Qué es el “rulo de los 0 km autopatentados” y por qué fin de mes es el mejor momento para comprar un auto nuevo

Las ventas de autos 0 km de abril empiezan a mejorar en algunas regiones del país, pero todavía están un 10% abajo de abril 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se está empezando a ver el impacto de la cosecha. No es tanto de personas particulares pero sí de empresas. Con la plata del campo ya se ven deudas canceladas y hay mayores consultas. Abril tendría que cerrar con buenos números”, se anticipó un empresario del sector automotor de la provincia de Córdoba, ante la consulta de Infobae.

Sin embargo, el escenario entre el interior y la zona metropolitana de Buenos Aires es diferente. En los concesionarios se aprecia un menor movimiento, incluso a pesar de una política general de descuentos que se aplican en conjunto entre las marcas y las propias agencias.

Aún así, combinando ambos escenarios, las cifras son negativas, a casi una semana hábil de cerrar el mes. Mejoraron respecto al corte de mitad de abril, cuando las cifras estaban un 25% abajo a nivel interanual, pero aún así los números de hoy muestran una caída del 10%. Con 21 días del mes, se llevan patentados 24.400 unidades, mientras que al 21 de abril de 2025 se llevaban computados 27.300.

“Probablemente se alcance un numero parecido al del año pasado. Depende de la inyección de ventas que generen las propias marcas. Pero el mercado no está igual que el año pasado”, explicó el dueño de una cadena de concesionarias de CABA.

Actualmente hay más autos que demanda en Argentina, y eso genera grandes descuentos en el precio de lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “rulo” de autos que no se venden

“Cuando las marcas ponen objetivos de compras más altos que la demanda, lo único que generan es que los concesionarios se autopatenten unidades que no vendieron. Esos autos hay que venderlos aunque sea al costo o con poco margen, porque un auto que compraste y patentaste, lo tenes que pagar en determinada fecha, y si no lo vendiste, lo pagas de tu bolsillo o pagas unos intereses muy altos a las automotrices. Por eso se dan los descuentos que se pueden encontrar hoy en día, especialmente a fin de mes”, explicó.

Coincidente con esta explicación, las palabras de Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, la semana pasada en la presentación del Nissan Kait, tienen más sentido.

“Es un excelente momento para comprar un auto nuevo, porque los precios no tienen variación”, dijo en una primera instancia, antes de agregar que “en los precios de transacción hay deflación. Es decir, que bajaron los precios de los autos.”

Muchos concesionarios autopatentan unidades para cumplir objetivos, pero después las tienen que vender, aunque sea al costo, para evitar intereses muy altos con las marcas

La realidad de los precios de transacción

Se denomina precios de transacción a los valores que terminan acordando vendedor y comprador al momento de cerrar una operación. Hoy esos precios no solo se consiguen para compras en efectivo, sino incluso para compras con financiación a tasas subsidiadas. Porque estas operaciones se hacen con las financieras de las mismas marcas y éstas, a su vez, con entidades bancarias, las cuales promueven -con promociones para las propias concesionarias- las ventas con herramientas de crédito.

De este modo, hoy se puede conseguir una baja de precio cercana a un 25% respecto al precio de lista y financiar el 50% a dos años con tasa 0%.

Puesto en números tangibles, un cliente que tiene $15.000.000 puede comprarse un 0 km de 35 millones en esas condiciones, teniendo en cuenta que tendrá que asumir los costos de entrega y alta, que pueden variar entre los 2 y los 3 millones de pesos, y que tiene que pagar una cuota mensual de unos $830.000 durante 24 meses.

La foto es real y muestra un concesionario oficial vacío, sin autos para vender. Esto ocurría en 2023 en el mercado, generando sobreprecios de hasta un 40%

El cambio del mercado

Apenas tres años atrás, cuando la economía argentina estaba cerrada por una restricción cambiaria que impedía pagar libremente las importaciones, en el mercado había tres potenciales clientes para cada auto.

Ante esa situación, ocurrían dos fenómenos muy perjudiciales para los usuarios. El primero era el sobreprecio que se aplicaba a los vehículos, ya que al tener tres clientes para cada uno, se lo llevaba el que pagaba más.

Pero además, y especialmente cuando se trataba de modelos de mucha demanda como los importados de Brasil, porque al haber pocas unidades, la entrega se demoraba entre 6 meses y un año, con lo cual los autos que había físicamente en las agencias se cotizaban más aún. Así, los precios de transacción eran entre un 30 y un 40% más altos que los precios publicados por las marcas.

Hoy es exactamente al revés: hay sobrestock de autos 0 km en las concesionarias y en las terminales o importadoras, y en el sector se habla de tres autos para cada cliente. Naturalmente, esto genera una competencia por ese cliente, y la mejor herramienta que se puede usar para seducirlo es una baja de precios.

El precio de los autos 0 km es negociable más que nunca hoy en el mercado argentino. (Freepik)

Por ese motivo, el mismo presidente de Nissan dijo que “hay que caminar, como decía Lita de Lazzari, hay que recorrer y buscar precio, porque lo van a encontrar”, afirmó Flammini.

Sin embargo, si no hay una reactivación natural del mercado, el negocio dejará de funcionar con este esquema de “rulos” de autos que se autopatentan y se venden al costo. No es sustentable para los concesionarios, que son los que terminan pagándole los autos a las marcas.

“Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para salir adelante. Ya vimos como hay marcas que bajaron su volumen de producción porque no tienen a quién venderle los autos que fabrica. La reactivación se tiene que generar en los próximos dos meses para estabilizar las cuentas”, confesaron este miércoles desde una automotriz.

“El beneficiado es el cliente, que consigue mejores precios, por eso es buen momento para comprar”, finalizó.