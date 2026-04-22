Jair Bolsonaro le pidió permiso al Tribunal Supremo de Brasil para operarse del hombro esta semana

Fotografía de archivo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria tras su condena por golpismo, solicitó al Tribunal Supremo autorización para realizarse una intervención quirúrgica en el hombro derecho esta semana, según confirmaron fuentes oficiales.

Los abogados de Bolsonaro presentaron la solicitud ante el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, para que la cirugía se lleve a cabo entre el 24 y 25 de abril y permita “la reparación del manguito rotador y de las lesiones asociadas”, según el escrito presentado al Supremo.

La defensa argumentó que el ex mandatario sufre “un cuadro de dolor persistente e incapacidad funcional en el hombro derecho”, a pesar de haber recibido tratamiento conservador con medicación analgésica diaria.

Los exámenes físicos y las pruebas de imagen evidenciaron “una lesión de alto grado del tendón” principal para elevar el brazo, así como un daño parcial en otro tendón encargado de la estabilización del hombro. Además, el tendón del bíceps se encuentra parcialmente fuera de su posición.

Bolsonaro cumple, desde finales de noviembre, una condena de 27 años de cárcel por “liderar” una organización golpista con el objetivo de “perpetuarse en el poder” tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez del Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

El ex jefe de Estado (2019-2022) permaneció primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, luego fue trasladado a un complejo penitenciario y, desde el 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por 90 días debido a su delicado estado de salud.

El cambio temporal de régimen, aprobado por el Supremo y avalado por la Fiscalía, se decidió tras la última hospitalización del ex mandatario por un cuadro severo de neumonía bilateral bacteriana provocado por broncoaspiración.

Finalizado el periodo de tres meses, De Moraes deberá decidir si Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario o regresa a prisión.

A sus 71 años, Bolsonaro arrastra varios problemas médicos que, según él y su entorno, se derivan de la puñalada abdominal sufrida durante la campaña electoral de 2018, lo que lo ha obligado a someterse a múltiples cirugías.

Entre los padecimientos figuran obstrucciones intestinales, síndrome de apnea grave y crisis de hipo recurrentes que provocan vómitos, según sus médicos.