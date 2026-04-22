Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa, recordó sus duros comienzos en la actuación: “No podía pagar el alquiler”

Lorena Vega, psicóloga de la serie Envidiosa, compartió detalles sobre sus inicios profesionales a los 22 años y relató los desafíos que enfrentó, como la dificultad para pagar el alquiler, y cómo emprendió la iniciativa de ofrecer clases gratuitas (El Show de los Humanos - Futurock)

Lorena Vega se consolidó como una de las actrices más versátiles y aplaudidas de la escena argentina. Su interpretación como la terapeuta de Griselda Siciliani en Envidiosa la mantiene, desde hace tres temporadas, como un nombre clave del streaming nacional. Pero detrás de cada gesto preciso en pantalla y de esa capacidad para transmitir emociones con el mínimo detalle. En plena popularidad, la artista recordó sus difíciles comienzos y la importancia de los espacios culturales como refugio.

Todo ocurrió en el marco de una entrevista para El Show de los Humanos (Futurock). Allí, Lorena compartió sin filtros uno de los capítulos más crudos de su carrera. “En el 2001, yo estaba alquilando y no lo podía pagar. Me acuerdo que le dije a la dueña del departamento totalmente vencida: ‘No, no te puedo pagar más’. Dijo: ‘Bueno, quedate hasta que la cosa mejore’”, relató, entre risas y nostalgia. Por entonces, la actriz sentía que el panorama era desalentador: “Pensaba: ‘Me voy a morir de hambre, porque si en este país que está así de explotado y de roto, ¿quién va a pagar una clase de teatro?’”, aseguró.

La actriz de Envidiosa habló sobre los difíciles comienzos de su carrera previo a alcanzar el éxito (VisualesIA Scrib News)

En medio de esa crisis, llegó una oportunidad inesperada. INPA, la fábrica recuperada por los trabajadores, abrió un centro cultural y Lorena se animó a proponer un taller de teatro gratuito, con las primeras clases sin costo y luego una cuota simbólica de cinco pesos. “Eso pasó y vino un montón de gente. Yo decía: ‘No va a venir nadie, porque la gente está en otra, porque quién va a ir a una clase de teatro ahora, porque quién me conoce, quién se va a poner en manos de una piba que tiene 22 años y da clases de teatro’. No sabés la cantidad de gente que vino y no sabés cómo me salvó la vida en un momento en el que estaba todo muy mal, casi como ahora”, recordó.

Para Lorena, el teatro y el arte siempre fueron más que un trabajo: son un refugio y un espacio de transformación. “Lo que hacemos es un refugio que subsistió a todas las crisis mundiales históricas, que sigue estando, que lo tenemos que seguir sosteniendo, que son espacios donde se renueva la energía, donde pensamos cosas, donde nos agrupamos y salimos diferentes”, reflexionó. “Entrás a una obra y si está buena, si sucedió, te vas distinta. Entonces, para mí tiene un sentido absoluto y lo tengo comprobado en carne propia desde esa época”, aseguró.

Lorena Vega en su rol de Fernanda en Envidiosa (Alina Schrwarcz / Netflix ©️2025)

Aunque sus inicios estuvieron marcados por la incertidumbre y la lucha, el presente de Vega es fruto de ese esfuerzo. En noviembre pasado, la actriz habló del contraste entre aquellos años difíciles y la actualidad en Dame señal (Radio del Plata). Además de su éxito en Envidiosa, el año pasado brilló en la serie carcelaria En el barro y continuó forjando una carrera prolífica como directora, dramaturga e intérprete de teatro.

El furor por su personaje de terapeuta en Envidiosa se refleja en el vínculo con el público. “Es advertir que mucha gente está queriendo hacer terapia, te quiero decir. Y vaya si lo necesitamos en este momento del mundo y del país que tenemos. Me piden mucha consulta, eso por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”, contó.

La actriz, que vuelve a brillar en su papel en la tercera temporada de la comedia de Netflix, contó cómo vive las repercusiones de su personaje (Dame señal - Radio del Plata)

Para Vega, la clave está en el equilibrio entre el humor y la sensibilidad. “Me parece que lo que pasa en la serie, al ser una comedia o una comedia dramática, y al tener justo en mi caso, el rol de hacer esas escenas que tienen su paso de comedia, pero que también siempre mueven la perilla hacia un lugar íntimo y sensible, generan como un enganche y tocan un poco algunas fibras en el público”, explicó. “Después lo que me devuelven es algo bello, algo alegre, afectuoso. Lo que recibo son chistes o señales de ganas de empatizar”, añadió.

Reconocida en el teatro por su trabajo como directora y dramaturga, además de actriz, Lorena es hoy una referente indiscutida. El oficio, ese saber que no tiene recetas mágicas ni atajos, es para ella la base de todo. Y en cada paso, en cada función o clase, sigue apostando a la transformación que el arte puede generar en quienes participan, ya sea sobre el escenario o desde la platea.