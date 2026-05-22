Sociedad

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: una nena de cinco años murió tras descompensarse en el baño

El hecho ocurrió en el establecimiento Raíces y Alas. Pese a las maniobras de reanimación del personal docente y la atención médica falleció

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Exterior de un edificio de ladrillo con techo de tejas y ventanas enrejadas. Se ve una acera, vegetación y palmeras bajo un cielo azul
La fachada del jardín de infantes en Merlo, escenario de la trágica muerte de una niña de 5 años en un baño (Google Maps)

Una nena de cinco años falleció en circunstancias dramáticas este jueves por la mañana en el jardín de infantes Raíces y Alas, ubicado en Víctor Hugo y Quito, Libertad, partido de Merlo.

El episodio, que conmocionó a toda la comunidad educativa, se desencadenó pese a los intentos desesperados del cuerpo docente por reanimarla y el traslado inmediato a una clínica local.

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Según la reconstrucción inicial, la niña, identificada como Nazarena Fernández, había solicitado permiso para ir al baño durante el horario escolar. Una docente la acompañó hasta la puerta del sanitario, y, tras notar que la menor no regresaba en el tiempo habitual, decidió ingresar para verificar su estado. Al abrir la puerta, la maestra encontró a la pequeña tirada junto al inodoro, inconsciente y sin responder a los estímulos.

La escena movilizó a otros integrantes del equipo educativo, quienes, en medio de la urgencia, comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo y según informó el portal Primer Plano On Line, la niña no reaccionó a los primeros auxilios. De inmediato, las autoridades del establecimiento contactaron al 911 y solicitaron asistencia médica de emergencia.

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Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, un móvil policial arribó primero al jardín de infantes. Ante la gravedad de la situación, los efectivos, junto a docentes, trasladaron rápidamente a la menor hacia la clínica San Juan Bautista. En el centro de salud, el equipo médico continuó con las maniobras de reanimación durante varios minutos.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
Ante la urgencia un móvil policial trasladó a la menor a la clínica San Juan Bautista donde confirmaron el deceso

De acuerdo con la información oficial, aproximadamente una hora después del inicio de la emergencia y ya con la presencia de los padres de la niña en la clínica, se confirmó el deceso de la menor. Los profesionales de la salud señalaron que todos los esfuerzos realizados para salvarle la vida resultaron infructuosos.

La Fiscalía N° 2 de Morón, a cargo de Fernando Capello, tomó intervención en el caso y ordenó la realización de la autopsia de rigor para determinar las causas del fallecimiento. De manera preliminar, los investigadores consideran que podría tratarse de una muerte súbita o de una falla cardíaca no detectada previamente, dado que no se conocían antecedentes de patologías en la menor.

El procedimiento judicial busca esclarecer si existieron factores externos o si el deceso fue consecuencia de un evento médico espontáneo. El resultado de la autopsia será clave para aportar certezas sobre lo ocurrido y definir los pasos a seguir en la investigación.

La noticia generó conmoción tanto entre el personal del jardín de infantes Raíces y Alas como en las familias de la institución. El establecimiento permaneció cerrado tras los hechos y las autoridades educativas dispusieron contención psicológica para docentes, alumnos y familiares.

En tanto, desde la dirección del jardín se informó que colaboran con la investigación judicial y se pusieron a disposición de las autoridades para aportar toda la documentación y testimonios que se requieran.

El fiscal Capello aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en la causa. De momento, no se detectaron indicios de violencia ni de participación de terceros en el hecho. Las primeras pericias apuntan a que la menor no presentaba lesiones externas ni antecedentes médicos conocidos que pudieran anticipar el desenlace.

El expediente continúa en etapa de instrucción mientras se recopilan declaraciones de testigos, registros médicos y antecedentes escolares de la menor. El informe definitivo de la autopsia será determinante para establecer si el fallecimiento fue consecuencia de una condición médica previa o de un episodio súbito e imprevisible.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Merlo, a la espera de precisiones oficiales sobre las causas que derivaron en la trágica muerte de la niña en el ámbito escolar.

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