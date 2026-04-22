Crimen del policía en La Matanza: hallaron el vehículo de los asesinos y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

Asesinaron a un policía de la Bonaerense en Isidro Casanova

En el marco de la investigación por el crimen de Mauro Fabián Molina, el policía de la Bonaerense asesinado a tiros por delincuentes este martes en la localidad de Isidro Casanova, el fiscal Carlos Adrián Arribas logró avances significativos para dar con los sospechosos.

Fuentes del caso confirmaron este miércoles a Infobae que, por orden del titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, y luego de las primeras tareas investigativas, personal policial allanó anoche un domicilio en la localidad matancera de Ciudad Evita. Una vez allí, los agentes encontraron la Volkswagen Amarok blanca en la que se movían los delincuentes.

La víctima trabajaba como custodio, además de su labor en la fuerza bonaerense

Además, el fiscal Arribas dispuso la detención de la dueña de casa, quien justamente es la madre de uno de los principales sospechosos de asesinar a Molina.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el asaltante identificado posee tobillera electrónica y es intensamente buscado por la Policía.

El caso

Molina fue asesinado minutos antes del mediodía de este martes, cuando intentó resistir un robo mientras trabajaba como custodio frente a una pollería ubicada sobre la Ruta 3, en la localidad de Isidro Casanova.

El ataque se produjo alrededor de las 11.40 en la esquina de Ruta 3 y Marconi, donde Molina se encontraba realizando tareas de custodia para una empresa dedicada al transporte de caudales.

Según muestran las imágenes del video que encabeza esta nota, la víctima fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados que buscaban la recaudación del comercio.

Molina había llegado al lugar a bordo de una camioneta y se encontraba dentro del vehículo cuando, de repente, fue interceptado por al menos dos asaltantes armados, quienes se movilizaban en una Volkswagen Amarok.

Un grupo de delincuentes le dispararon a la víctima para robarle la recaudación que llevaba en su vehículo

El hecho quedó registrado en videos de seguridad que muestran la secuencia de la emboscada: al parecer, los delincuentes esperaron a que el custodio estacionara sobre la vereda. Cuando una empleada de la pollería le acercó la recaudación, los asaltantes se abalanzaron sobre Molina, lo sacaron de la cabina y lo arrojaron al piso. En ese momento, uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho.

Las imágenes también muestran el momento en que los delincuentes revisan el cuerpo del policía tendido en el suelo para quitarle otras pertenencias antes de huir.

Tras el ataque, los ladrones escaparon en la misma Amarok en la que habían llegado y que estacionaron delante de la camioneta del policía para bloquearle el paso.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la herida.

Molina tenía 42 años y era padre de dos adolescentes

Con más de 10 años de servicio en la fuerza, Molina pertenecía a la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Era padre de dos hijos, de 15 y 13 años.

Dada la forma en que actuaron, los investigadores sospechan que los asaltantes planearon el golpe y que contaban con información sobre los movimientos del custodio.