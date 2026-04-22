Autoridades alertan sobre una ameba poco común que puede afectar el cerebro en aguas cálidas

El CDC emite una advertencia nacional sobre la ameba Naegleria fowleri, conocida como “come cerebros”, ante el verano en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud pública de Estados Unidos han emitido una advertencia sobre el riesgo de infección por la ameba “come cerebros”, Naegleria fowleri, ante la llegada del verano y el aumento de actividades recreativas en aguas dulces cálidas. El aviso afecta a quienes frecuentan lagos, ríos y estanques en diferentes regiones del país, principalmente en el sur, y destaca la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la agencia de salud pública de Estados Unidos, el incremento de temperaturas favorece la proliferación de este microorganismo en cuerpos de agua dulce. Esto ha motivado la actualización de las directrices clínicas y campañas de información dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a la población general. Las nuevas recomendaciones incluyen el uso de pruebas de PCR, protocolos de vigilancia ambiental y la capacitación para la detección oportuna de casos.

La presencia de Naegleria fowleri en aguas dulces cálidas representa un riesgo de salud pública, aunque las infecciones son poco frecuentes. Entre 1962 y 2024, el CDC ha documentado 167 casos confirmados en el país, con solo cuatro sobrevivientes. Los casos suelen registrarse en los meses de verano, cuando las actividades acuáticas aumentan y las condiciones ambientales resultan más propicias para el desarrollo de la ameba.

¿Qué es la Naegleria fowleri y cuál es su forma de transmisión?

Naegleria fowleri es un protozoo unicelular que se encuentra de manera natural en suelos y aguas dulces templadas, como lagos, ríos, estanques y aguas termales. El CDC advierte que también puede detectarse en piscinas de mantenimiento deficiente y otras instalaciones recreativas sin desinfección adecuada. La transmisión ocurre únicamente cuando el agua contaminada entra por la nariz, permitiendo que la ameba acceda al sistema nervioso central.

La enfermedad causada por esta ameba se denomina meningoencefalitis amebiana primaria (PAM) y se caracteriza por un inicio rápido y una evolución rápida. Los síntomas iniciales incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, seguidos por confusión, rigidez de cuello, pérdida de equilibrio, convulsiones y alucinaciones. Según el CDC, la infección progresa con rapidez y, en la mayoría de los casos, resulta letal en menos de dos semanas.

Las infecciones por Naegleria fowleri son extremadamente raras en EE.UU., con 167 casos confirmados entre 1962 y 2024, y sólo cuatro sobrevivientes. (CDC/Handout via REUTERS)

¿En qué regiones se detecta la “ameba come cerebros” y quiénes son más vulnerables?

La Naegleria fowleri prefiere aguas dulces cálidas con temperaturas superiores a los 30 °C (86 °F), condiciones frecuentes en el sur y suroeste de Estados Unidos. El CDC informa que Texas, Florida, Louisiana, Arizona y California concentran la mayor cantidad de casos reportados, aunque también se han registrado infecciones en otras partes del país durante los meses de mayor calor.

El riesgo de infección es más alto en personas que realizan natación, buceo o deportes en aguas dulces templadas. La ameba no se transmite por ingestión de agua ni de persona a persona. El único modo de infección es la entrada de agua contaminada por la nariz y el posterior acceso de la ameba al cerebro a través del nervio olfatorio.

¿Cuál es la frecuencia de infección y qué cifras oficiales existen?

Según datos actualizados del CDC, entre 1962 y 2024 se han registrado 167 casos confirmados de infección por Naegleria fowleri en Estados Unidos, con un promedio anual inferior a diez casos. Solo cuatro personas han sobrevivido a la enfermedad en ese periodo. El bajo número de infecciones contrasta con la amplia presencia de la ameba en ambientes acuáticos naturales.

En 2022, el CDC reportó tres casos en diferentes estados, y en 2023 se produjo el cierre temporal de playas en Iowa tras la detección de la ameba en el agua, según informó el medio especializado en meteorología FOX Weather. Las autoridades recuerdan que, pese al apodo de “ameba come cerebros”, el riesgo de infección es muy bajo en comparación con la cantidad de personas que practican actividades acuáticas cada año.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de los organismos sanitarios?

El CDC ha actualizado sus directrices clínicas y campañas de concientización para facilitar la detección temprana y mejorar las opciones de tratamiento. Entre las novedades:

Incorporación de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y detección de antígenos para identificar la presencia de Naegleria fowleri en muestras clínicas y ambientales.

Actualización de los protocolos de vigilancia ambiental en cuerpos de agua recreativos de alto riesgo.

Capacitación de personal sanitario para la toma de muestras y la identificación de síntomas iniciales, habitualmente confundidos con meningitis bacteriana.

Ampliación de la capacidad de laboratorios públicos para responder a posibles brotes o incrementos de casos regionales.

Estas recomendaciones han sido difundidas junto a los departamentos de salud estatales y locales. Según el CDC: “La detección precoz y el inicio inmediato del tratamiento pueden aumentar las posibilidades de supervivencia, aunque la enfermedad sigue siendo de alta letalidad”.

La alerta sanitaria se concentra en lagos, ríos y estanques de regiones cálidas, especialmente en el sur del país, donde el riesgo de infección es mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas recomiendan a bañistas y población general?

El CDC y los departamentos de salud estatales han establecido diversas recomendaciones para reducir el riesgo de infección por Naegleria fowleri en verano:

Evitar sumergir la cabeza en aguas dulces templadas naturales, sobre todo en lagos y ríos calurosos.

Utilizar pinzas nasales o mantener la cabeza fuera del agua al realizar actividades en zonas de riesgo.

No excavar ni remover el fondo de lagos, estanques o ríos, debido a la mayor concentración de amebas en el sedimento.

No emplear agua sin tratar de fuentes naturales para enjuague nasal ni para higiene personal.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la información y la prevención son las principales herramientas para reducir el riesgo. El CDC además aclara: “La transmisión de la ameba no ocurre por beber agua contaminada ni mediante el contacto entre personas”.

¿Qué novedades incluye la nueva estrategia de vigilancia ambiental?

El aumento de las temperaturas en Estados Unidos ha llevado a revisar los protocolos de monitoreo en zonas recreativas acuáticas. El CDC ha solicitado a las autoridades locales intensificar los análisis de calidad del agua en zonas públicas, especialmente durante los meses de calor.

La capacitación de técnicos y la modernización de laboratorios permitirá responder con mayor agilidad ante la detección de Naegleria fowleri. Nuevos lineamientos incluyen el acceso actualizado a fármacos experimentales bajo protocolos de uso compasivo en casos confirmados.

La vigilancia ambiental y la información a la población forman parte de una estrategia integral que busca reducir los riesgos asociados a la ameba. El CDC mantiene en su sitio web recursos actualizados para profesionales de la salud y público general.

¿Cuál es el alcance de la alerta sanitaria vigente sobre la ameba “come cerebros”?

La advertencia difundida por los Centers for Disease Control and Prevention y los departamentos de salud estatales tiene como objetivo prevenir infecciones y reducir la mortalidad asociada a la meningoencefalitis amebiana primaria. Para la población, la consecuencia principal es el seguimiento de medidas preventivas al realizar actividades acuáticas en agua dulce templada.

El CDC mantendrá la vigilancia sobre la situación durante las próximas semanas, mientras continúan las campañas informativas y se refuerza el monitoreo en zonas de riesgo.