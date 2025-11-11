Capturaron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe tras un vuelo narco con 400 kilos de cocaína

Brian Bilbao

El rosarino Brian Walter Bilbao, de 47 años, considerado jefe de una organización transnacional que trae cocaína desde Bolivia, fue capturado por Gendarmería en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo de la Sección de Investigaciones Antidrogas de la fuerza de seguridad se realizó bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias. De acuerdo a las fuentes, los agentes siguieron un vuelo que, suponían, estaba cargado con cocaína.

Luego, siguieron la camioneta que salió de la zona donde había bajado la aeronave y allí dieron con Bilbao, también conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”. Lo arrestaron en una camioneta en la que trasladaba unos 400 kilos de cocaína.

Brian Bilbao detenido por Gendarmería

Por Bilbao, el gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención. Por ese motivo, su nombre figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia.

Su hermano, Waldo Bilbao, fue detenido a mediados de septiembre pasado en un departamento de barrio Martín, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, cuando la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales lo hallaron en la propiedad de su pareja, que estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos, estaban prófugos desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó adelante el operativo “Cosecha blanca”, donde hubo más de una decena de arrestos. Por pedido de los fiscales de la PROCUNAR, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros había ordenado las capturas.

Brian Bilbao comenzó a estar en el radar de las autoridades de Rosario en agosto de 2020, pero recién en octubre de 2023 pudieron dar un golpe certero a su organización en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero.

A finales de enero pasado, dejaron su nombre en notas que fueron arrojadas en ataques a tiros contra tres comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Los locales que fueron objeto de los atentados nada tenían que ver con el prófugo, según las primeras averiguaciones.

Brian Walter Bilbao, otro de los buscados por formar parte de una banda narco

Para los investigadores, el mensaje fue más que claro: un interlocutor buscó “quemarlo” en la calle al brindar su nombre después de esas balaceras.

Cosecha blanca

Bajo el nombre en clave Cosecha Blanca, Gendarmería secuestró tres aviones utilizados presuntamente para el tráfico de cocaína desde la Amazonia boliviana. Dos de estas aeronaves, modelos Beechcraft Baron, se encontraron en un aeródromo privado en cercanías de Campo Timbó, en la localidad de Oliveros, mientras que un Cessna 210 fue hallado en un hangar en la comuna de Carrizales, con daños en el tren de aterrizaje y la hélice.

Según la investigación, estas aeronaves realizaban vuelos a baja altura para evitar ser detectadas por los radares del norte del país, un método comúnmente empleado en el narcotráfico.

De acuerdo al legajo, la presunta estructura introducía la droga desde Bolivia mediante fletes aéreos para luego transportar la cocaína hacia Buenos Aires y distintas localidades santafesinas. En tanto, las ganancias fueron lavadas a través de empresas, taxis, bares y dos franquicias de un medio de comunicación, con el objetivo de darle apariencia legal al dinero.

El 14 de julio pasado cayó en un shopping del barrio porteño de Belgrano Pablo Javier Raynaud, sindicado como mando medio de la presunta banda de los hermanos Bilbao.

Al momento del arresto realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe, el hombre estaba comiendo una hamburguesa.