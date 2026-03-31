Crimen y Justicia

Los posteos del tirador de San Cristóbal previos al ataque: videos de masacres escolares y obsesión con la muerte

Las señales en redes de un usuario adjudicado al adolescente de 15 años y los comentarios de respaldo y críticas del resto de la comunidad

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Meme que muestra a Beavis y Butt-Head en un baño, junto a dos caricaturas masculinas con armas y un texto que critica la violencia extrema
La imagen muestra a los personajes de Beavis y Butt-Head en un baño, junto a una ilustración de caricaturas con armas y un mensaje que critica la violencia.

Eric Harris, uno de los autores de la masacre de la escuela Columbine en 1999, en Estados Unidos, usó, durante el ataque, una remera con una frase inquietante impresa: “Natural Selection”. 27 años más tarde, el usuario en redes sociales adjudicado al tirador de San Cristóbal, en Santa Fe, recibe un comentario con un meme que emula la imagen tristemente icónica de Harris, que cometió la masacre junto a Dylan Bennet Klebold.

Sucede que a C.G., el tirador de la escuela Mariano Moreno, utilizaría un alias en redes que Infobae no va a revelar para compartir videos sobre tiradores escolares, como Kosta Kecmanović, autor de la masacre de la Escuela Primaria Vladislav Ribnikar, en Serbia, que dejó un saldo de 10 muertos; Seung-Hui Cho, el ejecutor de la masacre en el Campus Universitario de Virginia Tech, en Estados Unidos, con 33 muertos; y Elliot Rodger, el tirador de Isla Vista, Estados Unidos, que dejó 7 muertos. En los dos últimos, los tiradores están entre las víctimas.

Imagen en blanco y negro de un hombre de rasgos asiáticos mirando a cámara, con subtítulos en inglés que dicen 'We live in an age in which there is no heroic death'
El posteo del usuario adjudicado al tirador de San Cristóbal

C.G. no usaba su nombre real, pero de alguna manera el resto de la comunidad sabía y sabe que se trata de él. Tras la secuencia en la escuela Mariano Moreno, los posteos de esa cuenta recibieron escalofriantes comentarios: “Héroe” es la palabra que más se repite.

“Ídolo”, “necesitamos a más”, “pronta libertad”, “espero que salgas pronto”, son otros mensajes que los usuarios dejaron debajo de imágenes del escritor japonés Yukio Mishima, quien se suicidó en 1970, junto a sus frases como “We live in an age in which there is no heroic death” (Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica), publicadas por G.C, de 15 años. “Creo que solo encuentras paz en la muerte”, es otra de las leyendas que acompañan a las fotos.

Captura de pantalla de comentarios en red social con mensaje de "buena suerte", perfiles borrosos, botones "Responder" e iconos de "Me gusta"
Los comentarios en la cuenta del adolescente

Comentarios similares abundan también en un fragmento de una película en el que un actor fuma un cigarrillo y lo apaga en su brazo. Los abogados del adolescente indicaron que se autolesionaba, razón por la que estaba bajo tratamiento psicológico.

El mismo usuario utilizaría G.C. en una plataforma en la que se comparten y visualizan videos de muertes violentas. Como imagen distintiva colocó La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, un cuadro del pintor Rembrandt.

En esa red, la comunidad fue más crítica. “Un tiroteo masivo de cuarta”; “Columbine fue así casi 30 años, copiarlos ya no es genial, búsquense nuevos ídolos, retrasados”, le dejaron a modo de burla. Lo mismo habría hecho él mismo con un potencial tirador que fue desactivado a tiempo.

Perfil

Allegados a la investigación trazaron un perfil de G.C. con información que pudieron recabar en las primeras horas tras el tiroteo en el que mató a Ian Cabrera, de 13 años.

De acuerdo a esa información, G.C. no tiene antecedentes en su trayectoria escolar. En cuanto a su entorno familiar, su padre es camionero y padece consumo problemático de sustancias. Hace dos años, vive en Entre Ríos.

Un hombre joven con cabello rizado y rubio rojizo, vistiendo una camisa de vestir negra. Su rostro está pixelado. Fondo de cortinas claras y plantas
C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

Su madre es docente de nivel inicial, con licencia por carpeta psiquiátrica. Su abuelo materno, quien sería el dueño de la escopeta, tenía una forrajería y su hermana mayor está cursando 1er año de facultad en Santa Fe.

Según las fuentes, “habría conflictividad familiar marcada por la ausencia del padre”. Al mismo tiempo, destacaron que se trata de “un pibe tranquilo” y el hecho es calificado como “impensado”.

Sobre el hecho, remarcaron que “no hay registro de bullying entre víctima y victimario” y “el agresor disparó sin reparar a quién le estaba disparando”.

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