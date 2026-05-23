Cayó otra vez Valentín Salvatierra, un peligroso criminal de La Plata: lideraba una banda que robaba casas

Así fue el operativo para dar con los sospechsos

Tras un amplio operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue detenido Valentín Salvatierra, un peligroso e histórico criminal de la ciudad de La Plata, con un largo historial de delitos. Esta vez, lo acusan de liderar una banda dedicada a robar casas. En el operativo también fueron arrestados dos de sus cómplices.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el delincuente fue detenido en la localidad de Quilmes, luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras y un seguimiento.

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El hecho que originó la investigación ocurrió el 19 de abril pasado, cuando cinco hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda de la calle 133 entre 44 y 45, en La Plata, y redujeron a sus dueños. Sustrajeron dinero y objetos de valor.

Salvatierra fue detenido en plena calle del centro de Quilmes

Los asaltantes escaparon rápidamente, pero la policía local logró interceptar poco después el auto Chevrolet Spin, en el que viajaban dos de ellos: identificados con los apellidos de Soto Gómez y Reyes, quienes fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, junto con elementos que los vinculaban al robo.

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A partir de ahí, la DDI La Plata se hizo cargo de la investigación por disposición de la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien tiene a su cargo el expediente.

Tres personas, incluyendo al delincuente Valentín Salvatierra, fueron detenidas en un operativo policial de la DDI La Plata

La investigación avanzó rápidamente y gracias a los primeros trabajos de los detectives bonaerenses, se logró identificar a un delincuente de nombre Marcelo Ezequiel Gómez como uno de los autores. La clave fue el hallazgo de una huella en la escena. Fue así que lograron establecer que tenía domicilio en la zona de Lanús, aunque sin encontrarlo todavía.

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La investigación no terminó allí: de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el análisis de cámaras y otros elementos permitió establecer la participación de Salvatierra, quien ya poseía antecedentes penales por diversos delitos.

El 1 de mayo pasado, por orden judicial, se realizaron seis allanamientos para lograr detención de Gómez y Salvatierra. En esos procedimientos, la policía secuestró una Chevrolet Captiva con pedido de secuestro activo por hurto automotor, una gorra utilizada por Salvatierra el día del robo, zapatillas y un celular de interés para la causa.

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Todos los elementos incautados durante los allanamientos

El Fiscal dispuso continuar con las tareas para localizar a los prófugos vinculados a la organización. Paralelamente, se relevaron testimonios y analizaron más cámaras de seguridad.

El 21 de mayo, la Policía profundizó las tareas investigativas y determinó que Salvatierra se hallaba en un departamento alquilado desde hacía quince días, en la calle Conesa entre Moreno y San Martín, en la zona del centro de Quilmes. El sospechoso utilizaba una camioneta Volkswagen Tiguan para movilizarse. Se montó una vigilancia encubierta y, tras observarlo salir del edificio, fue arrestado cuando paseaba a un perro. En su poder se secuestró un celular.

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La Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia en el departamento y la requisa del vehículo. Allí fueron identificados y detenidos Brenda Cantero y Maximiliano Alejandro Osorio. Osorio tenía un pedido de captura activo por robo, emitido el 22 de marzo de 2023 por el Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata.

Durante el procedimiento se incautaron una pistola Bersa con pedido de secuestro activo por robo agravado del 18 de febrero de 2026, seis cargadores de pistola, un corta hierro hidráulico tipo tijera, 97 municiones calibre 9 mm,129 municiones calibre 22, cartuchos de escopeta, un ladrillo de cocaína de 940 gramos, una bolsa de 139 gramos de cocaína, la Tiguan sin impedimentos legales, 14.200 dólares,7900 pesos, dos celulares y una tablet.

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Los dólares secuestrados durante el operativo

La UFI 20 Quilmes dispuso la aprehensión de Cantero y Osorio por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que la UFI 5 Quilmes imputó a los tres por tenencia compartida ilegal de arma de uso civil condicional.

Todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la justicia para su análisis y pericia forense, especialmente los dispositivos electrónicos y el vehículo, que fue inspeccionado por Policía Científica para relevamiento fotográfico y de rastros.

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El Ministerio Público Fiscal dispuso la remisión inmediata de las actuaciones y de los detenidos a sede judicial. Osorio manifestó interés en declarar ante el magistrado interviniente.

En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio indicaron que se estableció que Salvatierra estaría involucrado en al menos tres robos armados cometidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Los Hornos.

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La Volkswagen Tiguan gris secuestrada durante el allanamiento

En todos los casos, las víctimas denunciaron la irrupción de sujetos armados y encapuchados, que los redujeron y sustrajeron dinero, vehículos y objetos de valor. En uno de los hechos, sucedido el 5 de marzo de 2026 en un barrio privado de Ruta 11, los delincuentes robaron una camioneta Toyota Hilux, que fue recuperada posteriormente.

Salvatierra tiene un prontuario extenso, con causas por robo calificado, amenazas agravadas, lesiones y antecedentes de libertad en unidades penales de La Plata y Magdalena. Osorio también acumula procesos penales previos y una orden de captura vigente. Cantero, por su parte, no tenía antecedentes registrados.

Por el robo de la casa fueron imputado por robo calificado bajo la modalidad entradera y encubrimiento.