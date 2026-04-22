Crimen y Justicia

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: declara el hermano de Nora y testigos que vieron la escena del crimen

La segunda audiencia continúa con más testimonios de la familia de la víctima. También se espera escuchar a una exjueza, otro exfuncionario judicial y una genetista

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El tribunal del jury contra los fiscales del caso Dalmasso
El tribunal del jury contra los fiscales del caso Dalmasso

La segunda audiencia del jury a los fiscales del caso Dalmasso avanza este miércoles en la Legislatura de Córdoba, con la expectativa puesta en las declaraciones del ex fiscal Fernando Moine, quien también trabajó al comienzo de la causa, y de Juan Dalmasso, hermano de la víctima. Se prevé recibir además la palabra de la genetista Nidia Modesti, de la exjueza Nora Sucaría y Valeria Lucía Savino, secretaria del juzgado.

El proceso, que busca determinar posibles irregularidades en la investigación por el crimen de Nora, se reanudó a las 11:30 de la mañnaa en un clima de confrontación y cuestionamientos cruzados tras la primera audiencia, en la que declararon el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina.

La primera en testificar este miércoles ante el tribunal, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, fue la secretaria Valeria Lucía Savino, quien estuvo en el lugar del hecho. En su declaración, contó que le designaron la tarea de secretaria y que tenía que estar a cargo de todo “lo que tiene que ver con decretos sobre pericias y cuestiones técnicas, en conjunto con el fiscal”.

“Las hipótesis fueron variando y fueron muchas simultáneas. Comenzamos por no descartar ninguna hipótesis”, detalló, según consignaron medios locales.

El primer día del jury estuvo marcado por algunos incidentes en la sala y la presentación de planteos de nulidad por parte de las defensas, que consideraron viciado el procedimiento y solicitaron la intervención del fiscal general.

Las mil muertes de Nora Dalmasso
Nora Dalmasso fue asesinada en 2006

Durante la audiencia inaugural, el exfiscal Javier Di Santo lloró frente al tribunal al calificar de “deshonesta” la acusación en su contra. Su defensa, encabezada por Luciana Caminal, insistió en la invalidez del juicio y en la necesidad de revisar la conducción del proceso. Emilio Andruet, exjuez de cámara de Río Cuarto y defensor de Daniel Miralles, sostuvo que el debate debería estar bajo la órbita del fiscal general y no de la adjunta.

El foco también estuvo en los testimonios de la familia Dalmasso, con la declaración virtual de Valentina Macarrón desde España y la postura de Facundo Macarrón, quien mostró una actitud desafiante hacia los fiscales en el banquillo. El propio Marcelo Macarrón, viudo de Nora, apuntó contra Di Santo y afirmó que su reacción emocional le “repugna”. Facundo fue más allá y criticó abiertamente el trabajo de los acusados, cuestionando su desempeño en la investigación.

“Son muchas las preguntas que nos hacemos como familia. La principal es si algún tipo de remordimiento del lugar en el cual nos dejaron, porquenos destruyeron como familia”, sostuvo Facundo en la Legislatura Unicameral de Córdoba.

Fiscal general adjunta Bettina Croppi y Javier Sánchez responsable de la Sala Penal del MPF Córdoba
Fiscal general adjunta Bettina Croppi y Javier Sánchez responsable de la Sala Penal del MPF Córdoba

Y agregó: “No es fácil ser señalado como un matricida y que encima serevele mi orientación sexual frente a todo un país. Había un claro condicionamiento en los interrogatorios. A mis amigos les instalaban una idea fija. Se insinuaba que por ser gay, uno tiende al delito”.

Su abogada, María Ángeles Mussolini, planteó que la expectativa de la familia está puesta en obtener respuestas sobre lo ocurrido durante la investigación.“Quieren saber por qué pasó lo que pasó, por qué no se tomó el ADN en tiempo y forma y por qué hoy están peleando para que la causa no prescriba. Es lo que quiere toda la sociedad”, le dijo a Infobae.

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