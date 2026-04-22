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Malestar en Chelsea en medio del presente del equipo: el peluquero de una figura habría filtrado información del plantel

Un importante medio inglés reveló que el barbero del español Marc Cucurella anticipó la alineación previo al último partido

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La inesperada revelación de la alineación previa al partido del Chelsea contra el Brighton, difundida en redes sociales por el barbero de Marc Cucurella, precedió a una derrota que agrava la crisis deportiva del equipo. A través de una publicación en X, el peluquero anunció antes del inicio del encuentro que "Cole Palmer y João Pedro, ambos lesionados esta noche", anticipando la baja de dos referentes y sumando incertidumbre a un plantel que, tras este resultado, encadena cinco partidos sin marcar, la peor racha en 114 años para el equipo dirigido por Liam Rosenior.

Ni Palmer ni Pedro integraron la nómina de suplentes del Chelsea la noche en que el Brighton selló un contundente 3-0 en el estadio Amex. El propio Palmer había disputado los 90 minutos en la reciente derrota 1-0 ante el Manchester United, mientras que Pedro ya arrastraba una lesión en el muslo. Esta filtración sobre el barbero de Cucurella, que presenció en cancha las últimas cinco caídas del equipo azul, salió a la luz en el medio inglés The Telegraph y se suma a antecedentes en esta misma temporada, cuando detalles tácticos del club londinense fueron publicados en medios franceses antes de los dos choques contra el París Saint Germain en la Champions League, según información confirmada por The Times.

La inusual fuga de información obligó a Rosenior a hacer frente a una situación que no es nueva para él ni para el club. Consultado por las filtraciones que precedieron a los partidos contra el PSG, Rosenior había admitido: “Voy a ser muy honesto, ni siquiera he pensado en eso. No es la primera vez que ocurre, no será la última vez. No hablo solo por mí, hablo de cualquier equipo o cualquier club. Estas cosas pasan. Es decepcionante pero estoy seguro de que no volverá a ocurrir”.

Marc Cucurella quedó en el ojo de la tormenta (REUTERS/Dylan Martinez)
Marc Cucurella quedó en el ojo de la tormenta (REUTERS/Dylan Martinez)

Las consecuencias deportivas resultan aún más graves: el Chelsea ha igualado la secuencia negativa más extensa de sus registros desde 1910, al sumar cinco encuentros consecutivos de Premier League con derrotas y sin anotar goles, un dato que subraya la magnitud de la crisis deportiva. La reacción del entrenador frente a su propia hinchada fue inmediata: imágenes de televisión captaron a Rosenior disculpándose en la cancha ante los seguidores que viajaron hasta la costa sur, mientras varios aficionados desplegaban pancartas con mensajes críticos y coreaban consignas contra el técnico, acompañado por el eslogan “Fuera BlueCo”.

Tras el pitido final, Rosenior no eludió la responsabilidad y calificó la actuación como “inaceptable en todos los aspectos del partido”. En declaraciones citadas por los medios británicos, el técnico profundizó en el diagnóstico: "Perdimos el 80% de los duelos. No ganamos ni un cabezazo. Dos de los goles llegaron cuando podíamos cabecear el balón, lo básico del fútbol, y no lo hicimos. En cualquier nivel, si cometes esos errores, no vas a ganar partidos de fútbol“.

La ruptura entre el equipo y los seguidores creció tras la derrota. Durante el partido, los cánticos en contra de Rosenior y las protestas visuales marcaron el clima. Ante la prensa, el entrenador explicó: “La responsabilidad recae sobre mí. Tengo la piel dura y entiendo por qué los aficionados están frustrados. Yo estoy frustrado por las actuaciones que estamos ofreciendo”.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se mostró ofuscado por el mal andar del equipo (REUTERS/Dylan Martinez
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se mostró ofuscado por el mal andar del equipo (REUTERS/Dylan Martinez

Desde dentro del plantel, la autocrítica tomó otra forma. El referente Trevoh Chalobah afirmó: “Podemos hacernos responsables. Como jugadores, tenemos que responsabilizarnos por el rendimiento. Sabemos cuánto han estado los aficionados apoyándonos y sabemos que están decepcionados por los resultados, por no ganar en este momento”. Además, el defensor insistió en que el esfuerzo del equipo no estuvo en duda: “Personalmente pensé que los chicos se esforzaron al máximo. Todos en el vestuario están cansados. No tiene nada que ver con el esfuerzo. Lo dimos todo, solo que hoy perdimos. Tenemos que mantenernos positivos. La negatividad no ayudará. Ser negativos, quedarnos en el pasado no ayudará a la situación, así que tenemos que hacerlo. Pase lo que pase en la vida hay que seguir adelante y levantarnos por nosotros mismos”.

La filtración de la alineación antes del partido trascendió como síntoma de desorden interno, mientras la continuidad de la crisis deportiva y la pérdida de confianza entre afición y equipo mantienen en jaque a la institución londinense. La gestión de la información y la reacción a los malos resultados serán las claves inmediatas para un Chelsea que suma a sus desafíos en el terreno de juego la necesidad de restaurar disciplina y cohesión dentro y fuera del vestuario.

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