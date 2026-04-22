Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: pedidos de nulidad y un argumento polémico sobre el ADN en la primera audiencia

Los fiscales en el banquillo de acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

Este martes comenzó el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, en Río Cuarto, Córdoba.

El proceso se desarrolla en la Legislatura provincial y podría derivar en la destitución de los funcionarios. El eje del debate es si los fiscales desviaron la causa durante años al no avanzar sobre Roberto Bárzola, el parquetista cuyo ADN (identificado recién en 2024) estaba en el cinto de la bata con la que asesinaron a la víctima.

Desde la acusación sostienen que Di Santo, Miralles y Pizarro orientaron la investigación hacia el entorno íntimo de la víctima sin valorar adecuadamente otras pruebas, lo que terminó condicionando el expediente y derivó, con el paso del tiempo, en la prescripción de la causa.

La jornada inaugural comenzó a las 8.30 y, poco después de las 9, se dispuso un cuarto intermedio. El mismo se originó a partir de un planteo de nulidad formulado por la defensa de uno de los acusados, que cuestionó que la acusación estuviera a cargo de la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, y no del fiscal general de Córdoba. “Es una vergüenza, cuestionan el mismo Ministerio Público Fiscal que integran”, señalaron a Infobae desde el entorno de los Macarrón.

Nora Dalmasso fue hallada asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba

¿Qué declararon los fiscales?

En sus exposiciones, los tres funcionarios rechazaron los cargos, defendieron las hipótesis que guiaron sus decisiones y negaron haber omitido líneas relevantes. Sin embargo, uno de los momentos más tensos se produjo durante la declaración de Daniel Miralles, quien se refirió a la decisión de no avanzar en su momento con una toma masiva de ADN.

El fiscal defendió esa decisión con un argumento que generó controversia. “En el caso de Bárzola, ya que estamos hablando tanto de Bárzola, ¿no se le designó abogado defensor? Así queremos trabajar. Se pidieron 30 ADN, pero esos 30 ADN eran la primera tanda. Había una lista hipotética de 200. Como dicen ahora vulgarmente, le vamos a pinchar el brazo al que pasaba por el golf para ver quién había sido. No, está mal”, sostuvo durante la audiencia.

A su turno, el abogado de la familia Macarrón cuestionó ese planteo. Según supo este medio, el letrado señaló que los fiscales Di Santo y Miralles ordenaron análisis de ADN sobre personas que no estaban imputadas, pero no avanzaron sobre Bárzola, pese a que existían indicios de que había estado en el lugar y momento del hecho, que habría mentido para justificar su presencia y que sabía que Dalmasso estaba sola. Además, remarcó que no explicaron por qué fue descartado como sospechoso.

En ese sentido, también cuestionó la imputación de Facundo Macarrón. “¿Por qué derivó la investigación hacia Facundo? No lo sabemos. Entendemos que no existieron motivos suficientes para no investigar otras hipótesis ni para acusarlo con un nivel de sospecha leve”, afirmó Liebau.

Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina

“Mi mamá y nosotros nos merecemos justicia”

Antes de que comenzara la audiencia, Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, criticó a los tres fiscales ante la prensa y reclamó avances concretos. “Lo que pedimos es que sean destituidos, que esto no pase nunca más. Mi mamá y nosotros nos merecemos justicia”, sostuvo. Y agregó: “Los fiscales deben dar explicaciones y el asesino tiene que estar preso. Yo no puedo volver a Río Cuarto porque el asesino está suelto”.

En la misma línea, su abogada, María Ángeles Mussolini, planteó que la expectativa de la familia está puesta en obtener respuestas sobre lo ocurrido durante la investigación. “Quieren saber por qué pasó lo que pasó, por qué no se tomó el ADN en tiempo y forma y por qué hoy están peleando para que la causa no prescriba. Es lo que quiere toda la sociedad”, le dijo a Infobae.

Al cierre de esta primera jornada, además de los tres fiscales, el tribunal encabezado por Julieta Rinaldi escuchó a Marcelo Macarrón y a sus dos hijos, Facundo y Valentina. También declaró el abogado de la familia, Gustavo Liebau.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el debate se realizará de martes a viernes hasta el 8 de mayo para la producción de prueba y declaraciones. En total, están previstos 37 testigos. Los alegatos se realizarán el 11 y 12 de mayo y, si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá ese mismo día. El 28 será la lectura de los fundamentos.

Roberto Bárzola

Un caso impune

El caso Dalmasso se convirtió con los años en uno de los expedientes más controvertidos del país. A lo largo de distintas etapas, la investigación avanzó sobre hipótesis que luego se debilitaron, mientras que otras líneas no fueron exploradas con la misma intensidad.

Javier Di Santo fue fiscal de la causa entre 2007 y 2015 y durante su gestión ordenó la detención de Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, y de Facundo Macarrón. Miralles, que intervino entre 2016 y 2017, orientó la pesquisa hacia la hipótesis de un crimen por encargo. Por su parte, Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019, sostuvo que el viudo habría viajado desde Punta del Este para cometer el homicidio.

Ese recorrido, atravesado por cambios de enfoque y decisiones contradictorias, es el que ahora se analiza en el jury.