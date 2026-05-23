Crimen y Justicia

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: detuvieron a 4 personas y secuestraron objetos clave

La investigación por la desaparición del joven avanzó con allanamientos simultáneos en Fontana y Puerto Tirol donde incautaron teléfonos, prendas y detuvieron a cuatro personas

Guardar
Google icon
Agentes del Ministerio Público Fiscal inspeccionan uno de los domicilios allanados en la zona rural de Puerto Tirol
Agentes del Ministerio Público Fiscal inspeccionan uno de los domicilios allanados en la zona rural de Puerto Tirol

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González avanzó de manera significativa con allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de Fontana y Puerto Tirol, que derivaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de elementos considerados clave para la causa. Las diligencias se realizaron bajo la coordinación de la Dirección de Investigaciones Complejas y con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 de la provincia de Chaco.

Axel Alejandro González, de 21 años, fue visto por última vez a principios de mayo, cuando, según testimonios de su entorno, salió del barrio Takay en Puerto Tirol con destino a la vivienda de su novia en Puerto Vicentini. Desde entonces, su paradero es desconocido y la falta de comunicación encendió la alarma en su familia, que inició la búsqueda y radicó la denuncia.

PUBLICIDAD

Operativos de búsqueda por la desaparición de búsqueda de Axel González
Operativos de búsqueda por la desaparición de búsqueda de Axel González

El caso se tornó prioritario para las autoridades provinciales, que activaron un protocolo de emergencia e involucraron a distintas áreas especializadas para intentar dar con el joven. La Policía del Chaco precisó que el operativo de búsqueda incluyó la colaboración de equipos del Departamento de Canes, el COE y otras divisiones especializadas. Las tareas de rastrillaje se extendieron por distintos sectores de Fontana, la ribera del riacho Arazá y predios aledaños a lagunas cloacales de Sameep.

La Dirección de Investigaciones Complejas detalló que las detenciones se produjeron en el marco de la estrategia para identificar a los posibles responsables de la desaparición forzada de González. Además de canes, se utilizó luz ultravioleta sobre ropa de cama, un procedimiento estándar para la detección de rastros biológicos o manchas no visibles a simple vista. Junto a las detenciones, durante los allanamientos, la policía incautó diez teléfonos celulares, prendas de vestir y otros objetos de interés.

PUBLICIDAD

Diez teléfonos celulares fueron secuestrados durante los operativos y quedaron bajo análisis
Diez teléfonos celulares fueron secuestrados durante los operativos y quedaron bajo análisis

El análisis de la evidencia incautada durante los allanamientos quedó a cargo del Departamento Cibercrimen, que avanza con la extracción de datos de los dispositivos electrónicos y la revisión de imágenes captadas por cámaras de vigilancia. Según la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, los resultados de las pericias tecnológicas serán determinantes para reconstruir los últimos movimientos de González y definir la responsabilidad de los detenidos.

La mamá del joven sugiere que policiales plantaron evidencia

En paralelo a los operativos, la madre del joven, María Gómez, planteó serias dudas sobre la transparencia de la investigación. Según relató, una ojota atribuida a su hijo fue hallada en un sector que ya había sido inspeccionado, lo que alimentó sospechas de que la evidencia fue plantada y la escena está manipulada. A raíz de estas denuncias, la fiscalía abrió una investigación paralela para determinar si existió intervención irregular de personal policial.

El personal policial y judicial realiza tareas de inspección y registro en el interior de una de las viviendas allanadas
El personal policial y judicial realiza tareas de inspección y registro en el interior de una de las viviendas allanadas

“Hay cosas que no puedo hablar. No me cierra esa otra ojota que encontraron porque el día antes hicieron un rastrillaje, revisaron todo y la ojota no estaba y ayer fuimos y la ojota estaba”, declaró la mujer. Previamente, María Gómez señaló a dos agentes de la policia como posibles responsables.

La ficha difundida por la fiscalía describe a Axel González como un joven de 1,70 metros de altura, contextura delgada, tez blanca, cabello negro enrulado, tatuaje con el nombre Lautaro en el brazo derecho y una tobillera tejida de color rosado o morado. Vestía pantalón de acetato negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

La policía mantiene habilitados los canales de contacto en la Comisaría de Puerto Tirol y el servicio de emergencias 911 para recibir información relacionada con el caso. El trabajo interdisciplinario entre las divisiones continuará en los próximos días, con la expectativa de que los análisis técnicos y los testimonios permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Temas Relacionados

Chacodesaparecidooperativo de búsquedaallanamientoFontanaPuerto TirolAxel Gonzálezúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a una mujer que se dedicó a la venta de drogas, tras haber sido expulsada de la Policía Federal

A partir de una denuncia anónima, una pareja de Ituzaingó fue detenida este viernes a la madrugada. Entre los elementos secuestrados, recuperaron un handy de uso policial

Detuvieron a una mujer que se dedicó a la venta de drogas, tras haber sido expulsada de la Policía Federal

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

El episodio ocurrió en la mañana del jueves, pero las familias recibieron el aviso por la tarde. La institución aseguró que se activaron los protocolos y que no hubo riesgo para los estudiantes

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

Confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un río de Chaco: se trata de un hombre de 77 años que estaba desaparecido

El hombre había desaparecido el 5 de mayo y tras el hallazgo de un cuerpo en la orilla del río Negro, las pericias científicas permitieron identificarlo. La causa sigue caratulada como muerte dudosa

Confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un río de Chaco: se trata de un hombre de 77 años que estaba desaparecido

Desmantelaron un búnker de drogas en Mar del Plata y rescataron a dos monos capuchinos en cautiverio

Junto con los monos, la Policía Federal encontró gallos criados para ser explotados en riñas. No obstante, confirmaron que siguen en búsqueda de la pareja acusada de vender estupefacientes

Desmantelaron un búnker de drogas en Mar del Plata y rescataron a dos monos capuchinos en cautiverio

Dictaron prisión domiciliaria para la policía detenida por el caso del joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a la única policía detenida por el caso. La investigación apunta a la eliminación de pruebas y burlas entre los efectivos sobre la detención del joven, mientras la familia insiste en que se trató de abuso policial

Dictaron prisión domiciliaria para la policía detenida por el caso del joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

DEPORTES

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

La Conmebol recibió un informe por “volumen anormal” de apuestas que involucra a un jugador de Independiente Rivadavia

TELESHOW

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

Carmen Barbieri recordó su juventud y confesó de qué se arrepiente en su vida: “Nunca hice de gato”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia anunció una nueva operación para levantar los bloqueos en La Paz y llamó a negociar a campesinos

El Gobierno de Bolivia anunció una nueva operación para levantar los bloqueos en La Paz y llamó a negociar a campesinos

Marco Rubio comenzó su gira por India en Calcuta y buscará estabilizar las relaciones con Narendra Modi

Irán y Omán deliberan sobre un sistema de pagos para el estrecho de Ormuz

Cómo es el programa de drones militares de la dictadura cubana

El turismo a Cuba cayó más del 55% en 2026 y crece la presión contra el régimen por la crisis humanitaria en la isla