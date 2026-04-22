Guatemala

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

El acompañamiento de profesionales en salud mental se ha convertido en una herramienta clave dentro de los protocolos para atender situaciones de riesgo infantil, brindando respaldo técnico a las decisiones judiciales y a la labor de instituciones especializadas

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Vista trasera de una persona con chaleco azul de la PNA y logo de un sapo verde, conversando con otra persona sentada en un entorno informal
Foto ilustrativa: Una representante de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia PGN de Guatemala interactúa en un entorno comunitario, reafirmando el compromiso de la institución con la protección infantil. (PGN de Guatemala )

La intervención psicológica primaria se ha consolidado como un instrumento fundamental para la restitución de derechos de la niñez y adolescencia en condición de vulnerabilidad en Guatemala.

Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), este tipo de acompañamiento no solo atiende las consecuencias de la violación de derechos, sino que resulta decisivo para prevenir nuevos riesgos y orientar la acción de las autoridades ante denuncias de posibles abusos. En palabras de la institución, el análisis especializado del entorno emocional, familiar y social de cada menor permite comprender integralmente sus circunstancias y dirigir respuestas institucionales ajustadas a su realidad, tal como consignó el medio oficial Agencia Guatemalteca de Noticias.

En lo que va del año, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN ha realizado 5.289 intervenciones psicológicas. De este total, 2.769 valoraciones se dirigieron directamente a niñas, niños y adolescentes, mientras que 2.520 correspondieron a evaluaciones de sus familiares. Estas cifras reflejan la importancia de incluir al núcleo familiar en el proceso, evaluando si los parientes pueden ser considerados recursos idóneos para la protección del menor vulnerado, según datos de la propia PGN.

La entidad destacó que este proceso de evaluación psicológica permite identificar amenazas, riesgos y vulneraciones a los derechos humanos de los menores. Los informes elaborados por los equipos profesionales consignan conclusiones y recomendaciones precisas, convirtiéndose en la base técnica que respalda tanto la promoción de medidas protectoras ante los jueces competentes como la eventual derivación a instituciones especializadas cuando se detecta la necesidad de atención terapéutica profunda, según confirmó la PGN a Agencia Guatemalteca de Noticias.

Utilización de los informes psicológicos en el proceso de restitución

Los jueces emplean estos insumos para dictar resoluciones enfocadas en garantizar la restitución de derechos de la niñez y adolescencia. El acompañamiento psicológico forma parte de los procedimientos institucionales aplicados por las autoridades de protección, de acuerdo con la información brindada por la PGN.

PGN de Guatemala en el campo
Procuraduría General de la Nación de Guatemala

La Procuraduría informó que el abordaje psicológico, más allá de intervenir tras vulneraciones consumadas, cumple una función preventiva al identificar factores de riesgo y orientar estrategias institucionales para la defensa de la niñez guatemalteca.

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia reporta 943 alertas ALBA-KENETH en el inicio del año

Durante los primeros dos meses del año, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN, mediante la Unidad Operativa del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, ha emitido 943 alertas por desaparición de niñas, niños y adolescentes en Guatemala, reflejando una tendencia que exige reforzar la prevención y los mecanismos de protección ante el aumento de casos, especialmente entre adolescentes mujeres. Según precisó la entidad a la Procuraduría General de la Nación, este fenómeno se concentró, en particular, en los meses de vacaciones y en las zonas metropolitanas del país.

De las 943 alertas activadas entre enero y febrero, 691 ya han sido desactivadas, lo que equivale al 73,30 % de localizaciones exitosas. La Procuraduría atribuyó este resultado a la coordinación interinstitucional y al respaldo de la ciudadanía. El registro de ALBA-KENETH revela que enero presentó la mayor incidencia, con 574 alertas, mientras que febrero mantuvo cifras relevantes pero inferiores.

Tres personas, dos adultos y una niña, caminan por una acera gris. La niña lleva una mochila roja y está de la mano de un adulto. Edificios y una calle a un lado
Una familia, incluyendo dos adultos y una niña pequeña, camina de espaldas por una acera concurrida, con comercios que muestran nombres en inglés y una calle adyacente.

Las cifras muestran que los departamentos Guatemala, Escuintla y San Marcos encabezaron el listado de activaciones, siendo el departamento de Guatemala el más afectado. Solo en febrero, esta jurisdicción acumuló 318 alertas activadas, superando ampliamente a los otros departamentos.

Las estadísticas elaboradas por la Unidad Operativa hacen evidente también el perfil de las víctimas, donde destaca un predominio de adolescentes mujeres de entre 13 y 15 años como el segmento más vulnerable ante las desapariciones. Esta situación llevó a la Procuraduría General de la Nación a subrayar la urgencia de fortalecer acciones preventivas y a extender el llamado a las familias, especialmente ante los periodos de vacaciones o descansos prolongados, durante los cuales se incrementa la activación de alertas.

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