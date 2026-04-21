Tragedia en Santa Fe: dos camiones chocaron de frente y murió un chofer

Tragedia en Santa Fe: dos camionres y chocaron de frente y murió un chofer

Dos camiones con acoplado protagonizaron un trágico accidente este lunes sobre la ruta provincial 14, en Santa Fe, y el saldo fue fatal: uno de los choferes resultó con graves heridas y murió en el hospital al que fue derivado en estado crítico.

Fuentes oficiales precisaron a Infobae que el siniestro ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana, a la altura del kilómetro 32 de la RP 14, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz, a unos 45 kilómetros al sur de Rosario.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, los dos camiones impactaron de frente y uno de ellos terminó chocando contra los árboles. El otro, en tanto, avanzó unos metros más y quedó cruzado sobre la calzada.

Así quedo el camión cuyo chofer murió a causa de las graves heridas.

Desde el lugar del hecho, personal del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), a cargo del operativo sanitario, precisó en diálogo con El Tres que uno de choferes quedó atrapado en el interior de la cabina, por lo cual se precisó del trabajo de los bomberos de la región para la extracción.

Una vez que la víctima fue rescatada, los médicos del SIES corroboraron que presentaba heridas gravísimas, por lo cual dispusieron su inmediato traslado en helicóptero al HECA de Rosario.

Se investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque.

El camionero más afectado no resistió las lesiones y murió en el centro de salud, mientras que el otro chofer resultó con heridas leves.

En el marco del operativo de seguridad dispuesto en el lugar del choque, personal de la Unidad Operativa 4 de la Guardia Provincial mantuvo un corte total de la RP 14 por más de cinco horas, lo cual provocó importantes complicaciones de tránsito en la zona.

Quién era la víctima

Medios locales identificaron al camionero fallecido como Facundo Magnano, de 33 años y oriundo de Venado Tuerto.

Chofer de profesión, Facundo también era un apasionado por el fútbol, deporte con el cual tenía un fuerte vínculo. Después de haber sido árbitro de la Liga Venadense, este año se había sumado al club Deportivo San Jorge Carmen, donde asumió como entrenador de la 4ta División.

Profundo dolor por la partida de Facundo Magnano.

“Desde el Club Deportivo San Jorge lamentamos y sentimos con profundo dolor el fallecimiento del director técnico de la categoría cuarta común. Que la luz brille para vos Facu. Acompañamos a su familia, alumnos y compañeros en este profundo dolor”, publicó la institución en sus redes sociales.

Por su parte Ezequiel, un amigo de Facundo, expresó su dolor con un emotivo mensaje que publicó en la red social Facebook: “QUE EN PAZ DESCANSES AMIGO!!! MUCHAS GRACIAS POR TODO. CHARLAS, MATES, ETC. SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO CONTIGO POR CADA PALABRA DE ALIENTO. GUARDO LOS MEJORES RECUERDOS. VOLÁ ALTO!!!”.