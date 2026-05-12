Crimen y Justicia

Aterrizó una avioneta con cocaína en una zona rural de Santa Fe: persecución y dos vehículos secuestrados

Ocurrió en una zona rural de Villa Eloísa. La aeronave descendió con apoyo logístico en tierra, pero la intervención de Gendarmería derivó en una fuga. Por el momento no hay detenidos

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Vista exterior de una casa de ladrillos con techo a dos aguas y chimenea, con dos vehículos estacionados en un camino de entrada y césped
Los vehículos secuestrados

Una avioneta aterrizó este martes en una zona rural del sur de Santa Fe y activó un operativo de alto impacto cuando fuerzas de seguridad detectaron la maniobra y se toparon con vehículos que habrían actuado como apoyo logístico en tierra.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la localidad de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo, a la vera de la Ruta Nacional 178. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, en la aeronave se halló una importante cantidad de cocaína.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la avioneta descendió en un campo donde era esperada por al menos un vehículo. Sin embargo, la irrupción de efectivos de Gendarmería Nacional alteró la operación y derivó en una persecución en caminos rurales de la zona.

En ese contexto, los ocupantes de los vehículos se dieron a la fuga y se desplegó un operativo en la región. Con el avance del procedimiento, los agentes lograron secuestrar al menos dos vehículos vinculados al episodio.

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Uno de los rodados fue hallado incendiado, en lo que los investigadores analizan como un intento de eliminar rastros y dificultar la identificación de los involucrados.

Hasta el momento no hay personas detenidas y el operativo continuaba en desarrollo al cierre de esta nota, con rastrillajes en campos cercanos y controles sobre rutas provinciales.

Fuentes del caso indicaron que se realizan peritajes sobre la avioneta para determinar su procedencia y reconstruir la logística del aterrizaje. En paralelo, los investigadores buscan identificar a los sospechosos que escaparon.

El arresto de una mujer con seis kilos de cocaína en un micro derivó en secuestros por más de $200 millones
La cocaína era de máxima pureza

El caso se suma a otros procedimientos recientes por narcotráfico en Santa Fe, una provincia atravesada por distintas rutas de traslado de cocaína hacia el centro del país. En marzo pasado, por ejemplo, Prefectura Naval Argentina detuvo en Rosario a una mujer que viajaba en un micro de larga distancia proveniente de Salta con seis kilos de cocaína de máxima pureza ocultos entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó en el marco de controles sobre el transporte público y, a partir de ese hallazgo, la causa avanzó con intervención de la Justicia Federal. La mujer quedó detenida y la investigación derivó en una serie de allanamientos posteriores, en los que se secuestró droga, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización.

Según informaron fuentes oficiales en ese momento, el cargamento incautado estaba valuado en más de 200 millones de pesos y permitió profundizar las líneas investigativas sobre el circuito de distribución de estupefacientes en la región.

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