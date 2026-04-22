Mercados: caen las acciones y suben los bonos argentinos en una sesión con amplias ganancias para Wall Street

La situación geopolítica y la temporada de balances movilizan las operaciones en Wall Street.

Las acciones en Wall Street suben este miércoles después de que el presidente norteamericano Donald Trump extendiera el alto el fuego de Estados Unidos con Irán y mientras los inversores recibían una avalancha de resultados empresariales a la espera de los resultados de Tesla (+0,9%), la compañía insignia de Elon Musk.

A las 13:20 horas el S&P 500 sube un 0,8%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, repunta un 1,3%. El Dow Jones Industrial Average también gana alrededor de un 0,7%, tras una jornada de pérdidas para las acciones de Wall Street el martes.

La prórroga de la tregua por parte de Trump ofrece un alivio temporal, pero el futuro sigue siendo incierto. Los intentos de celebrar una nueva ronda de conversaciones han fracasado, y Trump alega la dificultad de tratar con un gobierno iraní “gravemente dividido”. Mientras tanto, los funcionarios iraníes afirman que las conversaciones son una “pérdida de tiempo” debido a la falta de compromiso de Estados Unidos con los acuerdos previos.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descontó las ganancias de la mañana y cae 1,1%, a 2.900.000 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben 0,4% en promedio, con un riesgo país que resta tres unidades en los 528 puntos frente a la caída de rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, YPF opera sin cambios USD 43,12, Vista Energy gana 0,9%, Grupo Galicia pierde 1,2% , Pampa Energía sube 0,1%, y Mercado Libre cede 0,1 por ciento.

Los precios del petróleo crudo avanzaban más de 3%: el barril de Texas en Wall Street cotizaba a USD 93,18 en los contratos para entregar en mayo, mientras que el Brent del Mar del Norte para junio subía a USD 101,70 el barril.

"En Argentina, las acciones vinculadas a la energía lideraron las subas mientras que el sector bancario se acopló a la dinámica internacional“, consideró Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, expresó que “el mercado internacional sigue de cerca los vaivenes respecto a la guerra en Medio Oriente, con un cese al fuego prorrogado aunque con reportes de nuevos ataques a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz. El petróleo y las acciones y bonos a nivel mundial siguen moviéndose según las novedades, y en el caso argentino, a casi dos meses del inicio de la guerra, la performance de los activos es positiva en términos relativos”.

“Recordamos que, como exportador neto de hidrocarburos desde hace un par de años, y con perspectivas optimistas en el sector, precios mas altos representan en principio un mayor flujo, sujeto siempre a la demanda global y la dinámica de las economías de los socios comerciales”, agregó Juan Manuel Franco.

“Los mercados globales adoptan un tono más constructivo luego de que Estados Unidos confirmara la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, reduciendo el riesgo inmediato de una escalada en Medio Oriente”, estimó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

“El petróleo comienza a mostrar señales de agotamiento tras semanas de presión alcista, y la extensión de la tregua abre espacio para una fase correctiva más profunda. Si el mercado valida un escenario de descompresión geopolítica, no sería extraño ver al Brent retroceder hacia los 90 e incluso 85 dólares por barril en el corto plazo. No obstante, el riesgo sigue latente: cualquier giro en las negociaciones o reactivación del conflicto podría impulsar nuevamente al crudo hacia la zona de los 100 dólares. En este contexto, el petróleo se mantiene como el principal catalizador, moviéndose en una delgada línea entre alivio y tensión”, acotó Sergio Cisternas.

En otro orden, los analistas de Max Capital señalaron en un reporte que “esta semana, Edenor está buscando unos USD 150 millones en los mercados de deuda externos mediante un instrumento en dólares de un plazo de 7 años -vida promedio de 6 años-. Desde octubre de 2025, la emisión corporativa total alcanza USD 9.900 millones”.