Cómo cayó en Buenos Aires el terrorista que atentó contra Miguel Uribe, candidato presidencial de Colombia

Cruz Castillo, terrorista Uribe

Tal como adelantó Infobae, la Policía Federal Argentina detuvo este martes en la Ciudad de Buenos Aires a Brayan Ferney Cruz Castillo, ciudadano colombiano de 30 años, señalado como presunto responsable de la planeación y ejecución de un atentado terrorista en Bogotá contra un vehículo oficial asignado al esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, del ex precandidato presidencial y exsenador colombiano.

La captura se concretó en las oficinas del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 28, en el barrio porteño de Recoleta, tras una investigación coordinada con Interpol Bogotá, la PFA y la Cancillería argentina.

Según la notificación roja emitida por Interpol Bogotá, Cruz Castillo habría colaborado con otras personas para instalar un artefacto explosivo de tipo lapa —con base magnética— en un vehículo utilizado por el esquema de custodia de un protegido de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien también era miembro activo de un partido político colombiano. El comunicado oficial detalla que el acusado y sus cómplices realizaron tareas de inteligencia previas para identificar los movimientos del vehículo y así colocar el explosivo.

De acuerdo con información proporcionada por Interpol Bogotá a las autoridades argentinas, el atentado se registró el 3 de junio de 2025 en la capital colombiana. El artefacto explosivo fue colocado en un vehículo oficial asignado a la custodia de Miguel Uribe Turbay. La acción criminal no llegó a concretarse, aunque la investigación avanzó de forma autónoma. El 7 de junio, el dirigente político colombiano sufrió un nuevo ataque y falleció dos meses después.

Las pesquisas en Argentina permitieron determinar que Cruz Castillo ingresó al país de manera irregular, ya que no hay registros de su entrada en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Las averiguaciones comenzaron a principios de marzo, cuando Interpol Bogotá emitió la notificación roja.

Durante la investigación, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) identificaron un posible domicilio en el barrio de San Telmo, sobre la calle Piedras. No obstante, el seguimiento condujo hasta la sede de Paraguay 1536, donde el acusado tenía pendiente una causa por “hurto automotor” ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 28.

La defensa de Cruz Castillo había coordinado un juicio abreviado en esa causa, por lo que solo debía presentarse a notificarse. Ante esa previsión, el personal de Búsqueda de Fugitivos Internacionales de la PFA montó un operativo en las inmediaciones del tribunal, donde finalmente procedió a la detención del ciudadano colombiano una vez que culminó el trámite judicial.

Las autoridades argentinas destacaron que el interés de Colombia en este caso se refleja en la celeridad de los trámites. Según informó la Cancillería argentina, el pedido formal de extradición ya ha sido enviado por vía diplomática. El Juzgado Federal que interviene en la causa programó la declaración indagatoria para el transcurso de la tarde y, hasta el momento, no autorizó la presencia de prensa.

Entre los elementos relevantes de la investigación, Interpol Bogotá remarcó: “Brayan Ferney Cruz Castillo es responsable de la planeación y ejecución de un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá el día 3 de junio de 2025, en el cual se instaló un artefacto explosivo con una base magnética en un vehículo oficial que pertenecía a la custodia de Miguel Uribe Turbay. Este hecho criminal no prosperó, pero se investigó en forma autónoma. Luego, el 7 de junio, Miguel Uribe Turbay es nuevamente atacado. Fallece dos meses después”.

La detención de Cruz Castillo se concretó en el marco de la cooperación internacional entre agencias de seguridad y justicia de ambos países, y deja en manos de la justicia federal argentina el avance del trámite de extradición.

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