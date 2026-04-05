¿Un plan individual o con influencia externa?: las incógnitas en la causa por el trágico tiroteo en la escuela de San Cristóbal

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

La ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, continúa conmocionada por el terrible episodio ocurrido el lunes en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”. Aquella mañana, cuando los alumnos recién llegaban y se dirigían a izar la bandera, un estudiante de 15 años sacó una escopeta de su mochila y cometió un tiroteo fatal, un hecho que hace más de dos décadas no ocurría en Argentina.

En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en el baño, a donde el acusado había ido a preparar el arma que le robó a su abuelo.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. En total, ocho chicos resultaron heridos durante el episodio.

El estudiante de 15 años fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal

De todas formas, hay una compleja investigación en curso, encabezada por los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra. Pero la información oficial es limitada porque la causa está bajo secreto de sumario. El último viernes, por ejemplo, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra el joven agresor en los Tribunales de San Cristóbal y el juez pidió explícitamente la reserva absoluta de todo lo debatido y resuelto.

No obstante, Infobae conoció detalles sobre cómo avanza el expediente, que gira en torno a varios ejes complejos. Uno de ellos, considerado central por la fiscalía, es el análisis de la planificación del ataque: para los fiscales hay pruebas para sostener que no fue un evento espontáneo.

Según indicaron fuentes de la causa, los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.

Ian Cabrera, el nene asesinado por un adolescente en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe

Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.

Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.

Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

La escuela donde ocurrió el hecho. Foto: Leo Galletto

Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.

En relación al establecimiento educativo, la escuela permanecerá cerrada unos días más bajo custodia judicial. La decisión radica en que es un lugar clave para la investigación penal por ser la escena primaria del crimen.

En este contexto, hasta tanto no se culminen todas las diligencias necesarias y el Ministerio Público de la Acusación considere que no quedan peritajes o pruebas por recolectar, la institución no será habilitada para retomar la actividad normal.

Según indicaron las autoridades, la fiscalía está en contacto con el Ministerio de Educación provincial para coordinar una eventual reapertura según las indicaciones que establezcan los peritos y autoridades judiciales.

“Nosotros, en ese sentido, a los fines investigativos, estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien decidirá desde el punto de vista justamente educativo y el dictado de clases, cómo tendrá que resolver, cómo va a canalizar esto. Hoy por hoy prima la investigación penal en relación, reitero, a este terrible hecho que ocurrió en esta localidad de San Cristóbal”, aclaró Schiappa Pietra en una conferencia.

La audiencia imputativa

El viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el acusado, quien no asistió a la audiencia a pesar de que los fiscales le solicitaron al juez que estuviera.

Los fiscales en la audiencia imputativa

En la jornada estuvo el fiscal Schiappa Pietra, junto a Carlos Vottero, fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, y sus colegas Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

Al finalizar el encuentro, Vottero lamentó públicamente el episodio ocurrido en la ciudad, hizo una mención a los padres tanto de la víctima fatal como de los heridos, y expresó su malestar por la ausencia del adolescente de 15 años en la sala.

“Lamento mucho como fiscal regional y representante del Ministerio Público de la Acusación, la no presencia en la sala del autor, menor no punible de 15 años, del hecho”, declaró ante la prensa.

Y agregó: “Lamentamos tremendamente lo sucedido, porque estamos hablando ante un hecho extremadamente grave, un hecho trágico, donde realmente se merecen la primera mención los padres de Ian, quienes no quisieron concurrir a la audiencia, y los padres de los otros dos menores de trece y quince años, víctimas también de este terrible hecho de arma de fuego”.