empleado en el narcotráfico.

De acuerdo al legajo, la presunta estructura introducía la droga desde Bolivia mediante fletes aéreos para luego transportar la cocaína hacia Buenos Aires y distintas localidades santafesinas. En tanto, las ganancias fueron lavadas a través de empresas, taxis, bares y dos franquicias de un medio de comunicación, con el objetivo de darle apariencia legal al dinero.

El 14 de julio pasado cayó en un shopping del barrio porteño de Belgrano Pablo Javier Raynaud, sindicado como mando medio de la presunta banda de los hermanos Bilbao.

Al momento del arresto realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe, el hombre estaba comiendo una hamburguesa.

Temas Relacionados

NarcotráficoBrian BilbaoRosarioExaltación de la Cruzcocaínaprófugosúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó una red dedicada a la venta de vaporizadores, protagonistas del nuevo mercado ilegal de la marihuana en Argentina

La estructura dedicada a la venta de dispositivos descartables fue el foco de una serie de allanamientos a cargo de la PFA. El espejo con el mercado legal global, los riesgos para la salud y la letra chica de la molécula

Cayó una red dedicada a

La Matanza: buscan a cinco presos que se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova

La mayoría de ellos fue detenida por robo. Sospechan que escaparon por un ducto de ventilación que conecta con el techo de la dependencia policial

La Matanza: buscan a cinco

Murió ahogado en Misiones un futbolista de 17 años que había firmado con Vélez

Dilan González desapareció en el río Paraná el domingo por la tarde y su cuerpo fue hallado un día después. El adiós del club donde se crió

Murió ahogado en Misiones un

La jueza Makintach intentó justificar ante el jury por qué grabó un documental sobre el caso Maradona

“Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental”, declaró ante el jurado que definirá si la destituye. También apuntó contra su colega, Maximiliano Savarino

La jueza Makintach intentó justificar

Un influencer que analiza suplementos nutricionales denunció que atacaron a su abuela de 95 años

“Le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña”, contó Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas

Un influencer que analiza suplementos
DEPORTES
Preocupación en Inglaterra: la violenta

Preocupación en Inglaterra: la violenta escena que vivieron una figura de la Premier League y su familia con un grupo de ladrones en su mansión

Las fotos de los nietos de Donald Trump con Lionel Messi y los jugadores de Inter Miami en el partido ante Nashville

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

TELESHOW
El conmovedor homenaje de Araceli

El conmovedor homenaje de Araceli González a su madre: “Cuidó de nosotros sola y con mucha dignidad”

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

El sindicalista Marcelo Balcedo analiza

El sindicalista Marcelo Balcedo analiza demandar a Argentina y Uruguay por 200 millones de dólares

Denuncian que Costa Rica es el epicentro de la represión transfronteriza contra los exiliados nicaragüenses

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

La cotización del dólar paralelo cae en Bolivia a su nivel más bajo en el año

Sale a subasta “El sueño“, la misteriosa pintura de Frida Kahlo, y promete romper un récord histórico