Crimen y Justicia

“Boluda, hay un tipo adentro”: una mujer vio en vivo por las cámaras cómo robaban su local en Mar del Plata

El hecho ocurrió cuando el comercio, que está en proceso de liquidación por cierre, ya estaba cerrado. El ladrón entró a cara descubierta. El video del asalto

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Así fue el robo al local y la conversación de las dueñas del local

A una semana de anunciar el cierre definitivo, una de las propietarias de Flipa Bikinis, un local de ropa interior y trajes de baño ubicado en ciudad de Mar del Plata, observó en tiempo real a través de las cámaras de seguridad cómo un delincuente asaltaba el comercio. El video del robo fue publicado por la propia víctima en las redes sociales.

El hecho, según denunció, ocurrió en la calle Garay, en la zona comercial de la calle Güemes, el viernes de la semana pasada cuando ya el local estaba cerrado.

El episodio fue detectado gracias a las cámaras de seguridad, luego de que una alarma le notificara a la propietaria la presencia de un intruso dentro del comercio. Las imágenes muestran a un joven mientras sustrae dinero de la caja registradora.

En las filmaciones se ve cómo a cara descubierta un ladrón forzó la puerta para ingresar al local a la madrugada y fue directo a la caja para llevarse dinero. Cuando comenzó a sonar la alarma, escapó corriendo.

La conversación de las dueñas por Whatsapp

Al recibir la alerta, la dueña y su socia observaron el robo en vivo y comenzaron a mandarse mensajes de audio entre ellas, en los que expresaban la sorpresa y al mismo tiempo la angustia de ver cómo las estaban robando, sin saber qué hacer.

“Chicas me están llamando de la alarma. Parece que no está sonando desde hoy. A ver voy a abrir las cámaras a ver qué onda. ¿A ustedes también las están llamando?“, dice una de las dueñas.

“La puta madre, boluda, hay un tipo adentro”, continuó la víctima, quien le propuso a sus socias que vayan para el local y den aviso a la Policía. “Ahí avisa la alarma, no sé, a la Policía, no sé qué hacer”, agregó.

El incidente fue difundido en redes sociales, donde las dueñas compartieron el video y un mensaje dirigido a sus clientas.

“Nos entraron a robar. Sí, otro golpe en medio de un cierre que ya viene siendo una montaña rusa. Pero si algo tenemos claro es que nada nos va a sacar las ganas, la fuerza ni la alegría de seguir adelante”, escribieron en su perfil de la red social Instagram.

“Seguimos firmes y dándolo todo hasta el último día. Se vienen las últimas semanas y nada nos detiene. Las esperamos más fuertes que nunca”, continuaron.

El video rápidamente se viralizó y en apenas 4 días ya tuvo más de 450 mil reproducciones y unos 1500 comentarios, donde les expresaron su apoyo por el robo. Es que todo ocurrió apenas una semana después de anunciaran el cierre del local.

“Después de 14 años de mucho trabajo y exitosas temporadas Flipa estará en pausa , así que liquidan todo el local”, habían escrito en sus redes sociales.

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