Otra ciclogénesis en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias y qué pasará con las temperaturas

Una nueva ciclogénesis afecta al AMBA (Adrian Escandar)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está atravesando su tercera ciclogénesis dentro del último mes y se espera que las lluvias se mantengan durante todo martes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se intensificará. Las previsiones muestran una probabilidad de lluvia más importante, con valores entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día, descendiendo hacia la noche. La temperatura mínima se elevará levemente a 19 °C, y la máxima se mantendrá en 23 °C. El cielo permanecerá cubierto, con nubes que dificultarán el ingreso solar y mantendrán la sensación de humedad constante. Los vientos rotarán entre el este y el sudeste, sosteniendo la posibilidad de ráfagas moderadas.

Para el miércoles, el pronóstico señala un quiebre en el patrón de precipitaciones. La probabilidad de lluvias descenderá a valores prácticamente nulos, el cielo se despejará parcialmente y la temperatura mínima bajará a 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

Este día, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente en zonas abiertas y durante la mañana. El índice de humedad relativa disminuirá, lo que ofrece una jornada más fresca y seca.

Las lluvias persistirán durante todo el martes

El jueves se mantendrá la tendencia de estabilidad. El SMN prevé cielo algo nublado por la mañana y ligeramente cubierto en la tarde, con temperaturas entre 13 °C y 23 °C. Los vientos, de componente sur y sudeste, reforzarán la sensación de frescura y se sostendrá un ambiente más seco.

Según el sitio especializado Meteored, el ingreso de aire frío se consolidará sobre el centro del país, y el modelo ECMWF anticipa anomalías térmicas negativas de hasta -4 °C en algunos sectores de la región Pampeana. Si bien en la capital federal estos valores extremos no se registrarán, el descenso térmico es perceptible respecto a la semana anterior.

El viernes seguirá con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 23 °C. La persistencia del aire frío, sumada a la baja probabilidad de precipitaciones, generarán condiciones favorables para el desarrollo de noches frescas y mañanas frías. La humedad relativa continuará en valores moderados, y la ventilación del sector sur limita la recuperación térmica durante el día.

Para el sábado, el día se mantendrá con condiciones estables. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica temperaturas mínimas de 15 °C y máximas de 23 °C, cielo parcialmente nublado y ausencia total de lluvias. Los vientos predominarán del este y sudeste, con baja intensidad. La amplitud térmica diaria se incrementa, reflejando la influencia de masas de aire más secas y frías.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes

Por último, el domingo cerrará la semana con la máxima más baja de la semana. El pronóstico indica temperaturas mínimas de 13 °C y máximas de 19°C, cielo parcialmente nublado y ausencia total de lluvias. Los vientos predominarán del este y sudeste, con baja intensidad.

El mapa de alertas meteorológicas vigente para el martes muestra una distribución de advertencias de nivel amarillo y naranja en varias regiones del país. Gran parte de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta, en el centro y sur se pinta del color naranja. El norte y parte del centro presentan alertas por fenómenos que incluyen lluvias intensas y posibles tormentas, abarcando sectores de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Al sur del país, también cuentan con un alerta amarilla en la provincia de Santa Cruz, pero en este caso por posibles nevadas

La circulación atmosférica meridional y la influencia de sistemas frontales fríos configuran una semana con temperaturas más bajas que el promedio y humedad variable, factores que definirán el pulso meteorológico porteño de cada jornada.