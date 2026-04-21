Sociedad

Tragedia en Santa Fe: dos camiones chocaron de frente y murió un chofer

El siniestro ocurrió este lunes sobre la ruta provincial 14, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz

Guardar
Tragedia en Santa Fe: dos camionres y chocaron de frente y murió un chofer

Dos camiones con acoplado protagonizaron un trágico accidente este lunes sobre la ruta provincial 14, en Santa Fe, y el saldo fue fatal: uno de los choferes resultó con graves heridas y murió en el hospital al que fue derivado en estado crítico.

Fuentes oficiales precisaron a Infobae que el siniestro ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana, a la altura del kilómetro 32 de la RP 14, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz, a unos 45 kilómetros al sur de Rosario.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, los dos camiones impactaron de frente y uno de ellos terminó chocando contra los árboles. El otro, en tanto, avanzó unos metros más y quedó cruzado sobre la calzada.

Una ambulancia blanca con rayas rojas y azules y un camión articulado rojo volcado están en la cuneta de una carretera, con un hombre de pie en primer plano
Así quedo el camión cuyo chofer murió a causa de las graves heridas.

Desde el lugar del hecho, personal del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), a cargo del operativo sanitario, precisó en diálogo con El Tres que uno de choferes quedó atrapado en el interior de la cabina, por lo cual se precisó del trabajo de los bomberos de la región para la extracción.

Una vez que la víctima fue rescatada, los médicos del SIES corroboraron que presentaba heridas gravísimas, por lo cual dispusieron su inmediato traslado en helicóptero al HECA de Rosario.

Vista lateral de un camión comercial blanco y rojo con la caja de carga elevada, transportando una estructura roja grande y piezas de maquinaria. Fondo de árboles verdes
Se investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque.

El camionero más afectado no resistió las lesiones y murió en el centro de salud, mientras que el otro chofer resultó con heridas leves.

En el marco del operativo de seguridad dispuesto en el lugar del choque, personal de la Unidad Operativa 4 de la Guardia Provincial mantuvo un corte total de la RP 14 por más de cinco horas, lo cual provocó importantes complicaciones de tránsito en la zona.

Quién era la víctima

Medios locales identificaron al camionero fallecido como Facundo Magnano, de 33 años y oriundo de Venado Tuerto.

Chofer de profesión, Facundo también era un apasionado por el fútbol, deporte con el cual tenía un fuerte vínculo. Después de haber sido árbitro de la Liga Venadense, este año se había sumado al club Deportivo San Jorge Carmen, donde asumió como entrenador de la 4ta División.

Captura de pantalla de un póster conmemorativo que muestra a un hombre sonriente con un dorsal '139', texto de despedida y una vela encendida en la parte inferior
Profundo dolor por la partida de Facundo Magnano.

“Desde el Club Deportivo San Jorge lamentamos y sentimos con profundo dolor el fallecimiento del director técnico de la categoría cuarta común. Que la luz brille para vos Facu. Acompañamos a su familia, alumnos y compañeros en este profundo dolor”, publicó la institución en sus redes sociales.

Por su parte Ezequiel, un amigo de Facundo, expresó su dolor con un emotivo mensaje que publicó en la red social Facebook: “QUE EN PAZ DESCANSES AMIGO!!! MUCHAS GRACIAS POR TODO. CHARLAS, MATES, ETC. SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO CONTIGO POR CADA PALABRA DE ALIENTO. GUARDO LOS MEJORES RECUERDOS. VOLÁ ALTO!!!”.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoSanta FeÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Gianinna, luego de que se opusieran a su testimonio

Un defensor había pedido que la hija del Diez no declarara como testigo, pero los jueces rechazaron la solicitud. Es el primer testimonio de la tercera audiencia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Gianinna, luego de que se opusieran a su testimonio

Los violentos tuits de Valentín Alcida, el cordobés que mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli

El joven de 22 años posteaba contra el feminismo y la homosexualidad. De acuerdo a la investigación de la fiscal Ranciari, él asesinó a su pareja, estuvo horas junto al cuerpo y luego fue al departamento de una amiga, desde donde se tiró al vacío

Los violentos tuits de Valentín Alcida, el cordobés que mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli

Tomaba una cerveza en un bar y lo acribillaron antes de que termine el vaso: crimen con el sello mafioso del sicariato

Ocurrió en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, un punto caliente de la frontera con Brasil. La víctima era un comerciante brasileño de 40 años

Tomaba una cerveza en un bar y lo acribillaron antes de que termine el vaso: crimen con el sello mafioso del sicariato

Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

La solicitud fue hecha por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El video muestra además que el influencer conducía su auto sin cinturón de seguridad

Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

Los violentos antecedentes del acusado de desmembrar y enterrar a su pareja en Claypole

Brian Lesta, detenido por el crimen de Gisela Ruocco, registró varias causas en su contra en CABA por delitos como robo a mano armada en la última década. Lo detuvieron ocho veces en ocho años

Los violentos antecedentes del acusado de desmembrar y enterrar a su pareja en Claypole
DEPORTES
Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

El ayudante de Úbeda reveló cómo es Riquelme en la intimidad y el impacto de Paredes en el plantel de Boca: “Entrega todo su ser”

TELESHOW
Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Entre risas y reclamos, la divertida discusión de los hijos de Pampita por un huevo de pascuas: “Quiero dinero”

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que enamoró a Jesica Cirio y con quien tendrá un hijo

Quién es el ex participante de Gran Hermano que va a ser papá: la noticia que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

El Departamento del Interior anunció medidas de emergencia para el río Colorado

El Departamento del Interior anunció medidas de emergencia para el río Colorado

Déficit fiscal en Panamá alcanza $1,110 millones en los primeros meses de 2026

El Salvador: COEXPORT reporta aumento en los costos de flete de hasta $400 por alza en los precios del combustible

Gobierno de Guatemala cancela licencia ambiental y convenio de proyecto universitario a la Universidad de San Carlos

Honduras registra más de 120 incendios en 2026 y alerta por causas humanas