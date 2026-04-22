Insólita medida: prohibieron la utilización de papelitos en los estadios porteños tras el recibimiento a River en el Superclásico

*El recibimiento a River en el Superclásico

El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso la prohibición inmediata de la utilización de papeles para lanzar en las tribunas de todos los estadios localizados en la Ciudad de Buenos Aires. La entidad adoptó la resolución tras el principio de incendio registrado durante el histórico recibimiento para River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors el pasado domingo, que fue sofocado con rapidez, aunque evidenció el riesgo concreto que implica el uso de papelitos cortados en eventos multitudinarios, según informó la entidad.

En sintonía con el dictamen, el Comité de Seguridad en el Fútbol subrayó: “No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”, tal como detalla el comunicado. El texto sostiene que, a pesar de que el club organizador contaba con protocolos de emergencia previamente aprobados y recursos para aplicarlos, la ocurrencia del incidente en la platea exhibió de manera fehaciente el potencial peligro de ignición que implica el material en contextos de alta concentración de público.

La determinación, de carácter preventivo y avalada por unanimidad en la reunión celebrada hoy, deja de lado una tradición histórica del fútbol argentino, que se repitió de generación en generación a lo largo del paso del tiempo, y afecta tanto a las tribunas como a plateas y cualquier otro sector habilitado para el público. “Por estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité fundamentó la medida en la evaluación integral del riesgo que representa el festejo con papelitos cortados e instó a los clubes a informarlo en forma inmediata.

Durante el Superclásico del pasado domingo, la organización ideada por la Subcomisión del hincha de River desplegó una increíble logística: la preparación insumió tres semanas de trabajo, con voluntarios y simpatizantes cortando manualmente 52.000 kilos de papelitos, equivalentes a 50 toneladas, el mayor registro para un recibimiento en la historia del club, destinados a cubrir el campo antes del partido. El viernes previo, las labores se extendieron hasta las 23 horas y el sábado continuaron por otras 12 horas.

Vuelan los papelitos en la salida de River durante el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cada asistente al estadio Monumental halló una bolsa de papeles en su asiento (una cada cuatro butacas) y recibió la directiva de lanzar el contenido al unísono al ingresar el plantel al campo de juego. Esta coreografía colectiva involucró a más de 85.000 personas, lo que generó un efecto visual amplificado por la ubicación estratégica de los papeles en los sectores superiores de la tribuna, desde donde cayeron para cubrir el césped con los colores blanco y rojo.

Para limpiar los residuos y garantizar la pronta reanudación del encuentro, se alquilaron 50 sopladoras y se desplegó un equipo adicional de voluntarios para retirar los papeles del campo. El anillo del estadio recibió aportes de filiales, socios y simpatizantes, quienes también sumaron banderas y tela tafeta blanca y roja, reforzando la imagen visual característica de estas celebraciones masivas. Todo el operativo, coordinado y ejecutado por la comunidad riverplatense, replicó postales asociadas a gestas históricas del fútbol argentino y rememoró épocas emblemáticas del club.

El lanzamiento de papelitos posee un sentido simbólico arraigado en la cultura futbolística nacional. Antes del Superclásico, los recortes de papel y estandartes cubrieron las plateas Sívori, Centenario, Belgrano y San Martín, remitiendo a jornadas emblemáticas como la consagración de la Copa Libertadores de 1996 frente al América de Cali, la segunda conquista internacional de River Plate. La imagen de papel picado en festejos fue icónica en la salida de las selecciones de Argentina y Países Bajos durante la final del Mundial 1978, partido que terminó 3-1 a favor del equipo dirigido por César Luis Menotti y representó el primer título mundial para la Asociación del Fútbol Argentino.

Tras la resolución del Comité de Seguridad en el Fútbol, el uso de estos elementos tradicionales de bienvenida y festejo quedó expresamente prohibido en la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado del Comité de Seguridad en el Fútbol:

El Comité de Seguridad en el Fútbol prohibió la utilización de papeles para lanzar en las tribunas.

La medida de carácter “preventivo y aplicación inmediata” fue aprobada por todas las partes en la reunión que se celebró hoy.

Esta medida se dio “en virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors, en el cual se registró un principio de incendio en un sector de platea —sofocado con celeridad—, se ha procedido a realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo”.

La carta enviada a todos los clubes considera que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”.

De esta manera es que por “estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité de Seguridad en el Fútbol determinó “la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”.

Y destacaron que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”.