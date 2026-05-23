Millones de personas bajo alerta en siete estados de EEUU por tormentas severas, inundaciones y lluvias intensas este fin de semana

Las alertas meteorológicas por tormentas, lluvias intensas e inundaciones afectan a millones en Estados Unidos durante el fin de semana del Día de los Caídos. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

Millones de personas en Estados Unidos se encuentran ante alertas de lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), según informaron autoridades meteorológicas federales. Las condiciones adversas coinciden con el periodo de mayor desplazamiento del año en el país, entre el jueves 23 y el lunes 25 de mayo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La magnitud de la alerta radica en la combinación de fenómenos meteorológicos severos y la mayor afluencia de vehículos registrada para esta fecha.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) confirmaron que los avisos de inundación afectan a extensas áreas del sur y sureste de Texas, el suroeste de Luisiana, así como partes de Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania. Las autoridades meteorológicas anticipan lluvias fuertes, tormentas localmente severas, vientos intensos y granizo, con riesgo de crecidas rápidas en ríos y arroyos, según los reportes oficiales publicados en los portales del NWS y la NOAA.

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El Día de los Caídos marca tradicionalmente el inicio de la temporada alta de viajes en Estados Unidos. La AAA calcula que cerca de 45 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros durante el fin de semana largo, lo que podría convertir a 2026 en el año con mayor movilidad registrada para esta conmemoración. En años recientes, esta efeméride ha coincidido con eventos meteorológicos adversos, lo que ha llevado a organismos federales y estatales a recomendar precaución y seguimiento de las alertas oficiales.

¿Cuáles son las regiones bajo alerta y qué riesgos existen?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas alertas de inundación (flood watches) para los estados de Texas, Luisiana, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania. En Texas, los avisos incluyen condados como Atascosa, Bexar, Travis, Williamson, Medina, entre otros. Según el NWS, “la escorrentía excesiva puede ocasionar inundaciones en ríos, arroyos y zonas bajas”, con posibilidad de cierres temporales de carreteras y cruces sobre cursos de agua.

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Para el noreste y la región del Atlántico Medio, el pronóstico anticipa condiciones inusualmente húmedas y frescas, con lluvias intermitentes durante todo el fin de semana. El Centro de Predicción Meteorológica advirtió que las tormentas pueden generar lluvias superiores a 50 milímetros por hora, incrementando el riesgo de acumulaciones rápidas de agua y desbordamientos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las alertas de inundación en Texas, Luisiana, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania. (AP Photo/Eric Gay)

¿Cómo afectan las tormentas a los viajes y actividades previstas?

La Asociación Estadounidense del Automóvil estima que el tránsito durante el Día de los Caídos de 2026 será el más alto de los últimos años, con un aumento de 200.000 viajeros respecto a 2025. Este flujo de desplazamientos presiona la infraestructura vial y los servicios de emergencia. Según el NWS, las lluvias intensas y tormentas pueden causar demoras, cierres de rutas y cancelaciones de eventos al aire libre.

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La AAA recomendó planificar los viajes con anticipación, considerar rutas alternativas y consultar el estado de las carreteras antes de salir. El NWS, por su parte, subrayó en su portal oficial que “las condiciones pueden cambiar rápidamente” e instó a los viajeros a “extremar precauciones en las zonas bajo alerta”.

¿Qué características tienen las tormentas según los pronósticos?

Las tormentas previstas para el sur y centro de Estados Unidos presentan núcleos de lluvias intensas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo. El Centro de Predicción Meteorológica informó que “los sistemas de tormenta pueden fortalecerse localmente y alcanzar intensidad severa, con riesgo de vientos dañinos y granizo de gran tamaño”. En zonas de Texas y Luisiana, se espera que la frecuencia y acumulación de lluvias supere la capacidad de absorción de los suelos, lo que podría derivar en inundaciones repentinas.

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El Servicio Meteorológico Nacional precisó que las alertas estarán vigentes al menos hasta la noche del lunes 25 de mayo, y serán actualizadas conforme evolucionen los sistemas atmosféricos. Las autoridades advirtieron que otras áreas pueden ser incluidas en los avisos si las precipitaciones persisten.

¿Qué cifras y datos respaldan la magnitud de la alerta?

La AAA calcula que más de 45 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros entre el 21 y el 25 de mayo. El NWS señaló la presencia de “numerosos núcleos robustos de tormentas a lo largo y al norte de la costa del Golfo”, afectando principalmente a Texas y Luisiana. Los avisos de inundación incluyen:

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Condados bajo alerta en Texas: Atascosa, Bexar, Travis, Williamson, Medina, entre otros.

Zonas del suroeste de Luisiana y regiones específicas de Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania.

Precipitaciones previstas: superiores a 50 milímetros por hora en los picos de tormenta.

Duración de las alertas: desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, con posibilidad de extensión.

La AAA estima que más de 45 millones de personas se desplazarán entre el 21 y el 25 de mayo, coincidiendo con las condiciones meteorológicas adversas. (REUTERS/Adrees Latif)

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades ante la situación?

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA recomiendan evitar viajes innecesarios en áreas bajo alerta, revisar los mapas y actualizaciones oficiales antes de salir y nunca intentar cruzar zonas inundadas. En su sitio oficial, el NWS señaló: “Las condiciones pueden cambiar rápidamente, revise los avisos locales y extreme precauciones si reside o viaja por las regiones señaladas”. La AAA aconseja portar suministros básicos y prever la posibilidad de demoras prolongadas o desvíos.

Las autoridades estatales y locales han reforzado los equipos de emergencia y anunciado la probabilidad de cierres temporales de carreteras, así como la reprogramación o cancelación de eventos públicos y actividades recreativas.

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¿Cómo pueden monitorear la situación los viajeros y residentes?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el NWS actualizan de forma continua sus portales y redes sociales, donde publican la evolución de las tormentas y el estado de las alertas. Los mapas interactivos permiten a los usuarios consultar en tiempo real las zonas afectadas y las previsiones. La AAA también ofrece información actualizada sobre el estado de las rutas y recomendaciones para quienes deban viajar.

Medios nacionales, como Newsweek, han reportado el avance de los sistemas de tormenta y las recomendaciones emitidas por autoridades federales y estatales.

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¿Cuál es el impacto previsto y qué esperar en los próximos días?

El incremento del riesgo de inundaciones y tormentas afecta tanto a residentes como a viajeros durante el Día de los Caídos. Las autoridades mantienen la vigilancia y la coordinación con los servicios de emergencia para minimizar los efectos del fenómeno. El NWS indicó que las alertas pueden ampliarse o modificarse según evolucione la situación meteorológica, por lo que se solicita a la población seguir únicamente los canales oficiales de información y atender las instrucciones de los equipos de emergencia.

El impacto inmediato se refleja en la reorganización de eventos al aire libre, posibles cancelaciones de actividades y el refuerzo de los dispositivos de respuesta en las áreas bajo riesgo. Las previsiones meteorológicas continuarán actualizándose a lo largo del fin de semana, mientras las instituciones monitorean el desarrollo de los sistemas de tormenta.

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