América Latina

Jair Bolsonaro le pidió permiso al Tribunal Supremo de Brasil para operarse del hombro esta semana

Los abogados del ex presidente presentaron la solicitud ante el juez Alexandre de Moraes para que la cirugía se lleve a cabo entre el 24 y 25 de abril

Guardar
Fotografía de archivo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges)
Fotografía de archivo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria tras su condena por golpismo, solicitó al Tribunal Supremo autorización para realizarse una intervención quirúrgica en el hombro derecho esta semana, según confirmaron fuentes oficiales.

Los abogados de Bolsonaro presentaron la solicitud ante el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, para que la cirugía se lleve a cabo entre el 24 y 25 de abril y permita “la reparación del manguito rotador y de las lesiones asociadas”, según el escrito presentado al Supremo.

La defensa argumentó que el ex mandatario sufre “un cuadro de dolor persistente e incapacidad funcional en el hombro derecho”, a pesar de haber recibido tratamiento conservador con medicación analgésica diaria.

Los exámenes físicos y las pruebas de imagen evidenciaron “una lesión de alto grado del tendón” principal para elevar el brazo, así como un daño parcial en otro tendón encargado de la estabilización del hombro. Además, el tendón del bíceps se encuentra parcialmente fuera de su posición.

Bolsonaro cumple, desde finales de noviembre, una condena de 27 años de cárcel por “liderar” una organización golpista con el objetivo de “perpetuarse en el poder” tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez del Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)
El juez del Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

El ex jefe de Estado (2019-2022) permaneció primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, luego fue trasladado a un complejo penitenciario y, desde el 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por 90 días debido a su delicado estado de salud.

El cambio temporal de régimen, aprobado por el Supremo y avalado por la Fiscalía, se decidió tras la última hospitalización del ex mandatario por un cuadro severo de neumonía bilateral bacteriana provocado por broncoaspiración.

Finalizado el periodo de tres meses, De Moraes deberá decidir si Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario o regresa a prisión.

A sus 71 años, Bolsonaro arrastra varios problemas médicos que, según él y su entorno, se derivan de la puñalada abdominal sufrida durante la campaña electoral de 2018, lo que lo ha obligado a someterse a múltiples cirugías.

Entre los padecimientos figuran obstrucciones intestinales, síndrome de apnea grave y crisis de hipo recurrentes que provocan vómitos, según sus médicos.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMERICA

Últimas Noticias

Ministerio Público intensifica operativos por peculado en Panamá y detiene a exalcalde de Colón

Nuevas capturas se suman a una serie de investigaciones por desvío de dinero estatal.

Ministerio Público intensifica operativos por peculado en Panamá y detiene a exalcalde de Colón

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

El acompañamiento de profesionales en salud mental se ha convertido en una herramienta clave dentro de los protocolos para atender situaciones de riesgo infantil, brindando respaldo técnico a las decisiones judiciales y a la labor de instituciones especializadas

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

Gobierno de Honduras lanza estrategia contra economías criminales en medio de repunte de homicidios

La Secretaría de Seguridad anunció un plan basado en control territorial, ataques financieros al crimen organizado e inteligencia

Gobierno de Honduras lanza estrategia contra economías criminales en medio de repunte de homicidios

El 90% de la instalaciones deportivas están listas para los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana

Las autoridades reportan que la mayor parte de los trabajos en pabellones y estadios esenciales ya está finalizada, mientras se ajustan detalles en disciplinas emergentes y espacios temporales, según lo informado por el comité organizador

El 90% de la instalaciones deportivas están listas para los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana

De oficial a capo: Condenan a 30 años de prisión a un ex teniente coronel dominicano por dirigir red de narcotráfico

Tras una contundente presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado dictaron sentencia condenatoria contra el ex oficial Hans Wender Lluberes Sánchez, imponiéndole 30 años de cárcel y una multa millonaria

De oficial a capo: Condenan a 30 años de prisión a un ex teniente coronel dominicano por dirigir red de narcotráfico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inteligencia artificial ya cambió el mercado laboral, pero no la educación en el Perú

La inteligencia artificial ya cambió el mercado laboral, pero no la educación en el Perú

Mundial 2026: Gabriela Cuevas revela que la FIFA quedó impresionado con la remodelación del Estadio Ciudad de México

Nicolás Arrieta reveló el plan más raro de sus compañeros en 'La casa de los famosos': "Había una vaina coprológica rarísima"

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

En rescate inusual en Armenia, bomberos salvaron a una gallina que quedó colgada de una terraza: “Casi queda pa´l sancocho”

INFOBAE AMÉRICA

Salta el precio del petróleo y vuelve a superar los USD 100 por la continuidad de la tensión en Medio Oriente

Salta el precio del petróleo y vuelve a superar los USD 100 por la continuidad de la tensión en Medio Oriente

Ministerio Público intensifica operativos por peculado en Panamá y detiene a exalcalde de Colón

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

Las librerías gestionadas por migrantes latinoamericanos transforman el panorama cultural en España

Gobierno de Honduras lanza estrategia contra economías criminales en medio de repunte de homicidios

ENTRETENIMIENTO

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Hulk Hogan admitió arrepentimiento por expresiones racistas en una entrevista final: “Estuvo mal, me avergüenza”

“Coyote vs. Acme”: así es el tráiler que revive la película cancelada por Warner Bros.

Blake Lively habría perdido 40 millones de dólares por su disputa legal con Justin Baldoni, según nuevos documentos legales

Hulk Hogan y su confesión más dura: contempló el suicidio tras divorciarse