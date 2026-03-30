“¿Dónde está el baño?”: la pregunta que descolocó a los amigos del tirador antes del ataque en la escuela de San Cristóbal

"¿Dónde está el baño?": la pregunta del tirador que descolocó a sus amigos antes del ataque en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal

Un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero en un colegio del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, este lunes por la mañana. El ataque, que tuvo lugar en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, dejó además ocho chicos heridos. Entre los detalles que salieron a la luz tras la tragedia, en horas de la tarde amigos del agresor dieron detalles de cómo fueron los minutos previos al hecho.

El relato cobra particular dimensión a partir del testimonio de dos amigos del atacante, quienes conversaron con TN y detallaron los instantes previos a la tragedia.

Uno de los momentos más desconcertantes fue cuando, al llegar al aula, el agresor le preguntó a uno de los chicos: “¿Dónde queda el baño de hombres?”. La consulta llamó la atención, ya que el chico llevaba varios años cursando en la institución y conocía perfectamente las instalaciones.

“Conocía perfectamente dónde estaba el baño, si hace tres años va a la escuela”, aclaró uno de sus amigos, aún sorprendido por lo sucedido. Los testigos recordaron que se encontraban sentados en el pasillo cuando el atacante se acercó a preguntar por el baño. El compañero aludido respondió con naturalidad y le indicó el lugar.

Los amigos del atacante relataron que no había señales previas de conflicto, el grupo quedó impactado por los hechos

Minutos después, un fuerte estruendo sacudió la jornada escolar: “Se escuchó el primer estruendo, dije: ‘Bueno, se cerró una puerta o algo’, o pensamos que era un petardo. Pero después recalamos que era una escopeta y arrancamos a correr para todos lados”.

En el desconcierto, algunos lograron identificar entre siete y ocho disparos. Los amigos coincidieron en que el atacante, tras abandonar el baño, abrió fuego contra la primera persona que se cruzó en su camino. De inmediato, la escuela se convirtió en un caos de corridas, gritos y puertas bloqueadas por el apuro de decenas de chicos intentando huir del peligro.

El grupo de amigos del tirador no notó previamente señales que anticiparan un hecho de tal magnitud. Según su testimonio, el adolescente es “tranquilo” y nunca había tenido problemas con el resto de los estudiantes: “Nunca sufría de bullying, porque mucha gente dice: ‘Ah, sufría de bullying’, lo que sea, pero no, nunca. Nunca le hicimos bullying ni sufrió nada”.

En ese sentido, aseguraron que el atacante tampoco era víctima de acoso ni exclusión. En cambio, sí reconocieron conocer problemas familiares significativos en la vida del adolescente.

“Como amigos sí sabíamos que el papá tenía problemas con las adicciones y después el padrastro también. La mamá tuvo un intento de suicidio. No sé cómo le habrá afectado a él”, agregó.

Las imágenes de lo que ocurría en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Créditos: @mariogaloppo

La relación del adolescente con las armas no era desconocida para su entorno cercano. Los jóvenes afirmaron que solía ir de caza con el padre o el padrastro, aunque no supieron precisar con quién: “En un momento a un compañero le había dicho: ‘Yo te voy a matar de un tiro’. Y otro compañero le dice: ‘No, dejá de payasear con eso’. Le dice: ‘¿Qué te pensás, que no me da?’”. El grupo tomó la amenaza como una broma.

El momento del ataque estuvo marcado por la confusión y el miedo. Uno de los menores describió el instante en que vio al atacante salir del baño y disparar: “Yo los vi, yo estaba en un rincón, sentado, esperando porque había tocado el timbre y todos nos estábamos por levantar para ir a formar, como todos los días. Y sale él y se escucha el tiro, todos miramos a ver qué pasaba. Después como que sale del baño, lo veo que le dispara al chico y cae en el piso. Ahí no me iba a quedar a ver nada más y salí de la institución”.

La evacuación de la escuela fue desordenada y caótica: “Era un quilombo de gente, había chicos, nos chocábamos entre todos. Había una sola puerta abierta y teníamos que pasar todos apretados. Y después llegamos a la cancha de fútbol y ahí nos empezamos a dispersar todos”.

En el cierre de la entrevista, al ser consultados sobre el estado mental del adolescente, expresaron que el agresor “estaba como perdido”, mientras otro añadió: “No sé qué le habrá pasado por la cabeza como para que haga esas cosas”.