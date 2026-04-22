Andrés Larroque ponderó a Kicillof como presidenciable y llamó al PJ a superar su “tendencia autodestructiva”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, respaldó al gobernador Axel Kicillof como una de las figuras mejor posicionadas dentro del peronismo para las elecciones del 2027 y planteó la necesidad de ordenar al espacio. Además, habló de la crisis económica y social que vive la provincia de Buenos Aires.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Larroque fue terminante: “Me parece que esta tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política, y derivó en Milei, hay que dejarla atrás, no busquemos culpables. No es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante, de una manera más constructiva”.

El funcionario ponderó el liderazgo de Kicillof tras la derrota del peronismo en 2023: “Es un sobreviviente de una situación muy difícil del peronismo, como fue la derrota del 2023. Se paró desde el primer minuto, en una confrontación con Milei sin ambigüedad. Y bueno, yo no soy de creer mucho en las encuestas y demás, pero sí, claramente hay un posicionamiento. Falta mucho”.

Andrés "Cuervo" Larroque junto a Axel Kicillof y Verónica Magario

Consultado sobre si el gobernador podría ser el candidato presidencial del espacio en 2027, Larroque afirmó: “Me parece que es uno de los mejor posicionados, claramente. Es el lugar institucional más importante que retuvo el peronismo y transcurridos dos años y medio de esta catástrofe que significa Milei, se sostiene en pie y, y más diría. Bueno, eso nos da una oportunidad”.

Cuando se le preguntó si Kicillof es kirchnerista, Larroque respondió: “Sí, ¿por qué no? Él tiene una frase. Porque Néstor decía: ‘Cuando nos dicen kirchneristas, somos peronistas, nos quieren bajar el precio’. Axel siempre dice: ‘Cuando me dicen kirchnerista me suben el precio’. Pero me parece que lo que necesita la Argentina es que construyamos algo mucho más grande que cualquier rótulo”.

Durante el diálogo, Larroque también abordó la situación social en la provincia de Buenos Aires y el impacto del ajuste nacional en los programas alimentarios. “Nosotros anunciamos ayer el aumento del 30 % del SAE, que es la política central. Estamos hablando de pasar de una inversión de 41 mil millones de pesos mensuales a 44 mil millones de pesos. Duplicamos la asistencia alimentaria a los municipios y aumentamos el 25 % de las prestaciones de todos nuestros programas”.

El funcionario denunció el abandono por parte del Gobierno nacional: “Al día de hoy no transfirieron un peso. Este año no nos transfirieron un peso. El año pasado hubo una transferencia de setenta y cinco mil millones de pesos para el SAE, justamente. Nosotros habíamos reclamado ciento cincuenta mil, que era lo que recibíamos hasta el día antes que asumió Milei”.

Larroque advirtió sobre la gravedad de la situación: “Tenemos una duplicación de demanda alimentaria en el conurbano, una quintuplicación de demanda alimentaria en el interior de la provincia. Esto es de la era Milei, digamos. Esto es un fenómeno nuevo”.

Finalmente, el ministro instó a Nación a atender la crisis social: “Me parece que, del 40 % que aporta la provincia, solo recupera el 7 %. Milei oficia hoy como pareciera presidente de otro país, como agente de una fuerza extranjera, sin ocuparse de los problemas de su país. Me parece menos adornos y más alimentos”.

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