Economía

Salta el precio del petróleo y vuelve a superar los USD 100 por la continuidad de la tensión en Medio Oriente

La continuidad de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz vuelve a impulsar a las cotizaciones del crudo. El Brent del Mar del Norte es operado a USD 101 y el WTI norteamericano avanza a USD 92

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El precio del petróleo Brent es una referencia internacional.
El precio del petróleo Brent es una referencia internacional.

Los precios del crudo suben nuevamente este miércoles, para recuperar las pérdidas registradas tras conocerse la noticia de ataques con armas de fuego contra al menos tres buques portacontenedores en el Estrecho de Ormuz y la falta de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo crudo avanzaban 3%: el barril de Texas en Wall Street cotizaba a USD 92,20 en los contratos para entregar en mayo, mientras que el Brent del Mar del Norte para junio subía a USD 101,84 el barril.

“La volatilidad también fue impulsada por la fragilidad de la tregua en Medio Oriente. Las señales contradictorias entre Washington y Teherán mantienen en vilo a los mercados internacionales. El sector energético refleja esta inestabilidad con precios del crudo por encima de los niveles previos al conflicto. La AIE (Agencia Internacional de Energía) ya califica la situación como la peor crisis del rubro en la historia. Los inversores operan con cautela ante un panorama donde la política monetaria y los tambores de guerra dictan el ritmo de las operaciones diarias. La falta de claridad sobre la paz global sigue castigando la confianza del capital privado”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Con respecto a las conversaciones de paz que iban a tener lugar en Pakistán, Irán nunca confirmó su asistencia y la delegación estadounidense nunca partió de Washington. Apenas horas antes de suspender los ataques, Donald Trump había reiterado amenazas de reanudarlos”, aportó Max Capital.

La suba del brent en el día.
La suba del brent en el día.

“Si el mercado valida un escenario de descompresión geopolítica, no sería extraño ver al Brent retroceder hacia los 90 e incluso 85 dólares por barril en el corto plazo. No obstante, el riesgo sigue latente: cualquier giro en las negociaciones o reactivación del conflicto podría impulsar nuevamente al crudo hacia la zona de los 100 dólares. En este contexto, el petróleo se mantiene como el principal catalizador, moviéndose en una delgada línea entre alivio y tensión”, acotó Sergio Cisternas”, , estimó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

El conflicto en Oriente Medio sigue latente

Al menos tres buques portacontenedores fueron alcanzados por disparos en el Estrecho de Ormuz el miércoles. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní confiscó dos barcos por lo que describió como violaciones marítimas y los trasladó a sus costas, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Irán y Estados Unidos impusieron restricciones a las embarcaciones que transitan por el Estrecho, que hasta que comenzó la guerra a fines de febrero transportaba alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que prorrogaría de forma indefinida el alto el fuego con Irán, horas antes de que expirara. Ninguna de las partes acudió a las conversaciones de paz en Pakistán.

El anuncio del alto el fuego parecía ser unilateral y no quedó claro de inmediato si Irán o Israel -aliado de Washington- aceptarán prorrogar la tregua, que comenzó hace dos semanas.

En Europa, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso, está listo para reanudar sus operaciones. Sin embargo, tres fuentes del sector indicaron que Moscú tiene previsto detener las exportaciones de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de dicha vía a partir del 1 de mayo.

Más tarde en la sesión, la AIE de Estados Unidos tiene previsto publicar los datos semanales de existencias. Las reservas de crudo cayeron en 4,5 millones de barriles la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados también disminuyeron, según fuentes del mercado, que citaron cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo.

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