La foto de Franco Colapinto y Maia Raficco juntos que alimenta los rumores de romance

Crecen los rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Raficco

Un mes atrás, el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzó a ser tema de conversación en los medios, tras revelarse que el piloto y la cantante habían iniciado una historia juntos durante el verano, según contó en ese momento Gustavo Méndez, en el programa de Moria Casán. Ahora, la pareja volvió a estar en el centro de la escena tras ser vista compartiendo salidas y momentos de complicidad en Buenos Aires, donde él se encuentra por una exposición en Palermo y ambos aprovechan para vivir este presente lejos de la discreción inicial.

La primera foto juntos, tomada en la pista de karting de Zárate y viralizada en redes sociales, confirmó que el vínculo ya trascendería el plano privado y los fanáticos siguen de cerca cada paso de la pareja. En la foto se los puede ver charlando tranquilamente rodeados de gente y con los outfits clásicos de la pista todavía atados a la cintura.

Colapinto y Reficco fueron captados juntos en Zarate, alimentando las especulaciones sobre un posible romance

A la ola de rumores se sumaron detalles exclusivos sobre sus encuentros: Ángel de Brito, conductor de LAM, contó en su canal de difusión de Instagram detalles de los planes posteriores al karting. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó el presentador en sus redes sociales.

El romance entre Franco y Maia avanzaría en medio de agendas exigentes y bajo la atenta mirada de sus seguidores y de los programas de espectáculos. Los gestos de complicidad, las salidas compartidas y la naturalidad con la que se muestran refuerzan la idea de una pareja que atraviesa su mejor momento, disfrutando de esta etapa en la que el amor y la exposición pública parecen ir de la mano. Las redes sociales y el círculo mediático ya siguen cada aparición y cada guiño del flamante romance, que promete seguir sumando capítulos y repercusiones.

Tiempo atrás, antes de su participación en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el corredor decidió salir a desmentir las versiones y ponerle fin a la especulación. La aclaración llegó en una entrevista mano a mano con Juan Fossaroli para ESPN, poco después de la llegada del piloto a Japón. En un clima relajado, el periodista le preguntó a Franco cómo había pasado los días previos a la competencia. “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, respondió el piloto, dejando en claro que no hubo tiempo ni espacio para romances.

Los planes que armaron Franco y Maia luego de pasar por la pista de karting

“Conociendo lugares”, agregó, y minimizó cualquier otra actividad fuera de lo estrictamente profesional. El periodista insistió con la consulta sobre su situación sentimental, pero Colapinto fue tajante: “Estoy solterísimo”. “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”, confirmó Fossaroli ante cámara. Franco no dudó en apuntar contra los rumores que lo vincularon con la actriz: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó. “Yo no inventé nada”, se defendió Fossaroli, pero el piloto insistió: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

La entrevista siguió con complicidad y humor, y Colapinto aprovechó para bromear sobre la dinámica de los medios. “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, reconoció entre risas. “Lo aclaramos. Aparte vamos a ser responsables”, sumó Fossaroli, mientras Franco remataba: “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver."