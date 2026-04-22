La reacción en vivo de Migue Granados cuando una camioneta casi choca contra el vidrio del estudio de Olga: “Otra vez”

En medio de la entrevista a Luis Scola, el equipo de Migue Granados presenció un choque a la esquina de Humboldt y Cabrera (Soñe que volaba – Olga)

Un inesperado momento de tensión se vivió este miércoles durante la emisión de Soñé que volaba (Olga), el ciclo de streaming conducido por Migue Granados desde el estudio ubicado en pleno barrio porteño de Palermo. Mientras el equipo, integrado también por Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato, entrevistaba a Luis Scola, una camioneta blanca estuvo a punto de chocar contra el ventanal del canal, generando sorpresa entre los presentes y dejando a todos sin palabras ante la situación.

El incidente ocurrió cuando Granados le consultaba al exbasquetbolista sobre su paso por la NBA. De un momento a otro, un estruendo y el movimiento fuera del estudio interrumpieron el clima distendido de la charla. “Uy. ¿Qué pasó? ¡No!”, exclamó, mientras en la mesa el desconcierto crecía. “No... Otra vez”, agregó, recordando otro episodio similar ocurrido meses atrás.

Homero, atento al exterior, preguntó: “A ver la vereda... No, está bien, está bien. ¿Están bien?”. Entre risas nerviosas y caras de preocupación, los conductores intentaron entender qué había sucedido. “Contradieron. Todo muy al borde...”, dijo Fridman, mientras Migue aclaraba: “Es la segunda”. “Vos lo viste, Luis”, acotó Migue, buscando la complicidad de Scola.

Una camioneta casi choca contra el ventanal del estudio de "Soñé que volaba" durante una entrevista en vivo con Luis Scola, generando sorpresa pero sin heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación derivó en comentarios entre el humor y la incredulidad. “Ya está todo, está, pará. Luis está contento porque pasó algo”, bromeó Homero. Migue, quien intentó volver a la charla previa, acotó: “Dice: ‘¿Cómo el juego de media y están ahí?’”. “¿Están todos bien?”, volvieron a chequear. “Una semanita de malas noticias ahora. Listo. Es la segunda vez que nos pasa esto”, remarcó el conductor principal. “Nos van a cancelar”, ironizó otro de sus compañeros. El alivio llegó cuando corroboraron que no hubo heridos y que la policía ya estaba en el lugar.

Aún sorprendidos, los conductores buscaron detalles. “Lo que no entiendo, ¿chocó?”, preguntó Fridman. “¿O solo se subió a la vereda?”. Granados, fiel a su estilo, bromeó: “Es que era fanático de Luis, vino a verlo de cerca. Quería ver el trofeo”. Y remató: “Si querés sacar foto, pedila. Luis está contento porque sucedió algo, por lo menos”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Granados y su equipo presencian situaciones de este tipo en el estudio de Humboldt y Cabrera del barrio porteño de Palermo. En junio de 2023, minutos antes de las 11, una colisión entre dos vehículos en la misma esquina casi termina con uno de ellos incrustado en el ventanal del canal. En ese momento, Granados se encontraba al aire junto a Julián Lucero y Sofi Morandi. Apenas minutos después de un saludo a un transeúnte y de una rutina humorística sobre medios de transporte personales, la tranquilidad se rompió con el estruendo del accidente.

Migue Granados y sus compañeros vivieron un inesperado momento al ver que un auto casi choca contra los estudios del canal de streaming (Olga)

“Uh, se la pegaron, no chicos, no saben lo que acaba de pasar”, relató entonces Migue, visiblemente sorprendido y con gesto de preocupación. “Un auto casi se la pega contra el estudio, se venía directo al vidrio”, describió en vivo, mientras las cámaras captaban la reacción incrédula de sus compañeros. Como en esta última oportunidad, el conductor no dudó en salir a la calle para mostrar de primera mano lo sucedido y explicar el hecho a la audiencia.

Mientras la edición del programa sigue generando repercusión y memes en redes sociales, lo cierto es que la anécdota del accidente se suma al archivo de situaciones insólitas que suelen atravesar a los ciclos de Migue Granados, donde la espontaneidad y la reacción en vivo son marcas registradas. Y aunque la risa y el comentario irónico no faltan, el alivio de que todo quedó en un susto es compartido por el equipo y sus seguidores, que una vez más celebran el profesionalismo —y el temple— de los conductores frente a lo inesperado.