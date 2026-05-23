Llegó a su casa, encontró a su madre calcinada y a su padre insconciente: los macabros detalles que descubrió la Justicia

El hecho ocurrió en la calle Larrea al 200, en Santa Fe

Una dramática escena fue descubierta en las últimas horas por una joven de la localidad de Villa Amelia, en la provincia de Santa Fe. Fue al ingresar a la vivienda de sus padres, cuando se encontró con su mamá calcinada y su papá tendido en el piso, inconsciente. Ante el horror, llamó de inmediato a las autoridades. Sin embargo, el hecho derivó en una investigación por presunto femicidio y motivó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), equipos forenses y bomberos.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en una casa situada sobre Larrea al 200. Allí arribó personal de la Subcomisaría 9ª tras ser alertado por la presencia de una persona sin vida en el domicilio. Al llegar, los agentes constataron el fallecimiento de una mujer, pero descubrieron lesiones que rápidamente hicieron descartar la hipótesis de un accidente.

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Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el torso y extensas quemaduras provocadas por la combustión de alcohol etílico. Luego, el informe de los peritos que intervinieron, indicaron en detalle que el cuerpo de la mujer presentaba “pérdida de tejido en brazos, tórax, rostro y pierna, mientras que las manos se encontraban preservadas”.

En el mismo lugar, los efectivos hallaron a un hombre con signos vitales, inconsciente, y con graves síntomas de inhalación de humo. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial, donde permanece internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado. No presentaba lesiones externas de arma ni golpes, de acuerdo con el parte médico difundido.

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Por las pruebas halladas en la escena, la principal sospecha fue que se trató de un femicidio. En este contexto, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidio Doloso, encabezada por la fiscal a cargo, quien acudió al lugar junto a personal de la brigada especializada y asesores judiciales. Las tareas periciales incluyeron la intervención de Bomberos Voluntarios, que ventilaron la vivienda y aseguraron una estufa a garrafa encendida al momento del hallazgo.

Además, el gabinete criminalístico procedió al secuestro de una bala de plomo, un cartucho calibre .22 corto, 12 vainas servidas, una botella de alcohol etílico, un encendedor y prendas con manchas rojizas. También se incautó un teléfono celular para análisis informático y se realizaron tomas fotográficas y planimétricas de la escena.

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Las primeras conclusiones de los peritos apuntan a que la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, en tanto que la presencia de proyectiles y vainas en el ambiente refuerza la hipótesis de un ataque previo.

El caso fue caratulado como homicidio calificado, aunque hasta el momento no hay imputados. La autopsia de la víctima y el estado de salud del hombre internado serán claves para avanzar en la investigación, informaron fuentes judiciales a Infobae.

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